古惑仔｜46歲「肥屍」梁焯滿近況曝光 內地行紅地氈近照撞樣謝賢
梁焯滿行紅地氈激似四哥
網上流傳一段由網民分享的影片，顯示47歲的梁焯滿在內地出席活動時的盛況，短片長30秒，一開始梁焯滿乘坐豪華房車到大會現場行紅地氈，留有長頭髮的他和「四哥」謝賢撞樣，極似荷里活明星參加頒獎禮的場面。
主角未踏出車門，就已經聽到在場人士歡呼吶喊，大叫他在《古惑仔3之隻手遮天》中飾演的角色：「肥屍」，場面墟冚，梁焯滿更沿紅地氈行到印了他樣貌的巨型佈景板前簽名，係威係勢。
出身演藝世家4姊弟均為行內人
原來梁焯滿的姊弟妹亦活躍於演藝圈，稱得上演藝世家出身。胞姊為港姐1989年的季軍梁佩瑚，她曾經加入TVB，擔任過慧妍雅集會長，如今已退隱幕前，是一名作家。弟弟梁焯皓作為香港歌手，曾跟已故名師戴思聰學音樂五年，兼任恩師助教。此外，梁焯滿更有一位同父異母的妹妹梁佩棋，曾亦緊隨梁佩瑚競選香港小姐，可惜三甲不入。
有「御用古惑仔」之稱 星途一般
梁焯滿早於94年在蘭桂坊被電影監製發掘而加入娛圈，多年參與不少電影，由於他的身材高瘦，長相特別，經常參演古惑仔角色，被稱為「御用古惑仔」。其中梁焯滿最為人熟的角色就是參與電影《古惑仔3之隻手遮天》中的「肥屍」，與山雞哥（陳小春飾演）感到心寒對鬧的畫面令人印象深刻。
古惑仔系列當年稱得上風靡整個90年代的經典作品，之後的《古惑仔之戰無不勝》中其實梁焯滿亦有演出。可惜隨著《古惑仔》的熱度減退後，梁焯滿的其他演出都未能引起大衆注意。另外，梁焯滿亦有參與音樂製作，為很多電影做過配樂，包括《古惑仔洪興大飛哥》等。08年，他曾客串韓劇《伊甸園之東》，飾演Tony。
2000年他出演三級片《獸性新人類》中與性感女星譚筠怡傳出緋聞，之後開始主力參與三級片演出，如《蜜桃成熟時3D》、《鴨王2》等。到了2017年，他自編自導自演大陸網絡電影《江湖之社團風暴》。其後他開辦娛樂公司生意，並參演微電影，更在內地更以東星肥屍名字開設古惑仔主題餐廳，同時在香港經營汽車美容公司，近期主力北上登台。
情路曲折近年才安定
梁焯滿早在03年與圈外女友陳靜霞結婚，於17年在自編自導自演的電影與女主角何敏瑩（Jessica）被傳媒拍到公然拖手行街，何敏瑩亦有在微博上載與梁焯滿慶祝生日的相片，梁焯滿被指背妻偷食。但梁焯滿事後就公開澄清陳靜霞與他早於06年已經離婚，前妻更於2017年逝世，他早就回復單身，因此沒有偷食何敏瑩或對方是小三的說法。
梁焯滿後來於21年經常在微博大曬恩愛，更發帖寫道：「老婆愛你一生一世」。不過後來發現，原來相中人不是前妻，也不是何敏瑩，原來又換了一名叫鍾麗君的女士。他在帖文中寫：「往後餘生只有你！君，我愛你！」更撇清自己和何敏瑩的關係：「本人現嚴正聲明，從今以後只愛鍾麗君小姐一個，與何敏瑩及其一家人絕無任何關係！」不知道中間又有甚麼故事。
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