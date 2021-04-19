33D劉芷希大馬回流搵機會 機師男友一年冇工開婚期押後

35歲的前無綫咪神劉芷希，拍過不少劇集，工作機會不少，但愛情大過天的她，去年解約打算回家鄉與飛機師男友結婚，以為劉芷希等嫁做少奶奶，最近突然返港，原來受疫情影響，機師男友一年冇收入，劉芷希亦冇工開，為了大家將來，劉芷希再次獨自回流盼有工作機會，而婚期亦被迫押後。

撰文：東方新地 ｜圖片：劉芷希Facebook、東方新地