劉佩玥拒認收足7個兵 回應與周志文緋聞：佢好男仔嚟
現年31歲的無綫小花劉佩玥（Moon），與「巨聲幫」大孖周志文戀情傳足四年。去年，劉佩玥在電視城出席完宣傳活動，被本刊撞破即變裝匆匆駕車去到周志文位於藍田平田邨的公屋寓所，上門慰情郎短聚兩小時。近日劉佩玥接受傳媒訪問，回應「TVB娘娘」收兵的傳言，大呼冤枉！
撰文、圖片：東方新地、劉佩玥IG、黃又南IG、翟威廉IG、伍允龍IG、黃子恆IG、黃宗澤IG、周志文IG
劉佩玥拒認「TVB娘娘」 ：全部都流喎
劉佩玥（Moon）現年31歲，2013年選港姐後入行。入行多年身邊不乏觀音兵，多年來一直有超多緋聞，為人熟知的緋聞男友最少有7個，包括：黃又南、何猷亨、翟威廉、伍允龍、黃子恆、黃宗澤及周志文。日前劉佩玥受訪回應傳聞，直言自己是男仔頭，對於與男性朋友多交流就變緋聞，大感無奈，更指「全部都流喎」！
劉佩玥、周志文船P撻著浮床激咀
入行多年的無綫小花劉佩玥，身邊亦不乏觀音兵，當中近年她與「巨聲幫」大孖周志文戀情便傳得甚囂塵上，更多次拍拖斷正， 18年二人被爆結伴去船P，更被指情不自禁在浮床上激咀，不過，當時阿Moon受訪就否認熱吻亦拒認愛：「我唔係咁蠢，明知嗰日開Happy Live，又點會做啲咁嘅嘢，如果係拍拖，感情穩定，有感情基礎先會公開！」
秘戀4年熟路上男方公屋
寧為愛郎捨棄姊妹情誼，「劉文戀」拖足三年亦愈來愈浮面，早前阿Moon便和周志文不避嫌合唱經典動畫情歌〈 A Whole New World 〉，還將短片上載至社交網，二人在片中不時深情對望，畫面極之甜蜜有愛。
原來兩人「好朋友」關係亦一早昇華至「同居蜜友」，劉佩玥曾於將軍澳電視城出席完宣傳活動，即匆匆駕車離開，前往藍田的平田邨。先將座駕泊在屋邨的停車場，然後非常熟路地行去周志文所住的公屋大廈。戴上口罩的她，沿途更經常頭耷耷撳手機，披散頭髮遮住大半塊面，似乎深怕被屋邨街坊認到，咁為愛郎送上門屈就狹窄公屋，親密關係不言而喻。當日短聚兩小時後，兩人各有下場，阿Moon又係一個人落樓，自己行去停車場取回座駕離開，而阿Moon前腳一走，周志文亦施施然下樓，一身運動裝束的他，由友人駕車載到觀塘工廈的Gym房做運動。