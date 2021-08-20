62歲吳岱融老而彌堅 憑冧妻歌曲奪獎成樂壇最老新人
講起吳岱融，大家最記得一定係佢喺《巨輪II》奸到出汁嘅表現，當年佢仲獲網友盛讚「一個高天鷲救起成套劇」，其中一集講佢霸氣大鬧李佳芯（Ali），一句「攞去洗啦，臭雞！」成為網民傳頌嘅金句。但吳岱融原來除咗演得，仲好唱得，兩年前以60歲之齡成為樂壇最老新人，老而彌堅，果然如某政府高官所講，60歲仲係中年，大把世界！
撰文、圖片：東方新地、吳岱融及鍾淑慧微博
吳岱融演得又唱得 憑冧妻歌曲奪獎
演技超班嘅吳岱融，入行前曾經喺歌廳做業餘歌手賺錢養家，原來都係唱得之人！前年為慶祝「登六」，推出歌曲〈回去愛你十億秒〉送畀太太鍾淑慧，外間反應唔錯，更於「面包台有您共鳴頒獎典禮」中，獲頒「共鳴新歌手獎」，以及憑歌曲 〈我的朋友不簡單〉獲得「共鳴金曲獎」，佢仲為呢首歌拍MV，碌盡人情卡特別邀請張兆輝、歐陽震華、陶大宇等好友助陣㖭！
「登六」仲有大把嘢可以玩 感謝太太支持
成為樂壇最老新人，喜獲兩獎嘅吳岱融鬼咁開心：「得獎當然開心啦！冇諗到自己可以喺『登六』之年成為新人歌手，多謝各位觀眾朋友、粉絲一直以嚟對我嘅支持，特別要多謝我太太鍾淑慧、唱片公司老闆同一班好朋友，我會繼續努力。」