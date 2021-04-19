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33D劉芷希大馬回流搵機會 機師男友一年冇工開婚期押後

東方新地

35歲的前無綫咪神劉芷希，拍過不少劇集，工作機會不少，但愛情大過天的她，去年解約打算回家鄉與飛機師男友結婚，以為劉芷希等嫁做少奶奶，最近突然返港，原來受疫情影響，機師男友一年冇收入，劉芷希亦冇工開，為了大家將來，劉芷希再次獨自回流盼有工作機會，而婚期亦被迫押後。
撰文：東方新地 ｜圖片：劉芷希Facebook、東方新地

劉芷希返回大馬後，今年一月被利用誘使進行不道德交易，及後揭發反被勒索，劉芷希報警及開記者會交代一切，不讓疑犯有機可乘，事情總算告一段落。

劉芷希
劉芷希之前拍攝網絡電影《重案行動之搗毒任務》，受疫情影響，今年一月才上架。

主動與無綫解約返大馬等嫁

劉芷希17年參加《香港珠寶小姐》奪冠後加入無綫， 工作機會不少，去年卻與無綫解約，聲稱返回大馬接管家族生意，以及與拍拖三年的機師男友結婚，安心做人妻。不過劉芷希近日原來秘密返港，據知她本欲在大馬繼續從事演藝工作，不過卻受疫情影響，冇工開閒賦在家，而機師男友亦告失業，一年沒有收入，為了大家的將來，劉芷希再次隻身回港找工作機會。

劉芷希
劉芷希在《降魔的2.0》馬明AV女神「瑠佩悅子」，相當出位。
劉芷希
劉芷希樣貌、身材俱出眾。

完成21天隔離疫監

劉芷希近日剛好完成二十一天的隔離出關，她向傳媒透露來港拍攝一個廣告，並希望趁機到內地找尋工作機會，劉芷希指機師男友失業，正找尋其他發展機會，而她亦不想坐以待斃，所以主動回流希望有其他發展，至於婚期，劉芷希透露受疫情影響，亦會延期，希望年尾能舉行婚禮，但都要視乎疫情而定。

劉芷希
劉芷希隻身回港找工作機會。
劉芷希在酒店完成21天隔離。
劉芷希在酒店完成21天隔離。

劉芷希被威脅陪瞓反遭勒索報警求助

劉芷希在《降魔的2.0》飾演日本AV，是馬國明的幻想對象，角色令她人氣急升，來自大馬的劉芷希去年約滿無綫後返回家鄉接管家族生意，以及計劃與飛機師男友結婚。今年一月劉芷希與未婚夫陳坤健在吉隆坡開記招，指有人借傾合作而誘進行不道德交易，劉芷希拆穿卻遭對方威脅陪瞓及勒索，有感事態嚴重，故報警求助及把事件公開。
33D劉芷希被威脅陪瞓 反遭勒索報警求助

劉芷希早前在大馬開記招。

劉芷希孖未婚夫大馬開記招

今年一月劉芷希與未婚夫在律師陪同下，在吉隆坡舉行記者會，把遭勒索的來龍去脈一一道出，劉芷希指早前收到一位名叫Irene的電話，對方聲稱有地產商欲邀藝人傾洽代言工作，故致電給她傾談，其後有一男子WhatsApp聯絡她，但對話內容卻由代言變成涉及不道德交易，對方又暗示陪瞓可獲更高報酬，劉芷希稱與男友及家人相討後，決定將計就計以擒拿對方，卻被對方早一步識破，對方暗示知道她父母的資料，又持續騷擾她，更反向她勒索五萬馬幣（約港幣十萬元），否則會散播對她不利的新聞，劉芷希為及自身及家人安全，決定報警求助，並把事件真相公開。

樣子甜美的劉芷希在《降魔的2.0》飾演日本女優。
樣子甜美的劉芷希在《降魔的2.0》飾演日本女優。

《降魔的2.0》馬明AV女神「瑠佩悅子」

真身擁有33D火辣身材的劉芷希（Kimmy）正式入行僅三年，先後憑在無綫劇《黃金有罪》飾演舞小姐「莫莉莉」，及在《降魔的2.0 》扮演馬國明心目中的日本 AV女神「瑠佩悅子」而人氣急升，但去年五月已完成與無綫三年合約的她卻選擇急流勇退，返回家鄉吉隆坡繼承父親的中藥批發生意，並與拍拖三年的飛機師男友拉埋天窗！

在《 降魔的2.0 》中已升呢做職業驅魔人的馬國明，依然鹹濕又麻甩，興奮地在家欣賞日本 AV 女優「 瑠佩悅子 」的香艷 DVD 碟《 仲夏夜之初體驗 》，可惜在對方除衫前，已被劉佩玥飾演的「 啤啤 」打斷。劉芷希飾演的AV女優角色名 「瑠佩悅子」 取自劉佩玥的同音字，除了女僕裝的Cosplay造型外，劇組更為她製作出一系列性感寫真集的封面照，足以以假亂真！

的劉芷希在《降魔的2.0 》扮演馬國明心目中的日本 AV女神「瑠佩悅子」而人氣急升。
劉芷希在《降魔的2.0 》扮演馬國明心目中的日本 AV女神「瑠佩悅子」而人氣急升。
組更為她製作出一系列性感寫真集的封面照，足以以假亂真！
劇組更為她製作出一系列性感寫真集的封面照，足以以假亂真！
連見面會也準備了！
連見面會布景也準備了！
早前劉芷希在劇集《 黃金有罪 》中扮演紅牌舞小姐「 莫莉莉 」，與蕭正楠及洪永城等人到沙灘玩樂時，她著上火紅色的比堅尼，大晒火辣的33D 上圍，勁搶鏡！
之前劉芷希在劇集《 黃金有罪 》中扮演紅牌舞小姐「 莫莉莉 」，與蕭正楠及洪永城等人到沙灘玩樂時，她著上火紅色的比堅尼，大晒火辣的33D 上圍，勁搶鏡！
《降魔的2.0》馬明AV女神「瑠佩悅子」真身！ 34歲劉芷希返大馬做人妻
劉芷希在《黃金有罪》盡顯33D激凸身材。
《降魔的2.0》馬明AV女神「瑠佩悅子」真身！ 34歲劉芷希返大馬做人妻
劉芷希有無綫咪神之稱。

劉芷希暫別電視圈返大馬做人妻

劉芷希現年35歲，出生於馬來西亞吉隆坡，大學畢業於昆士蘭大學食品科學及營養系。2012年，Kimmy曾奪得在《中華小姐環球大賽》中奪得亞軍、「完美體態小姐」及「最高貴氣質小姐」三項殊榮。2017年，她再在香港參加《香港珠寶小姐》，獲冠軍後決定留港發展，並和TVB簽了三年合約。

劉芷希在馬來西亞吉隆坡出世和長大，於澳洲昆士蘭大學食品科學及營養系畢業後，曾參加不少在馬來西亞舉行的選美比賽。
劉芷希在馬來西亞吉隆坡出世和長大，於澳洲昆士蘭大學食品科學及營養系畢業後，曾參加不少在馬來西亞舉行的選美比賽。
到2017年她來港參選《 香港珠寶小姐 》，成功奪得冠軍後，決定留香港發展。
到2017年她來港參選《 香港珠寶小姐 》，成功奪得冠軍後，決定留香港發展。
前年劉芷希首次拍戲，曾演出由李思捷執導的電影《 一家大晒 》，飾演賣領帶售貨員，以深長事業線令觀眾留下深刻印象。
劉芷希首次拍戲，曾演出由李思捷執導的電影《 一家大晒 》，飾演賣領帶售貨員，以深長事業線令觀眾留下深刻印象。
劉芷希去年曾在林敏驄自編自導自演的電影《如珠如寶》中，飾演商人林雪的 「獨眼龍」 秘書。
劉芷希年前曾在林敏驄自編自導自演的電影《如珠如寶》中，飾演商人林雪的 「獨眼龍」 秘書。
在荷李活電影《我的超豪男友》中，劉芷希亦有份演出孖女Tini一角。
在荷李活電影《我的超豪男友》中，劉芷希亦有份演出孖女Tini一角。
劉芷希表示決定回鄉繼承家業，是因為父母年事已高：但我會再演戲，因為我太愛演藝事業，今次只係暫別！」
劉芷希表示決定回鄉繼承家業，是因為父母年事已高：「但我會再演戲，因為我太愛演藝事業，今次只係暫別！」
《降魔的2.0》馬明AV女神「瑠佩悅子」真身！ 34歲劉芷希返大馬做人妻
有樣有身材的劉芷希好適合在娛樂圈發展。
《降魔的2.0》馬明AV女神「瑠佩悅子」真身！ 34歲劉芷希返大馬做人妻
劉芷希在無綫漸有名氣，卻選擇回鄉接管家族生意。

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