古惑仔｜46歲「肥屍」梁焯滿近況曝光 內地行紅地氈近照撞樣謝賢

你聽到梁焯滿這個名字可能不知道是誰，但如果講出「肥屍」這個名字的話，大家的集體回憶都會翻哂嚟，原來今年46歲的梁焯滿在內地撈得風生水起，近日在網上就流傳一條影片，在場可見過百人吶喊助興高呼「肥屍」，會不會讓大家記得《古惑仔》中如何嚇退陳小春？其實梁焯滿出身於演藝世家，雖星途麻麻但去到內地卻撈得有紋有路。