荃灣肉檔AK回應幕後策劃傳聞 劉宋威自爆17秘密兼開金口獻唱

「荃灣肉檔AK 」 劉宋威早前因為一張和街坊熟客的合照而爆紅，最前開埋個人社交網站，粉絲人數直線上升。昨日（3日），阿威於個人YouTube Channel上載新片，用「快問快答，唔准諗即刻答」方式回答網民問題。