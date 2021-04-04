直擊！61歲吳岱融榮升「半億隱形樓王」 踢拖𥄫中複式豪宅
文、圖：東方新地
吳岱融 愈撈愈掂 榮升半億隱形樓王
61歲的吳岱融一頭灰白髮已成為個人標記，愈老愈型的他鏡頭前擅演一手遮天的有錢佬角色，現實生活中原來都是隱形富豪。過去幾年吳岱融愈撈愈掂，拍劇又拍電影，商演亦不絕，而其太太鍾淑慧（Lily）更是人如其名， 是個不可多得，賢淑又聰慧的老婆，早年她走 遍國內登台搵人仔，夫婦二人獨具慧眼，早年已投資買磚頭，之前鍾淑慧見時機成熟，把國內五個物業套現逾千萬，而他們現在仍持有的物業亦分布東南亞各地。
住慣大單位 買樓唔會揀窩居
據知情者透露：「岱融同Lily好多年前已經洞悉先機，佢哋鍾意喺外地生活，加上早年喺大陸搵到錢，所以物業都集中喺大陸同東南亞，不過近年岱融主要喺香港拍劇，留港時間多咗，呢幾年佢一直都係租屋住，見最近樓市好似有啲回落，所以有機會都想吼吓香港樓，不過佢哋喺大馬住慣幾千呎大屋，幾百呎唔會睇得上眼，如果買香港樓都要揀啲大單位，或者獨立屋。」在港忙於拍電影的吳岱融，早前與助手現身九龍城，本刊記者見他在地產舖前駐足近十分鐘，指住櫥窗內的樓盤招紙，與助手研究了一輪，有大明星駕臨，當然機不可失，店內兩名經紀即行出店外搭訕，未幾眾人即起行到附近的豪宅睇樓。
踢拖睇中複式豪宅 全權交老婆話事
本刊記者見吳岱融上了一個低層單位，單位望九龍城寨公園景，他跟隨經紀走出露台望景，不過望了兩望就返入 屋，看來這個單位並非吳岱融杯茶，之後未見他即時離開，未知是否繼續睇其他單位。約45分鐘左右，吳岱融徐徐步出，邊行邊興高采烈地與助手討論，莫非已經睇啱心水豪宅？
對於有意在港買磚頭，本刊記者致電吳岱融，他笑言老婆鍾淑慧不在港，絕對不敢輕舉妄動，「我唔係買樓，係睇樓咋！有時間咪睇吓囉，我不嬲有鋪睇樓癮，周圍睇，唔同地區都睇吓，時機啱同價錢啱先會入貨，不過咁大件事始終都要睇老婆頭，佢呢排唔喺香港，要等佢喺香港先再同我一齊去睇，我話唔到事㗎！」原來吳岱融當日還睇了一個叫價6千幾萬的複式單位，問他是否滿意，都係嗰句：「我滿意冇用，都要我太太鍾意啱佢心水。」
做馬明父親演喜劇一樣得
至於工作安排，吳岱融說：「有劇拍亦會接電影，不過我好希望喺音樂方面可以有更多發展，好想開自己嘅個人音樂會。」吳岱融為無綫新劇《 BB來了2 》開工，飾演男主角馬國明父親，唔使做奸角演喜劇一樣得，再加上拍住出爐視帝一定有運行啦！
與鍾淑慧甜蜜廿四載
有指吳岱融從來都不管錢，他把所賺的錢全部拱手給太太鍾淑慧，讓她手握財政大權把錢愈滾愈大，而他們幾乎所有的物業，都寫在鍾淑慧名下，今時今日夫婦二人已是衣食無憂，工作以外可周圍飛享受生活。雖然吳岱融與鍾淑慧近年多在大馬生活，但吳岱融一家三口是新加坡籍，而他們的23歲乖仔Justin亦在新加坡大學修讀電影動畫。