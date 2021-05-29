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劉佩玥拒認收足7個兵 回應與周志文緋聞：佢好男仔嚟

東方新地

現年31歲的無綫小花劉佩玥（Moon），與「巨聲幫」大孖周志文戀情傳足四年。去年，劉佩玥在電視城出席完宣傳活動，被本刊撞破即變裝匆匆駕車去到周志文位於藍田平田邨的公屋寓所，上門慰情郎短聚兩小時。近日劉佩玥接受傳媒訪問，回應「TVB娘娘」收兵的傳言，大呼冤枉！

撰文、圖片：東方新地、劉佩玥IG、黃又南IG、翟威廉IG、伍允龍IG、黃子恆IG、黃宗澤IG、周志文IG

劉佩玥拒認「TVB娘娘」 ：全部都流喎

劉佩玥（Moon）現年31歲，2013年選港姐後入行。入行多年身邊不乏觀音兵，多年來一直有超多緋聞，為人熟知的緋聞男友最少有7個，包括：黃又南、何猷亨、翟威廉、伍允龍、黃子恆、黃宗澤及周志文。日前劉佩玥受訪回應傳聞，直言自己是男仔頭，對於與男性朋友多交流就變緋聞，大感無奈，更指「全部都流喎」！

劉佩玥回應收兵傳聞。（圖片來源：劉佩玥IG）
劉佩玥回應收兵傳聞。（圖片來源：劉佩玥IG）
劉佩玥指黃又南只是同劇演員，連對手戲都無。（圖片來源：黃又南IG）
劉佩玥指黃又南只是同劇演員，連對手戲都無。（圖片來源：黃又南IG）
劉佩玥拒認收足7個兵 回應與周志文緋聞：佢好男仔嚟
提到何猷亨，劉佩玥就指對方與陳瀅才相熟。
劉佩玥回應翟威廉的緋聞，竟說「你哋有冇諗過我感受啊？」（圖片來源：翟威廉IG）
劉佩玥回應翟威廉的緋聞，竟說「你哋有冇諗過我感受啊？」（圖片來源：翟威廉IG）
劉佩玥指理解為何伍允龍是緋聞男友，因二人於《城寨英雄》螢幕情侶深入民心。（圖片來源：伍允龍IG）
劉佩玥指理解為何伍允龍是緋聞男友，因二人於《城寨英雄》螢幕情侶深入民心。（圖片來源：伍允龍IG）
劉佩玥指黃子恆「流到爆」。（圖片來源：黃子恆IG）
劉佩玥指黃子恆「流到爆」。（圖片來源：黃子恆IG）
劉佩玥指自己當黃宗澤是哥哥，更曾向對方講：「你估你係唐僧咩」。（圖片來源：黃宗澤IG）
劉佩玥指自己當黃宗澤是哥哥，更曾向對方講：「你估你係唐僧咩」。（圖片來源：黃宗澤IG）
劉佩玥被問到與周志文會否有機會發展，就指「咩事都有機會」，更說他是好男仔。（圖片來源：周志文IG）
劉佩玥被問到與周志文會否有機會發展，就指「咩事都有機會」，更說他是好男仔。（圖片來源：周志文IG）

劉佩玥、周志文船P撻著浮床激咀

入行多年的無綫小花劉佩玥，身邊亦不乏觀音兵，當中近年她與「巨聲幫」大孖周志文戀情便傳得甚囂塵上，更多次拍拖斷正， 18年二人被爆結伴去船P，更被指情不自禁在浮床上激咀，不過，當時阿Moon受訪就否認熱吻亦拒認愛：「我唔係咁蠢，明知嗰日開Happy Live，又點會做啲咁嘅嘢，如果係拍拖，感情穩定，有感情基礎先會公開！」

"有指緋聞名單厚過電話簿的周志文，亦曾力媾女神陳瀅，令陳瀅一直極力反對好姊妹阿<br

同周志文經常夾band的翟威廉，經常幫阿 Moon、周志文做掩護。
同周志文經常夾band的翟威廉，經常幫阿 Moon、周志文做掩護。

"18年劉佩玥與周志文孖住去船

秘戀4年熟路上男方公屋

寧為愛郎捨棄姊妹情誼，「劉文戀」拖足三年亦愈來愈浮面，早前阿Moon便和周志文不避嫌合唱經典動畫情歌〈 A Whole New World 〉，還將短片上載至社交網，二人在片中不時深情對望，畫面極之甜蜜有愛。

劉佩玥、周志文船P撻著浮床激咀 秘戀3年熟路上男方公屋

原來兩人「好朋友」關係亦一早昇華至「同居蜜友」，劉佩玥曾於將軍澳電視城出席完宣傳活動，即匆匆駕車離開，前往藍田的平田邨。先將座駕泊在屋邨的停車場，然後非常熟路地行去周志文所住的公屋大廈。戴上口罩的她，沿途更經常頭耷耷撳手機，披散頭髮遮住大半塊面，似乎深怕被屋邨街坊認到，咁為愛郎送上門屈就狹窄公屋，親密關係不言而喻。當日短聚兩小時後，兩人各有下場，阿Moon又係一個人落樓，自己行去停車場取回座駕離開，而阿Moon前腳一走，周志文亦施施然下樓，一身運動裝束的他，由友人駕車載到觀塘工廈的Gym房做運動。

如此親密都未到穩定期可以公開，呢煲冇米粥都唔知幾時先煲好？為一棵爛桃花錯失好姊妹，值唔值得真係見仁見智！

"日前劉佩玥於將軍澳電視城出席完《降魔的2.0》的宣傳活動，即變裝直驅藍田同居竇急<br

劉佩玥將車泊到平田邨屋邨停車場，然後穿過公園行去周志文所住公屋大廈，對環境相當熟絡，步伐還相當急！
劉佩玥將車泊到平田邨屋邨停車場，然後穿過公園行去周志文所住公屋大廈，對環境相當熟絡，步伐還相當急！
戴上口罩的劉佩玥，還刻意將頭髮披散遮住大半塊面，似乎深怕被街坊認到，更一直低頭撳電話，似在通知男方自己快將到達。
戴上口罩的劉佩玥，還刻意將頭髮披散遮住大半塊面，似乎深怕被街坊認到，更一直低頭撳電話，似在通知男方自己快將到達。
在周志文公屋寓所短聚兩小時後，劉佩玥一個人落樓，再行去屋邨停車場攞回座駕離開。
在周志文公屋寓所短聚兩小時後，劉佩玥一個人落樓，再行去屋邨停車場攞回座駕離開。
當劉佩玥前腳走了幾分鐘，突然見周志文下樓，擺明刻意同女友玩前後腳走，之後他在路邊上了一架七人車。
當劉佩玥前腳走了幾分鐘，突然見周志文下樓，擺明刻意同女友玩前後腳走，之後他在路邊上了一架七人車。
周志文坐友人車去到觀塘工廈，原來是去做Gym，媾慣女的他精力也真夠充沛！
周志文坐友人車去到觀塘工廈，原來是去做Gym，媾慣女的他精力也真夠充沛！

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