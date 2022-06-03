荃灣肉檔AK回應幕後策劃傳聞 劉宋威自爆17秘密兼開金口獻唱
荃灣肉檔AK一夜爆紅非幕後策劃
阿威由被偷影，到在網上爆紅，開通不同帳戶，不斷接廣告，包括運動鞋品牌、保鮮紙品牌、煤氣公司代言、醬油品牌廣告，吸金力強，一直被很多網民質疑他背後有大勢力推波助瀾，刻意捧紅他。他近日甚至與商場合作準備在生日6月5日搞第一場生日見面會，商場本來要求大家要消費滿港幣300元才可跟他合照，其後疑因受到網民猛烈批評，最後更改規則。
雖然生日會風波暫時平息，不過仍有不少聲音指阿威的爆紅是宣傳伎倆，他接受TVB娛樂新聞台訪問，澄清：「只是一場巧合啫。」他指當初只是偶然被熟客邀請合照，並將相片放上網，否認公司用一種另類的方法去捧紅自己。對於被懷疑上班的造型是刻意安排，他解釋：「我由細到大都鍾意set頭嘅。」不過他承認自己不懂處理，公司有同事為他接洽工作。
阿威想拍戲更上一層樓
現時已成為網絡紅人的阿威，令到有不少網民很想將他「起底」，阿威澄清自己並非是龍虎舞師，只是自己從小到大的興趣是玩舞獅，更表示自己是由圍村長大，認為醒獅非常靚，只是疫情期間少了這些活動，其實自己一直都有參與。
阿威撈埋廣告
阿威除了仍然有繼續賣豬肉，更涉獵廣告界，他表示自己非常樂意接受新事物，對於幕前和拍戲工作都非常感興趣，表示希望「更上一步」，會挑選自己喜歡的範疇例如烹飪行山，亦表示自己亦得到不少廣告商選中，他會跟公司探討和討論，並有同事為他選擇合適的工作。
被問到自己爆紅而令到其他大眾都有留意「街市靚仔靚女」，如「賣魚MC」、「海鮮檔Alton」、「魚佬Stanley」、「兩餸飯Ali（李佳芯）」等，阿威笑言：「各行各業都係行行出狀元，無話邊個睇中邊個」認為做好自己最緊要。
他指生意沒有多很多，最後又不忘向「威威豬」派發福利，表示自己知道他們經常來豬肉檔想見他，但自己現時除了斬豬肉亦需兼顧拍攝工作，未能有一個固定時間經常在檔口，有時會令到他們撲空失望而回，感到很抱歉。
拍片回答17條私人問題
早前阿威於Instagram問網民有甚麼問題想問他，昨日他於個人YouTube Channel上載新片回答網民問題。
日常生活篇
- 被問到愛吃飯還是吃麵，他答吃飯。
- 被問到選擇凍飲還是熱飲，他答熱飲。
- 被問到喜歡吃豬手還是豬腳，他答豬腳，因為豬腳比較少肉。
- 被問到會選擇失去手還是腳，他答「無咗對腳」，因為只有手仍能做到很多事。
- 被問到會選擇「唔gel頭」還是「唔戴口罩」，他答「唔gel頭」，可見他對真樣的防護意識很高。
- 被問到會選擇會展頭還是羊咩笑，他答羊咩笑，更即時「嘿嘿嘿嘿」地笑。
- 被問到起身第一件事去刷牙還是去廁所先，他答刷牙先，被問：「你唔會急嘅咩？」他回應平時半夜三更都會起身去廁所，所以應該不會很急。
- 被問到會選擇上身強壯還是下身強壯，擁有粗壯二頭肌的他答寧願要上身強壯。
對另一半條件篇
- 被問到會選擇長頭髮還是短頭髮，他答長頭髮。
- 被問到挑選女生會可愛型還是成熟型，他答成熟型。
- 被問到女生的外在條件會選擇身材還是樣貌，他很誠實地答會揀身材好為優先。
成為KOL篇
- 被問到希望粉絲會排隊買豬肉還是排隊影合照，他答排隊買豬肉，可以增加舖頭的營業額。
- 被問到希望戶口多10萬，還是粉絲數目多10萬，他回答粉絲多10萬。
- 被問到喜歡影合影時，「自己揸機」還是「人哋揸機」，他表示喜歡自己「自己揸機」，因為可以得到最佳角度和位置。
- 被問到如果可以得到超能力，「1分鐘斬10隻豬」還是「1分鐘和100位威威豬（阿威粉絲名稱）合照」，他立馬回答「1分鐘和100位威威豬合照」，可見他非常愛錫威威豬。
- 被問到喜歡唱歌還是跳舞，他答唱歌，咁即席清唱偶像的飲歌「龍咁威」。
- 被問到會選擇急口令還是默劇，他答急口令，更立刻接受挑戰「床腳撞牆角，牆角撞床腳，你話床角撞牆，定牆角撞床腳」。
最後他表示如果各位粉絲想看他的烹飪或日常的短片，個人YouTube頻道會不時進行更新。
觀看完整「快問快答」片：
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