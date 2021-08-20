62歲吳岱融老而彌堅 憑冧妻歌曲奪獎成樂壇最老新人

講起吳岱融，大家最記得一定係佢喺《巨輪II》奸到出汁嘅表現，當年佢仲獲網友盛讚「一個高天鷲救起成套劇」，其中一集講佢霸氣大鬧李佳芯（Ali），一句「攞去洗啦，臭雞！」成為網民傳頌嘅金句。但吳岱融原來除咗演得，仲好唱得，兩年前以60歲之齡成為樂壇最老新人，老而彌堅，果然如某政府高官所講，60歲仲係中年，大把世界！

撰文、圖片：東方新地、吳岱融及鍾淑慧微博