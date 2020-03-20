古巨基囝囝靚相+英文名曝光！ 網民發揮創意為Kuson「古巨B」改名
撰文、圖片：東方新地、古巨基facebook
「古巨B」靚相曝光！初來報到：「我叫Kuson」
古巨基再次深夜出Post，發放摸囝囝頭的靚相兩張，同時向大家介紹囝囝的英文名：
「大家好，我叫Kuson ，初來步到，多多指教！」
網友選好之餘，亦不忘立即為Kuson改名：「古莘、古新、古伸、古晨⋯⋯」
未完！網民發揮創意為「古巨B」改中文名
據知「古巨B」完全遺傳了基仔的大頭與五官，眼大大非常得意，基仔對住得意仔當然是愛不釋手，不過古仔仍未公開BB中文姓名，一班網民已經忍唔住發揮創意，幫BB改名啦！
“古菇仔”
“古怪” 英文名叫Ku Guy
“古李唔到、古之達人、古中無獎、古起勇氣”
“古綿純”
“古谷實”
“古明華”
“古艷陽”
“古烈治”
“古天樂”
“古代人”
“古晶”
“古惑仔”
“古天奴”
仲有更多：
古巨根
古巨炮
古巨啫
古巨柱
古巨棍
古巨菇
古巨撚
古巨鞭
古巨枝
古巨春
古巨蛋
古巨丸
古巨袋…..
47歲古巨基閉關湊B 52歲古太高齡產子一索得男
14年與助手女友Lorraine結束廿年愛情長跑後，古巨基一直恨做爸爸，努力造人五年，去年底終於得償所願，由陀B到卸貨，基仔保密功夫做到足，日前突然公開老婆一索得男的喜訊，為2020年娛樂圈帶來一大驚喜，頭大大的初生「古巨B」首次曝光，曬住太陽接受大家的祝福。囝囝得來不易，再加上正值全球爆發疫症，古巨基高度戒備守護妻兒，在Lorraine懷孕後早已學定換片與餵奶，現在停工不出門，全天候閉關湊B，做個廿四孝好爸，享受弄兒之樂。
撰文、圖片：東方新地
古巨基閉關湊B古太高齡產子一索得男
古巨基都算鬼馬同口密，榮升父親都收得咁埋，日前他在社交網上載一張BB曬住太陽趴轉瞓的照片，另一張是一家三口的拖手照，公開與Lorraine成功造人的好消息，由於事出太突然，除了有大量恭賀留言，大家最想知就是BB究竟是男是女？未幾基仔再在社交網回答是一索得男。
恨B恨出面太太跟trip隨時造人
14年7月，基仔與Lorraine在美國拉斯維加斯註冊結婚，返港後出活動才公開喜訊，結婚與生仔兩件人生大事同樣低調處理。其實基仔婚後多次表明會不設防努力造人，非常喜歡小朋友的他，於15年獲法國北歐大學頒授榮譽商管博士以及獲「世界傑出華人獎」時，公開揚言期待三喜臨門：「多謝太太，請留少少時間和空間，期待她頒最大的獎（BB）給我！」近年基仔為工作周圍飛，再加上展開世界巡迴演唱會，身為貼身助手兼太太的Lorraine去到邊跟到邊，基仔笑言會一邊巡唱，一邊盡力而為造人，而且仔女不區同樣歡迎！可惜造人唔係話有就有，都要講天時、地利、人和，基仔亦唔介意同大家分享閨房事：「雖然要周圍飛，但老婆都一齊飛，雖然唔知made in邊度，但唔緊要，made咗就得。（係咪佢點你燈？）有呀，大大力咁點，點到著火呀！」
秘密在美國誕B 團拜活動唔見人為湊B
相愛多年熱情未減，47歲的基仔與52歲的Lorraine安然等待他們的結晶品，果然皇天不負有心人，有傳Lorraine去年底秘密在美國誕B，現在約三個月大，而日前基仔在社交網公開介紹囝囝出場時，表示本來想農曆年初一(1月底)報喜，礙於新冠肺炎開始肆虐，基仔決定留待4月4日兒童節再公布，不過日前卻有人恭喜他，基仔順勢一次過交代。
據知Lorraine去年5月懷孕初期時，基仔曾與她飛去首爾遊玩，雖然當時仍未腹大便便，但二人的合照都非常避忌，Lorraine只做影後及影大半身，知情者透露：「Lorraine婚後一直好努力搞好自己身子，話晒都係高齡，萬事都要好小心，一知道有咗基仔就減產，只係雙方家人知道，Lorraine就更加唔露面，全面安胎，而基仔只想專注照顧好太太同準備好BB出世嘅嘢，囝囝出世時就撞正新冠肺炎籠罩之下，基仔非常緊張，如非必要都唔會帶BB出街，百日宴都冇搞，總之就高度防禦啦！」其實基仔近月潛水有跡可尋，去年12月1日，他在拉斯維加斯完成世界巡迴演唱會後，有指他向公司請了長假，但行蹤神秘，直至今年1月中亮相導演張之珏的慈善音樂夜演出，當晚表演後他未有受訪即匆匆走人，而Lorraine亦未有隨行，再加上每年農曆年基仔與Lorraine一定大搞團拜活動，不過今年完全唔見人，原來是家有喜事。
大男孩變熟手爸爸
一直幻想自己兒子長相的基仔，終於唔使再靠apps去估估吓，據知「古巨B」完全遺傳了基仔的大頭與五官，眼大大非常得意，基仔對住得意仔當然是愛不釋手，恨仔多時的他，不想錯過囝囝任何一個成長片段，再加上最近因疫症影響要停工，長期留家照顧妻兒，已令基仔由新手爸爸變身熟手爸爸，換片、餵奶及揞瞓覺都完全難唔到佢，為了慰勞老婆陀仔與生仔的辛苦，基仔更跟外傭學下廚，做個全方位的好老公、好爸爸。
有說生仔可以令一個人成長，升呢做人父從此兼負著另一個責任，從前成個大細路的基仔，成家立室後愈見成熟，除了成功開拓國內市場大受歡迎，開舖從商做老闆生意亦做得有聲有色，現在生仔的願望又達成，古老闆仲唔係人生大贏家？