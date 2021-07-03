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單對單｜40歲胡定欣感情路不順成「等愛的女人」 恨生B可惜6年未發市

東方新地 - 娛聞

《單對單》胡定欣的訪談，令她的感情遭遇再成焦點，胡定欣憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》連奪兩屆視后，時來運到事業運大旺，不過愛情路上卻交白卷多年，與音樂人陳明道分手後Dry足接近6年，今年將踏入40歲的她心急如焚，卻不肯降低自己的擇偶要求，即使友人做媒介紹異性，她都好揀擇，心頭如此高增加發市難度⋯⋯

撰文、圖片：東方新地

《單對單》胡定欣感情路不順成等愛的女人

胡定欣拍拖經驗不少，未大紅時曾與馬國明及吳浩康拍過拖，不過最後都是無疾而終，12年與圈外有米男友沈柏淳（Patt Sham）去到談婚論嫁的階段，可惜埋門一腳亦撻Q，此後她刻意把戀情低調，15年與著名音樂人陳明道相戀，不過一年後分手，最長戀情都不過三年。胡定欣事業運愈強，感情運就愈弱，難怪要急求高人為她化解。

今年將踏入40歲的胡定欣在接受訪問時表示，雖然享受單身生活，但也恨拍拖。她對黎芷珊透露︰「我相信遇到那個人，可能是緣分未到。我曾經沮喪，有酒意時，曾經對朋友說，我覺得我會『孤獨終老』，覺得好Sad。」（圖片來源：tvb.com）
今年將踏入40歲的胡定欣在接受訪問時表示，雖然享受單身生活，但也恨拍拖。她對黎芷珊透露︰「我相信遇到那個人，可能是緣分未到。我曾經沮喪，有酒意時，曾經對朋友說，我覺得我會『孤獨終老』，覺得好Sad。」（圖片來源：tvb.com）

黎芷珊主持的訪談節目《單對單》，請來單身接近6年的胡定欣做嘉賓，了解「單身盛女」的內心世界以及愛情觀。今年9月快將踏入40歲的胡定欣慨嘆，要找到「Mr. Right」不容易︰

「拍拖對我來說很奢侈，是不正常的事，好像跟我沒什麼關係。我冇試過好長嘅關係，最長係兩年。」

胡定欣表示：「跟芷珊認識了一段時間，終於有機會坐底傾下計，今次的主題好啱我地，名乎其實< 單對單>！對於訪問內容，芷珊姐姐喺訪問前問咗我好多問題，講緊我仲喺深圳拍緊劇，佢已經準備中，大家都傾咗好多有關單身的故事！而拍攝當日的傾談內容，已經遠遠超出播放時間！」（圖片來源：胡定欣IG）
胡定欣表示：「跟芷珊認識了一段時間，終於有機會坐底傾下計，今次的主題好啱我地，名乎其實< 單對單>！對於訪問內容，芷珊姐姐喺訪問前問咗我好多問題，講緊我仲喺深圳拍緊劇，佢已經準備中，大家都傾咗好多有關單身的故事！而拍攝當日的傾談內容，已經遠遠超出播放時間！」（圖片來源：胡定欣IG）

與陳展鵬合作被指「利用到盡」

胡定欣16年與陳展鵬在劇集《城寨英雄》飾演刁蘭與拳佬入晒戲，完劇黐實登台出騷，仲一齊拎視后視帝，之後再以情侶檔拍多套《同盟》，高調放閃看似男有心女有意，點知轉頭陳展鵬搭上單文柔，有傳胡定欣被利用到盡嬲到爆，此後與陳展鵬有你冇我。
胡定欣16年與陳展鵬在劇集《城寨英雄》飾演刁蘭與拳佬入晒戲，完劇黐實登台出騷，仲一齊拎視后視帝，之後再以情侶檔拍多套《同盟》，高調放閃看似男有心女有意，點知轉頭陳展鵬搭上單文柔，有傳胡定欣被利用到盡嬲到爆，此後與陳展鵬有你冇我。
當年不時被影到與廣告界才子沈柏淳拍拖，甚至傳出婚訊。
當年不時被影到與廣告界才子沈柏淳拍拖，甚至傳出婚訊。
胡定欣與馬國明愛在大家都未紅時。
胡定欣與馬國明愛在大家都未紅時。
與張振朗因合作《包青天再起風雲》傳緋聞。
與張振朗因合作《包青天再起風雲》傳緋聞。
胡定欣與胡杏兒、李施嬅、黃智雯等好姊妹組成「胡說八道會」，當中只有胡杏兒與胡蓓蔚已婚，愛情運最弱的可算是四年未發市的胡定欣。
胡定欣與胡杏兒、李施嬅、黃智雯等好姊妹組成「胡說八道會」，當中只有胡杏兒與胡蓓蔚已婚，愛情運最弱的可算是四年未發市的胡定欣。
明年就登「四」的胡定欣恨做人母恨到發燒，見到細佬個仔同胡杏兒兩個仔都爭住又抱又錫，其實會唔會打算雪卵有備無患？
明年就登「四」的胡定欣恨做人母恨到發燒，見到細佬個仔同胡杏兒兩個仔都爭住又抱又錫，其實會唔會打算雪卵有備無患？

胡定欣感情路不順成等愛的女人 39歲恨生B惜4年未發市

近年非常注重體態的胡定欣，除了跑步更努力健身，身形keep得甚弗。
近年非常注重體態的胡定欣，除了跑步更努力健身，身形keep得甚弗。

回顧胡定欣5段坎坷情路

2017暗攤張振朗

最近一樁緋聞已經是2017年，傳佢疑似撻著年輕6年嘅張振朗。 胡定欣同張振朗合作拍攝新劇《包青天再起風雲》，當年3月就聯同姚子羚、袁文傑等去到橫店拍劇近兩個月，被指日對夜對擦出愛火花。 又有人傳出，張振朗31歲生日時收到嘅「展昭」造型蛋糕，係是胡定欣專誠訂製。有粉絲認出，蛋糕係由胡定欣嘅設計師好友設計。 對於此事，佢哋就齊齊否認緋聞。胡定欣話，同張振朗傳緋聞好搞笑，讚對方係好仔，不過男方冇追自己。

當時張振朗澄清，「展昭」蛋糕係屋企人送嘅，目前事業行先。（圖片來源：tvb.com）
當時張振朗澄清，「展昭」蛋糕係屋企人送嘅，目前事業行先。（圖片來源：tvb.com）

2004-2006 吳浩康

胡定欣未入大台前便已經與吳浩康地下情，兩人是在新秀節目撻著，胡定欣更搬到吳浩康寓所住，玩了幾年地下情，2004年才公開。之後吳浩康惹上了藏毒及打架官非，胡定欣都不離不棄，可惜在2006年吳浩康就移情莊思敏，兩人戀情結束。

2009近水樓台馬國明

2009年胡定欣同馬國明公開兩人的戀情，戀情的契機就是因為胡定欣搬到與馬國明住所相當近，兩人經常一起上下班，所謂近水樓台先得月，兩人日久生情而一起。不過後來有傳胡定欣嫌馬明太悶而且性格不合，拍拖2年就分開了，現時仍是好朋友。

（圖片來源：胡定欣微博）
（圖片來源：胡定欣微博）

2015《城寨英雄》上錯「賊船」陳展鵬

胡定欣和陳展鵬拍攝《城寨英雄》時被傳撻著，人前人後sweet到爆，之後在《同盟》時更有多場激情戲，被人認為兩人已是一對。不過煎pan後來被影到與落選港姐單文柔山頂密會，胡定欣食了個大檸檬，自責「無帶眼識人」，上錯「賊船」，心已傷透。

（圖片來源：tvb.com）
（圖片來源：tvb.com）

2011年廣告公司闊少

（圖片來源：胡定欣IG）
（圖片來源：胡定欣IG）

2011有傳胡定欣與廣告兼開製作公司的闊少沈柏淳拍拖，拍拖兩年宣佈分手，男方被指偷食，雖然之後有想盡辦法箍煲，兩人去到談婚論價的階段，可惜最後都是分手收場。

2014年撻著音樂人

之後胡定欣被拍到與音樂人陳明道(Terry)拍拖，2016年情人節時陳明道更送給定欣一大束玫瑰花，不過劇情峰迴路轉，同年7月定欣就在Instagram上發文，指陳道明只是自己的朋友，有傳是有第三者介入兩人戀情，胡定欣唯有與姊妹去旅行療傷。

https://www.youtube.com/watch?v=uo9YLPh3PU8&t=190s

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