單對單｜40歲胡定欣感情路不順成「等愛的女人」 恨生B可惜6年未發市
撰文、圖片：東方新地
《單對單》胡定欣感情路不順成等愛的女人
胡定欣拍拖經驗不少，未大紅時曾與馬國明及吳浩康拍過拖，不過最後都是無疾而終，12年與圈外有米男友沈柏淳（Patt Sham）去到談婚論嫁的階段，可惜埋門一腳亦撻Q，此後她刻意把戀情低調，15年與著名音樂人陳明道相戀，不過一年後分手，最長戀情都不過三年。胡定欣事業運愈強，感情運就愈弱，難怪要急求高人為她化解。
黎芷珊主持的訪談節目《單對單》，請來單身接近6年的胡定欣做嘉賓，了解「單身盛女」的內心世界以及愛情觀。今年9月快將踏入40歲的胡定欣慨嘆，要找到「Mr. Right」不容易︰
「拍拖對我來說很奢侈，是不正常的事，好像跟我沒什麼關係。我冇試過好長嘅關係，最長係兩年。」
與陳展鵬合作被指「利用到盡」
回顧胡定欣5段坎坷情路
2017暗攤張振朗
最近一樁緋聞已經是2017年，傳佢疑似撻著年輕6年嘅張振朗。 胡定欣同張振朗合作拍攝新劇《包青天再起風雲》，當年3月就聯同姚子羚、袁文傑等去到橫店拍劇近兩個月，被指日對夜對擦出愛火花。 又有人傳出，張振朗31歲生日時收到嘅「展昭」造型蛋糕，係是胡定欣專誠訂製。有粉絲認出，蛋糕係由胡定欣嘅設計師好友設計。 對於此事，佢哋就齊齊否認緋聞。胡定欣話，同張振朗傳緋聞好搞笑，讚對方係好仔，不過男方冇追自己。
2004-2006 吳浩康
胡定欣未入大台前便已經與吳浩康地下情，兩人是在新秀節目撻著，胡定欣更搬到吳浩康寓所住，玩了幾年地下情，2004年才公開。之後吳浩康惹上了藏毒及打架官非，胡定欣都不離不棄，可惜在2006年吳浩康就移情莊思敏，兩人戀情結束。
2009近水樓台馬國明
2009年胡定欣同馬國明公開兩人的戀情，戀情的契機就是因為胡定欣搬到與馬國明住所相當近，兩人經常一起上下班，所謂近水樓台先得月，兩人日久生情而一起。不過後來有傳胡定欣嫌馬明太悶而且性格不合，拍拖2年就分開了，現時仍是好朋友。
2015《城寨英雄》上錯「賊船」陳展鵬
胡定欣和陳展鵬拍攝《城寨英雄》時被傳撻著，人前人後sweet到爆，之後在《同盟》時更有多場激情戲，被人認為兩人已是一對。不過煎pan後來被影到與落選港姐單文柔山頂密會，胡定欣食了個大檸檬，自責「無帶眼識人」，上錯「賊船」，心已傷透。
2011年廣告公司闊少
2011有傳胡定欣與廣告兼開製作公司的闊少沈柏淳拍拖，拍拖兩年宣佈分手，男方被指偷食，雖然之後有想盡辦法箍煲，兩人去到談婚論價的階段，可惜最後都是分手收場。
2014年撻著音樂人
之後胡定欣被拍到與音樂人陳明道(Terry)拍拖，2016年情人節時陳明道更送給定欣一大束玫瑰花，不過劇情峰迴路轉，同年7月定欣就在Instagram上發文，指陳道明只是自己的朋友，有傳是有第三者介入兩人戀情，胡定欣唯有與姊妹去旅行療傷。
https://www.youtube.com/watch?v=uo9YLPh3PU8&t=190s