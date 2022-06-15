十八年後的終極告白2.0｜猛料尹詩沛被刪問米戲 做綠葉12年網民推做女一

今年31歲的尹詩沛(Nicole)入行12年多扮演綠葉為主，雖然一直未獲無綫重用，但演技出色，在上一輯《十八年後的終極告白》中飾演的豬肉女切割師「趙玉娣」已經好搶fo，今次在《十八年後的終極告白2.0》飾演假大肚問米婆「鄧燕霞」，連續數晚表現亮眼，在網上累積了大量好評，更被推做女一。