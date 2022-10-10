卓林陪Andi睇急症力證情未變 曾被指要拾荒過活

吳綺莉女兒、19歲嘅吳卓林2018年11月同比佢大12歲嘅外籍女友Andi喺加國結婚，兩人一直表現恩愛，結婚半年，日前Andi在Instagram忽然撰英文長文，暗示有人不長進，更說：「請不要再打擾我，我想自己一個人，說再見吧，好嗎？」矛頭直指另一半卓林，惹來婚變疑雲，但二人可能只是耍花槍，事關當日有傳媒影到卓林陪Andi去醫院睇急症！