劉佩玥拒認收足7個兵 回應與周志文緋聞：佢好男仔嚟

現年31歲的無綫小花劉佩玥（Moon），與「巨聲幫」大孖周志文戀情傳足四年。去年，劉佩玥在電視城出席完宣傳活動，被本刊撞破即變裝匆匆駕車去到周志文位於藍田平田邨的公屋寓所，上門慰情郎短聚兩小時。近日劉佩玥接受傳媒訪問，回應「TVB娘娘」收兵的傳言，大呼冤枉！

撰文、圖片：東方新地、劉佩玥IG、黃又南IG、翟威廉IG、伍允龍IG、黃子恆IG、黃宗澤IG、周志文IG