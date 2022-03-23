電視劇除了看演員的演技外，服裝場景也是觀眾會留意的元素，最近無綫深宵重播《宮心計》，當年服裝造型被觀眾瘋狂吐槽，回看以往很多古裝劇都衰在造型上，到底造型有多奇怪，看看以下13個古裝奇怪造型，包你笑爆肚：