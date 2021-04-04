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直擊！61歲吳岱融榮升「半億隱形樓王」 踢拖𥄫中複式豪宅

東方新地 - 娛聞

演技超晒班的吳岱融於15年回歸無綫，憑《巨輪II》大反派高天鷲一角入晒屋兼人氣持續高企，劇接劇未停過，播完《牛下女高音》被指演出有喜感，去年出街的《大醬園》繼續做大老爺，無論正邪角色都難佢唔到。努力搵錢的同時，其實吳岱融與太太鍾淑慧（Lily）亦投資有道，二人有錢即四圍買磚頭，唔止國內有物業、就連東南亞及香港都有樓揸手，保守估計手揸半億物業，絕對是圈中隱形樓王。本刊記者曾直擊吳岱融前往九龍城睇樓，大客仔駕到，地產經紀當然落足嘴頭，據知今次吳岱融睇了多個該區新建的豪宅樓盤，其中一個更是6千多萬的複式單位，吳岱融笑言自己有鋪睇樓癮，不過扑槌就交老婆話事，愛妻號吳岱融以行動證明錫老婆真係會發達㗎！

文、圖：東方新地

吳岱融 愈撈愈掂 榮升半億隱形樓王

61歲的吳岱融一頭灰白髮已成為個人標記，愈老愈型的他鏡頭前擅演一手遮天的有錢佬角色，現實生活中原來都是隱形富豪。過去幾年吳岱融愈撈愈掂，拍劇又拍電影，商演亦不絕，而其太太鍾淑慧（Lily）更是人如其名， 是個不可多得，賢淑又聰慧的老婆，早年她走 遍國內登台搵人仔，夫婦二人獨具慧眼，早年已投資買磚頭，之前鍾淑慧見時機成熟，把國內五個物業套現逾千萬，而他們現在仍持有的物業亦分布東南亞各地。

一頭白灰髮加花花恤衫，已經成為吳岱融的個人風格，愈老愈型的他，過馬路都有氣勢過人。
一頭白灰髮加花花恤衫，已經成為吳岱融的個人風格，愈老愈型的他，過馬路都有氣勢過人。

住慣大單位 買樓唔會揀窩居

據知情者透露：「岱融同Lily好多年前已經洞悉先機，佢哋鍾意喺外地生活，加上早年喺大陸搵到錢，所以物業都集中喺大陸同東南亞，不過近年岱融主要喺香港拍劇，留港時間多咗，呢幾年佢一直都係租屋住，見最近樓市好似有啲回落，所以有機會都想吼吓香港樓，不過佢哋喺大馬住慣幾千呎大屋，幾百呎唔會睇得上眼，如果買香港樓都要揀啲大單位，或者獨立屋。」在港忙於拍電影的吳岱融，早前與助手現身九龍城，本刊記者見他在地產舖前駐足近十分鐘，指住櫥窗內的樓盤招紙，與助手研究了一輪，有大明星駕臨，當然機不可失，店內兩名經紀即行出店外搭訕，未幾眾人即起行到附近的豪宅睇樓。

這日吳岱融經過九龍城一間地產舖，駐足超過十分鐘。
這日吳岱融經過九龍城一間地產舖，駐足超過十分鐘。
除了對出售的樓盤廣告手指指，還除眼鏡睇清楚。
除了對出售的樓盤廣告手指指，還除眼鏡睇清楚。
一男一女地產經紀見吳岱融對樓盤甚有興趣，即走出來介紹，分分鐘係幾千萬樓大生意，當然不容怠慢。
一男一女地產經紀見吳岱融對樓盤甚有興趣，即走出來介紹，分分鐘係幾千萬樓大生意，當然不容怠慢。

踢拖睇中複式豪宅 全權交老婆話事

本刊記者見吳岱融上了一個低層單位，單位望九龍城寨公園景，他跟隨經紀走出露台望景，不過望了兩望就返入 屋，看來這個單位並非吳岱融杯茶，之後未見他即時離開，未知是否繼續睇其他單位。約45分鐘左右，吳岱融徐徐步出，邊行邊興高采烈地與助手討論，莫非已經睇啱心水豪宅？

經紀帶吳岱融到九龍城一個近年落成的豪宅睇現成單位。
經紀帶吳岱融到九龍城一個近年落成的豪宅睇現成單位。
本刊記者見他走出露台望了兩眼，不過可能該單位屬低層，景觀一般，吳岱融很快就返回屋內。
本刊記者見他走出露台望了兩眼，不過可能該單位屬低層，景觀一般，吳岱融很快就返回屋內。
吳岱融睇完樓步出豪宅，而女經紀則繼續在其身旁雞啄唔斷。
吳岱融睇完樓步出豪宅，而女經紀則繼續在其身旁雞啄唔斷。
之後他親自駕駛其七人車離開。
之後他親自駕駛其七人車離開。

對於有意在港買磚頭，本刊記者致電吳岱融，他笑言老婆鍾淑慧不在港，絕對不敢輕舉妄動，「我唔係買樓，係睇樓咋！有時間咪睇吓囉，我不嬲有鋪睇樓癮，周圍睇，唔同地區都睇吓，時機啱同價錢啱先會入貨，不過咁大件事始終都要睇老婆頭，佢呢排唔喺香港，要等佢喺香港先再同我一齊去睇，我話唔到事㗎！」原來吳岱融當日還睇了一個叫價6千幾萬的複式單位，問他是否滿意，都係嗰句：「我滿意冇用，都要我太太鍾意啱佢心水。」

要睇老婆頭！（真實對白）
要睇老婆頭！（真實對白）

做馬明父親演喜劇一樣得

至於工作安排，吳岱融說：「有劇拍亦會接電影，不過我好希望喺音樂方面可以有更多發展，好想開自己嘅個人音樂會。」吳岱融為無綫新劇《 BB來了2 》開工，飾演男主角馬國明父親，唔使做奸角演喜劇一樣得，再加上拍住出爐視帝一定有運行啦！

吳岱融唔止有演技，仲係唱得之人，曾於 「面包台有您共鳴頒獎典禮」中獲頒「共鳴新歌 手獎」，以及憑歌曲〈 我的朋友不簡單〉獲得 「共鳴金曲獎」，之前他為這首歌拍 ，碌盡人情卡特別邀請張兆輝、歐陽震華、陶大宇等好友助陣㖭！
吳岱融唔止有演技，仲係唱得之人，曾於 「面包台有您共鳴頒獎典禮」中獲頒「共鳴新歌 手獎」，以及憑歌曲〈 我的朋友不簡單〉獲得 「共鳴金曲獎」，之前他為這首歌拍 ，碌盡人情卡特別邀請張兆輝、歐陽震華、陶大宇等好友助陣㖭！
電影《老友情歲月》中吳岱融夥拍女主角香香岑麗香，首次演神 父，非常破格。
電影《老友情歲月》中吳岱融夥拍女主角香香岑麗香，首次演神 父，非常破格。
2019年吳岱融在 《牛下女高音》 的演出令人刮目相看，他飾演的 「大爆」 是一位小男人，經常同劇中老婆龔慈恩打情罵俏發生趣事，而插曲 〈你比我重要〉更是由他主唱。
2019年吳岱融在 《牛下女高音》 的演出令人刮目相看，他飾演的 「大爆」 是一位小男人，經常同劇中老婆龔慈恩打情罵俏發生趣事，而插曲 〈你比我重要〉更是由他主唱。
做完小男人，吳岱融在新劇 《大醬園》 演的是大老爺，不同的角色性格他都可以駕馭。
做完小男人，吳岱融在劇集《大醬園》演的是大老爺，不同的角色性格他都可以駕馭。

與鍾淑慧甜蜜廿四載

有指吳岱融從來都不管錢，他把所賺的錢全部拱手給太太鍾淑慧，讓她手握財政大權把錢愈滾愈大，而他們幾乎所有的物業，都寫在鍾淑慧名下，今時今日夫婦二人已是衣食無憂，工作以外可周圍飛享受生活。雖然吳岱融與鍾淑慧近年多在大馬生活，但吳岱融一家三口是新加坡籍，而他們的23歲乖仔Justin亦在新加坡大學修讀電影動畫。

吳岱融與鍾淑慧育有一兒子，23歲的囝囝Justin在新加坡讀大學，一家三口長時間分隔兩地。
吳岱融與鍾淑慧育有一兒子，23歲的囝囝Justin在新加坡讀大學，一家三口長時間分隔兩地。
吳岱融與老婆鍾淑慧經常孖住開騷搵銀，去年他更聯同《牛下》兄弟歐瑞偉、鄭敬基及蔣志光一齊在大馬舉行慈善演唱會，多位阿嫂亦現身撐場。
吳岱融與老婆鍾淑慧經常孖住開騷搵銀，去年他更聯同《牛下》兄弟歐瑞偉、鄭敬基及蔣志光一齊在大馬舉行慈善演唱會，多位阿嫂亦現身撐場。
89年拍拖，95 年結婚，吳岱融與鍾淑慧經歷26年的婚姻，感情亦曾有過高低起伏，不過二人始終如一，近年愈愛愈甜蜜。
89年拍拖，95年結婚，吳岱融與鍾淑慧經歷26年的婚姻，感情亦曾有過高低起伏，不過二人始終如一，近年愈愛愈甜蜜。
早年返國內頻頻登台，吳岱融與鍾淑慧早已賺到第一桶金，近年更在泰國芭堤雅買了一間向海的度假屋，一有時間就飛去享受陽光與海灘。
早年返國內頻頻登台，吳岱融與鍾淑慧早已賺到第一桶金，近年更在泰國芭堤雅買了一間向海的度假屋，一有時間就飛去享受陽光與海灘。
吳岱融之前曾推出情歌〈回去愛你十億秒〉送給他眼中賢良淑德、默默付出的老婆鍾淑慧。
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更夫妻檔拍MV ，情到濃時咀嘴， MV更由囝囝負責剪片。
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之前鍾淑慧生日，吳岱融邀請大班朋友為她慶生，更坐住大髀切蛋糕。
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