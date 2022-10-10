卓林陪Andi睇急症力證情未變 曾被指要拾荒過活
卓林 Andi加國閃婚
吳卓林早年年喺IG宣布已經同31歲的網紅Andi結婚！從相中的結婚證書可見，兩人已於2018年11月8日在加拿大多倫多結婚，並留言：「Love can make change. Love wins! ♡」
不過日前Andi突然喺社交網發長文話暗指有人長唔大、唔生性「我希望你好，但你甚至不試著做自己。你還有自己嗎？」、「討厭成日都要鼓勵你因為你仲係唔明白」又話對方一無所有「你有自己嗎？你仲淨低啲咩？當我無家可歸時，我拋開一切，我嘅心令我安定下來，所以我找到了自己嘅方向，搞清楚你係點嘅人。你稱你自己是豬，但你不想像我們一樣飛翔嗎？積極向上吧，不要老是跟在我屁股後面找答案。」而最後佢仲話：「Im sending love but leave me alone now. Say goodbye finally ok? You can do it!! （請不要再打擾我，我想自己一個人，說再見吧，好嗎？你做得到的！）」疑似嫌棄卓林想恨撇佢。
由於Andi內文表示「Stealing since we met and never changing all these years（由我們遇到之後就開始『偷嘢』，咁多年都冇改變過」，睇番卓林之前曾經承認攞過阿媽錢，有網民就覺得Andi嘅言論似講緊卓林，加上卓林冇Like到呢個Post，令人懷疑二人感情現危機！
卓林陪Andi睇急症
但根據香港開電視《娛樂頭條》報道，同日下午有人目睹卓林陪Andi到油麻地廣華醫院睇急症，後來二人在醫院門口耳語，期間卓林多次親吻Andi，二人發現傳媒後返回醫院，對提問未有回應。
卓林去咗門口自動售賣機買飲品，便返回醫院陪Andi睇病！(圖片來源：香港開電視視頻截圖)
卓林陪Andi睇病，力證二人情未變，有片睇：
卓林 靠吳綺莉接濟
自小與吳綺莉相依為命的19歲卓林，前年識咗現時的外籍老婆Andi後就搞作多多，離家出走加拿大接近一年，又在當地直播尋父，山窮水盡靠食物銀行過活，最後在加國拖欠三個月租金未清，被迫執拾細軟返港。
開腔指控阿媽
驚人行為一次爆過一次，上年11月中宣布同外籍女友Andi結婚，卓林 更大搞多媒體公司，返港滿有大志受訪，開腔指控阿媽吳綺莉未能接受同 性太太，才令兩人關係愈嚟愈差，又指未見過生父成龍，表示冇諗過在對方身上得到任何嘢云云！講到正氣凜然！可惜搞大龍鳳唔夠一日，卓林就唔爭氣爆出欠租，被 賓館包租婆報警，要向阿媽吳綺莉求助，身上只剩二十元的她，同老婆 Andi坐的士返回吳綺莉大坑寓所，要阿媽落樓畀車錢再去銀行攞錢接濟。冇錢交租識得返屋企，收到錢卓林再次變回甩繩馬騮，日前吳綺莉出席活動，就指女兒卓林已經搬走：「每個人嘅觀點角度都唔同，唔能夠逼 人做唔鍾意嘅嘢，等佢出去經歷同感受，我只能夠從旁提點佢！」
幫補生活費
同女兒卓林關係變僵，無助的吳綺莉一直靠工作和信仰支撐，據知情者透露：「卓林好似中咗降咁，阿媽講乜嘢都聽唔入耳， Elaine(吳綺莉) 依家只係希望卓林唔好再闖禍，佢同Andi一齊佢知自己已經管唔到，都開 始接受，只係想個女生性做人，有一日會明白阿媽嘅用心，依家卓林要Elaine幫補生活費，兩母女keep住有聯絡，起碼知卓林喺出邊情況，佢都冇咁擔心！」
之前本刊就拍到卓林同外籍老婆銅鑼灣出巡，完全陶醉於自己 的愛情世界的卓林，孖住老婆Andi 有講有笑沿途行去利舞台期 間，就不停搵景自拍，自稱係Model出身的Andi似乎已經將卓林完全洗腦，兩人街拍忘晒形，期間又一齊去便利店買煙，兩 人更企街煲煙，影到攰，再企街煲煙，之後便一齊坐港鐵返 去旺角新填地街賓館，生活拮据，但選擇買煙，與其批判父母對與錯，卓林倒不如先好好反省自己，做個有用嘅人！
常見問題
吳卓林與Andi為何曾要拾荒過活？
2018年12月雙雙返Andi加拿大老家後，卓林一度山窮水盡求人收留,更被指要拾荒過活，二人亦兩度拍片上網，大呼：「我是成龍的女兒。」⋯⋯詳情請看
吳綺莉與卓林感情有變好嗎？
吳綺莉離家出走加拿大接近一年，又在當地直播尋父，靠食物銀行過活，最後被迫返港⋯⋯詳情請看