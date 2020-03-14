周汶錡厚底老公啜女斷正後扮無事 2日後陪仔去沙灘好爸爸上身
撰文、圖片：東方新地
周汶錡老公啜女斷正後扮無事 2日後陪仔去沙灘好爸爸上身
私會女伴後翌日，Julien離開寓所外出跑步，看來最近他都不用返 工，因為第二日他又揸住架媾女戰車（白色開篷Benz）與兩個仔外出。這日Julien帶仔到附近沙灘，一拖二做個好爸爸陪玩，當日他身穿啡色外套，左手無名指戴回婚戒，全心回歸家庭樂，而當晚他更返家換車接載三名外傭一同去赤柱食飯，但未見周汶錡現身同行，看來那段時間她極有可能不在港。
好老公假面具周汶錡扮無事post三點式照
Julien在人前是個不折不扣的好老公， 每年周汶錡生日，他都為老婆大搞派對慶 生，囝囝出世後亦恩愛無減，去年暑假及今年農曆年，一家四口又返法國度假，現在好老公啜女被斷正，童話故事被幻滅，最難受就是周汶錡。
不過她日前看過Julien與女伴 纏綿的合照後，依然能保持克制，只著記者唔好再問，日前她更上載三點式照到社交網留言要放假，而老公就要負責湊仔，這是意味著佢怒氣未消要出走散心，抑或大愛原諒老公，以湊仔作為啜女的懲罰呢？家家有本難唸的經，EQ甚高的周汶錡見慣風浪，一 定可以妥善處理。
厚底老公家族經營珠寶行業 擁市值過億地舖
Julien出生於珠寶世家，父母來頭不小，在法國的名人時裝界很吃得開，父親Richard Lepeu 是 Richemont 集團財務董事，該公司代理的品牌包括卡地 亞、Van Cleef & Arpels、伯爵、萬寶龍和 Chloe 等，母親Evelyne也是珠寶界名人，曾撰寫一本卡地亞歷史和其產品的書籍。有傳Julien父親多年來為子鋪路，更打本入股珠寶品牌，但希望兒子由低做起。家族經營珠寶行業已經夠晒厚底，Julien愛買靚車之餘，14年更以個人名義斥資3千萬（現市值過億）買入上環西街一個地舖，改頭換面變身成法式店舖Château Zoobeetle，店內集時裝、美饌、美酒於一身，甚有品味，據知其設計師妹妹Elsa也是股東之一。