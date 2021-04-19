33D劉芷希大馬回流搵機會 機師男友一年冇工開婚期押後
撰文：東方新地 ｜圖片：劉芷希Facebook、東方新地
主動與無綫解約返大馬等嫁
劉芷希17年參加《香港珠寶小姐》奪冠後加入無綫， 工作機會不少，去年卻與無綫解約，聲稱返回大馬接管家族生意，以及與拍拖三年的機師男友結婚，安心做人妻。不過劉芷希近日原來秘密返港，據知她本欲在大馬繼續從事演藝工作，不過卻受疫情影響，冇工開閒賦在家，而機師男友亦告失業，一年沒有收入，為了大家的將來，劉芷希再次隻身回港找工作機會。
完成21天隔離疫監
劉芷希近日剛好完成二十一天的隔離出關，她向傳媒透露來港拍攝一個廣告，並希望趁機到內地找尋工作機會，劉芷希指機師男友失業，正找尋其他發展機會，而她亦不想坐以待斃，所以主動回流希望有其他發展，至於婚期，劉芷希透露受疫情影響，亦會延期，希望年尾能舉行婚禮，但都要視乎疫情而定。
劉芷希被威脅陪瞓反遭勒索報警求助
劉芷希在《降魔的2.0》飾演日本AV，是馬國明的幻想對象，角色令她人氣急升，來自大馬的劉芷希去年約滿無綫後返回家鄉接管家族生意，以及計劃與飛機師男友結婚。今年一月劉芷希與未婚夫陳坤健在吉隆坡開記招，指有人借傾合作而誘進行不道德交易，劉芷希拆穿卻遭對方威脅陪瞓及勒索，有感事態嚴重，故報警求助及把事件公開。
劉芷希早前在大馬開記招。
劉芷希孖未婚夫大馬開記招
今年一月劉芷希與未婚夫在律師陪同下，在吉隆坡舉行記者會，把遭勒索的來龍去脈一一道出，劉芷希指早前收到一位名叫Irene的電話，對方聲稱有地產商欲邀藝人傾洽代言工作，故致電給她傾談，其後有一男子WhatsApp聯絡她，但對話內容卻由代言變成涉及不道德交易，對方又暗示陪瞓可獲更高報酬，劉芷希稱與男友及家人相討後，決定將計就計以擒拿對方，卻被對方早一步識破，對方暗示知道她父母的資料，又持續騷擾她，更反向她勒索五萬馬幣（約港幣十萬元），否則會散播對她不利的新聞，劉芷希為及自身及家人安全，決定報警求助，並把事件真相公開。
《降魔的2.0》馬明AV女神「瑠佩悅子」
真身擁有33D火辣身材的劉芷希（Kimmy）正式入行僅三年，先後憑在無綫劇《黃金有罪》飾演舞小姐「莫莉莉」，及在《降魔的2.0 》扮演馬國明心目中的日本 AV女神「瑠佩悅子」而人氣急升，但去年五月已完成與無綫三年合約的她卻選擇急流勇退，返回家鄉吉隆坡繼承父親的中藥批發生意，並與拍拖三年的飛機師男友拉埋天窗！
在《 降魔的2.0 》中已升呢做職業驅魔人的馬國明，依然鹹濕又麻甩，興奮地在家欣賞日本 AV 女優「 瑠佩悅子 」的香艷 DVD 碟《 仲夏夜之初體驗 》，可惜在對方除衫前，已被劉佩玥飾演的「 啤啤 」打斷。劉芷希飾演的AV女優角色名 「瑠佩悅子」 取自劉佩玥的同音字，除了女僕裝的Cosplay造型外，劇組更為她製作出一系列性感寫真集的封面照，足以以假亂真！
劉芷希暫別電視圈返大馬做人妻
劉芷希現年35歲，出生於馬來西亞吉隆坡，大學畢業於昆士蘭大學食品科學及營養系。2012年，Kimmy曾奪得在《中華小姐環球大賽》中奪得亞軍、「完美體態小姐」及「最高貴氣質小姐」三項殊榮。2017年，她再在香港參加《香港珠寶小姐》，獲冠軍後決定留港發展，並和TVB簽了三年合約。