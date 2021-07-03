單對單｜40歲胡定欣感情路不順成「等愛的女人」 恨生B可惜6年未發市

《單對單》胡定欣的訪談，令她的感情遭遇再成焦點，胡定欣憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》連奪兩屆視后，時來運到事業運大旺，不過愛情路上卻交白卷多年，與音樂人陳明道分手後Dry足接近6年，今年將踏入40歲的她心急如焚，卻不肯降低自己的擇偶要求，即使友人做媒介紹異性，她都好揀擇，心頭如此高增加發市難度⋯⋯

撰文、圖片：東方新地