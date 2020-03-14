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周汶錡厚底老公啜女斷正後扮無事 2日後陪仔去沙灘好爸爸上身

周汶錡（Kathy）法籍富老公Julien Lepeu死性難改，被本刊斷正在距離淺水灣寓所只5分鐘車程的深水灣，與貌似Mandy Lieu的外籍女於茶座纏綿。但事隔兩日，又突然好爸爸上身帶囝囝去玩，厚底老公果然唔簡單。

撰文、圖片：東方新地

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周汶錡（Kathy）法籍老公Julien 在距離淺水灣寓所只5分鐘車程的深水灣，與貌似Mandy Lieu的外籍女於茶座纏綿，互啜攬實搞到㷫烚烚，最後同車離開繼續happy。
周汶錡（Kathy）法籍老公Julien 在距離淺水灣寓所只5分鐘車程的深水灣，與貌似Mandy Lieu的外籍女於茶座纏綿，互啜攬實搞到㷫烚烚，最後同車離開繼續happy。

周汶錡老公啜女斷正後扮無事 2日後陪仔去沙灘好爸爸上身

私會女伴後翌日，Julien離開寓所外出跑步，看來最近他都不用返 工，因為第二日他又揸住架媾女戰車（白色開篷Benz）與兩個仔外出。這日Julien帶仔到附近沙灘，一拖二做個好爸爸陪玩，當日他身穿啡色外套，左手無名指戴回婚戒，全心回歸家庭樂，而當晚他更返家換車接載三名外傭一同去赤柱食飯，但未見周汶錡現身同行，看來那段時間她極有可能不在港。

當日下午5時許，周汶錡老公Julien與一名貌似Mandy Lieu的女伴，在深水灣茶座見面。
當日下午5時許，周汶錡老公Julien與一名貌似Mandy Lieu的女伴，在深水灣茶座見面。

唔使熱身已經埋牙，不停啜嘴交換口水，二人均表現興奮。
唔使熱身已經埋牙，不停啜嘴交換口水，二人均表現興奮。

深水灣啜女後兩日，Julien同樣身穿啡色外套、揸住同一架白色開篷 Benz，不過司機位身旁位置卻換上兩個囝囝。
深水灣啜女後兩日，Julien同樣身穿啡色外套、揸住同一架白色開篷 Benz，不過司機位身旁位置卻換上兩個囝囝。

Julien一拖二去沙灘玩，落車後拖實兩個仔
Julien一拖二去沙灘玩，落車後拖實兩個仔

在沙灘又陪玩，好爸爸形象與之前啜女斷正，完全是兩回事。
在沙灘又陪玩，好爸爸形象與之前啜女斷正，完全是兩回事。

Julien去完沙灘返回淺水灣寓所，其後再帶兒子及三個外傭一齊去赤柱食飯，一拖五仲負責抱住4歲大仔Jacques。
Julien去完沙灘返回淺水灣寓所，其後再帶兒子及三個外傭一齊去赤柱食飯，一拖五仲負責抱住4歲大仔Jacques。

Julien囝囝由外傭負責照顧，一行六人去食漢堡包，有啖好食，而左手無名指的婚戒亦已歸位
Julien囝囝由外傭負責照顧，一行六人去食漢堡包，有啖好食，而左手無名指的婚戒亦已歸位

好老公假面具周汶錡扮無事post三點式照

Julien在人前是個不折不扣的好老公， 每年周汶錡生日，他都為老婆大搞派對慶 生，囝囝出世後亦恩愛無減，去年暑假及今年農曆年，一家四口又返法國度假，現在好老公啜女被斷正，童話故事被幻滅，最難受就是周汶錡。

不過她日前看過Julien與女伴 纏綿的合照後，依然能保持克制，只著記者唔好再問，日前她更上載三點式照到社交網留言要放假，而老公就要負責湊仔，這是意味著佢怒氣未消要出走散心，抑或大愛原諒老公，以湊仔作為啜女的懲罰呢？家家有本難唸的經，EQ甚高的周汶錡見慣風浪，一 定可以妥善處理。

周汶錡厚底老公啜女斷正後扮無事 2日後陪仔去沙灘好爸爸上身
看過記者呈上Julien與女伴纏綿的合照後，周汶錡依然能保持克制，日前她更上載三點式照到社交網留言要放假。

周汶錡厚底老公啜女斷正後扮無事 2日後陪仔去沙灘好爸爸上身


周汶錡厚底老公啜女斷正後扮無事 2日後陪仔去沙灘好爸爸上身

厚底老公家族經營珠寶行業 擁市值過億地舖

Julien出生於珠寶世家，父母來頭不小，在法國的名人時裝界很吃得開，父親Richard Lepeu 是 Richemont 集團財務董事，該公司代理的品牌包括卡地 亞、Van Cleef & Arpels、伯爵、萬寶龍和 Chloe 等，母親Evelyne也是珠寶界名人，曾撰寫一本卡地亞歷史和其產品的書籍。有傳Julien父親多年來為子鋪路，更打本入股珠寶品牌，但希望兒子由低做起。家族經營珠寶行業已經夠晒厚底，Julien愛買靚車之餘，14年更以個人名義斥資3千萬（現市值過億）買入上環西街一個地舖，改頭換面變身成法式店舖Château Zoobeetle，店內集時裝、美饌、美酒於一身，甚有品味，據知其設計師妹妹Elsa也是股東之一。


Julien曾赴美修讀寶石學院，之後幫法國的珠寶店做買手，來港發展後曾在意大利珠寶品牌Pianegonda的中環店任經理。
Julien曾赴美修讀寶石學院，之後幫法國的珠寶店做買手，來港發展後曾在意大利珠寶品牌Pianegonda的中環店任經理。

Julien曾赴美修讀寶石學院，之後幫法國的珠寶店做買手，來港發展後曾在意大利珠寶品牌Pianegonda的中環店任經理。
Julien曾赴美修讀寶石學院，之後幫法國的珠寶店做買手，來港發展後曾在意大利珠寶品牌Pianegonda的中環店任經理。

Julien於14年花三千零八十萬買入上環西街一個樓高兩層的地舖，與名設計師妹妹Elsa Lepeu合資搞生意，店內裝修成巴黎公寓，有時裝、美饌、美酒、護膚品、書籍與音樂，讓觀客感受法式生活。
Julien於14年花三千零八十萬買入上環西街一個樓高兩層的地舖，與名設計師妹妹Elsa Lepeu合資搞生意，店內裝修成巴黎公寓，有時裝、美饌、美酒、護膚品、書籍與音樂，讓觀客感受法式生活。

店內有不少由 Julien妹妹 Elsa設計的皮革產品，身為大嫂的周汶錡亦有幫忙做生招牌。
店內有不少由 Julien妹妹 Elsa設計的皮革產品，身為大嫂的周汶錡亦有幫忙做生招牌。

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