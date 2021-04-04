直擊！61歲吳岱融榮升「半億隱形樓王」 踢拖𥄫中複式豪宅

演技超晒班的吳岱融於15年回歸無綫，憑《巨輪II》大反派高天鷲一角入晒屋兼人氣持續高企，劇接劇未停過，播完《牛下女高音》被指演出有喜感，去年出街的《大醬園》繼續做大老爺，無論正邪角色都難佢唔到。努力搵錢的同時，其實吳岱融與太太鍾淑慧（Lily）亦投資有道，二人有錢即四圍買磚頭，唔止國內有物業、就連東南亞及香港都有樓揸手，保守估計手揸半億物業，絕對是圈中隱形樓王。本刊記者曾直擊吳岱融前往九龍城睇樓，大客仔駕到，地產經紀當然落足嘴頭，據知今次吳岱融睇了多個該區新建的豪宅樓盤，其中一個更是6千多萬的複式單位，吳岱融笑言自己有鋪睇樓癮，不過扑槌就交老婆話事，愛妻號吳岱融以行動證明錫老婆真係會發達㗎！

文、圖：東方新地