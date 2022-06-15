十八年後的終極告白2.0｜猛料尹詩沛被刪問米戲 做綠葉12年網民推做女一
尹詩沛《十八年後的終極告白2.0》做出租老婆
尹詩沛在最近播出的《十八年後的終極告白2.0》飾演勇嫂，原本是一個靈媒(俗稱問米婆)，曹永廉（飾演何大勇）因為老婆意外逝世後找尹詩沛聯絡老婆。但後來得知尹詩沛名字中有「霞」一字，與老婆同名，所以要求尹詩沛扮演他老婆，既同住，又為他煮飯，尹詩沛看在錢份上便答應此事，但曹永廉對家中其中一間房間非常敏感，不允許尹詩沛進入，即使只是接近房間都反應很大，會對她郁手，尹詩沛被嚇至淚眼汪汪。
尹詩沛眼神勁有戲
後來尹詩沛因為好奇而用鎖匙想開神秘房，被曹永廉發現兼且郁手，尹詩沛扮肚痛才能脫身。有一天尹詩沛聽到神秘房發出聲音，她嚇至扔下假肚，欲逃走，開門卻遇上剛回家的曹永廉，同時神秘房再發出聲音，曹永廉於是捉尹詩沛到神秘房揭開秘密。網民大讚尹詩沛連眼神都有戲，從她表情中能體會她驚慌的心情。
尹詩沛4分鐘含淚驚慌版「終極告白」
昨晚一集劇情緊湊，一開場尹詩沛 接近4分鐘的含淚驚慌版「終極告白」堪稱演技大爆發，只見她全程口震震地交代假扮人妻的來龍去脈，回憶片段中的尹詩沛貪財、為食又懶惰，但在病床上回首過去的自己時不但勁掙扎兼慌張，更一度崩潰爆眼淚，完全將內心深層的恐懼演繹到位，喜獲不少網友讚賞及留言：「尹詩沛演技真係一流」、「尹詩沛幾好戲，七情上面」、「佢真係演技好，每個角色都好有心機做」、「Feel 到尹詩沛係鍾意做戲」、「非常好戲，繼續努力，期待你做女主角」。
尹詩沛問米戲太逼真被刪
尹詩沛 在《十八年後》第一輯飾演霸氣豬肉婆時，演出已獲讚有層次，今輯搖身一變成市儈問米婆，網友同樣受落。為演好問米婆，尹詩沛受訪時透露事前做足準備，更參考了前輩例如羅蘭及謝雪心等扮演問米婆的作品；尹詩沛更透露由於問米戲拍攝太過逼真，最終製作組忍痛刪減，她說：「其實拍晒成個問米儀式，但出嚟效果太過驚嚇，經過商量之後決定刪減咗少少，唔想嚇親觀眾！」尹詩沛於兩輯《十八年後》均有不少發揮空間，她坦言兩個角色都喜歡：「豬肉婆就較多情緒可以發揮，而問米婆就比較好玩啲！」
尹詩沛屢演舞女被家人擔心 曾想過轉行
今年31歲的尹詩沛是家中獨女，曾就讀曾就讀美國國際學校和香港路德會協同國際學校，畢業後加人無綫電視藝員訓練班，成為旗下藝人。入行多年，她大多角色都是以空中服務員、記者、護士、秘書、舞女、模特兒為主。雖然家人也曾擔心過她的前景，但尹詩沛從不介意，她認為即使演出同一類型的角色也可以在角色上有不同的發揮。
入行四年，她終獲監製王心慰賞識，在《梟雄》中扮演「何淑英」而為人注目。她在接受傳媒訪問時提到能獲得觀眾認同是一件開心事：「肯定會有成長，其中係我終於開始肯定自己，因為我都曾有過『喜歡演戲但要找第二份工轉行』嘅念頭。」不過她因為太好戲，誤被男朋友發現她在《再創世紀》中與男演員的情慾劇照，被懷疑偷食，最後到劇集播出才消氣。
《金宵大廈》破格飾同性情侶
入行多年，尹詩沛在處理不同的角色演出上也有不同的技巧，例如尹詩沛和阮兒在《金宵大廈》中分別飾演舞女芳芳和莎莎，在劇中有同性之戀，而且有熱吻場景。二人故事非常悲慘，在當時的年代，同性情侶不被社會接受，她們因為發現鉅款而被李家聲（飾演狗強）及其手下侵犯。尹詩沛被割下耳仔那幕演出非常逼真，觀眾也不由自主地感受到其痛楚。經過多年打滾，她在《金宵大廈》中扮演舞女兼女同志「芳芳」一角，出色的演技而被網民留意。
尹詩沛曾有多年演出舞女經驗，但她指收到劇本時，仍覺得很驚喜覺得多年經驗終可大排用場：「啱啱收到劇本嘅時候，我真係覺得好精彩，有種『我咁多年嘅舞女經驗終於可以大派用場』，我一定要捏得更加好！」她坦言：「芳芳這角色是我入行以來嘅中期考試，因為劇中我好苦，成個單元都發生咗好多事。」。
《十八年後的終極告白》情緒崩潰
尹詩沛在《十八年後的終極告白》中扮演一個懷孕豬肉女檔主，在發現老公失踪後的16小時間的驚恐擔憂表現得恰到好處，後來得知老公遇害身亡後，到停屍間認屍時，情緒崩潰的控制令觀眾完全能代入其情緒之中。老公逝世後，她一邊斬豬肉，一邊想起老公：「我唔食，肚裡面嘅BB都要食」台詞和演技的感染力爆發，最後她更抱頭痛哭，令人動容。
尹詩沛在拍攝前原來曾到豬肉檔學斬豬肉，她直言好緊張，叫到喉嚨痛。她形容自己是一個斯文的人，要演出一個「市井」的豬肉婆對她而言也非常有挑戰性。網民大讚尹詩沛演技夠自然、演技一流。她在接受傳媒訪問時說：「今次嘅成績表令我好滿意，有經驗，未來演得更好。」
她在接受傳媒訪問時提到自己其實對這個角色感到有壓力：「本身淚點高，日常少流淚，演喊戲經驗亦不足，當收到劇本知道要連喊多場，第一下就係質疑自己，要喺短短幾分鐘戲份內，畀觀眾睇到趙玉娣心情起伏變化，係好有壓力。」她又續說剛開始時曾逼自己不停哭，但發現原來對手可以令自己入戲，令她代入角色。
《一笑渡凡間》多層次情感處理細膩
尹詩沛於《一笑渡凡間》其中對簿公堂一幕的情感處理細膩，由目無表情到傷心，再到憤恨，每個細節都拿捏得非常精準。觀眾也不自覺地投入角色當中。尹詩沛接受訪問時提到這一場戲一日便拍完，而且導演要求一個shot連拍七場，她表示完全要靠自己透過讀對白感受氣氛。
唱得之人中學參加音樂劇
真正的尹詩沛其實有樣有身材，同劇中師奶角色完全不同。除了演技出色，原來唱歌同樣了得。她自言自己很喜歡唱歌，中學的時候因為熱愛演戲，所以每年也會出演學校的音樂劇，平時也喜愛唱歌。她曾獲單立文挑選參與該台綜藝節目《今晚睇李》，擔任「Palwerful Band」和音之一。
她憶述當初自己只是收到通知要去試鏡，但對內容毫不知情，演唱了幾首英文歌便獲單立文青睞。她笑言自己也不知道為甚麼單立文會挑選自己，又指當時單立文有一種練歌方法叫面壁唱歌，因為面壁可以聽到自己的表現，非常搞笑。2016年，她更有份在《今晚豹制李》演唱會上再展歌喉。
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