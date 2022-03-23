電視劇除了看演員的演技外，服裝場景也是觀眾會留意的元素，最近無綫深宵重播《宮心計》，當年服裝造型被觀眾瘋狂吐槽，回看以往很多古裝劇都衰在造型上，到底造型有多奇怪，看看以下13個古裝奇怪造型，包你笑爆肚：
13個超爆笑騎呢古裝造型
1. 《延禧攻略》
《延禧攻略》一看就知道是內地大製作級，不過播出後劇內的造型讓一眾網民瘋狂取笑，更有不少網友惡搞裡面的造型。劇中佘詩曼的髮髻就被指像是日本卡通玉桂狗，完全無違和感！
劇中大受網友喜愛的富察皇后性格溫柔慈祥，不過就在其中一幕皇后娘娘扮演洛神的新造型就出事了，被指似卡通片《Peppa Pig》（粉紅豬小妹）裡面的佩佩豬，望下望下有真的是有幾分相似。連飾演皇后娘娘的演員秦嵐都在微博自我取笑一番。
《延禧攻略》中的女主角魏瓔珞更是瞬間爆紅，不過她初期的宮女髮型也是遭到網民恥笑的其中之一，完全跟舊式的撥輪電話一個餅印，更有網友惡搞她的髮髻就是一個隨身的話筒，隨call隨到。
劇集剛開始播的時候最多人注意到的就是各位妃嬪髮髻上的飾物，完全就是把一堆多肉植物放在頭上，難道服裝組窮到連首飾都製作不起？原來她們頭上的飾物其實是絨花，而絨花是南京的非物質文化遺產，特意找來南京绒花製作技藝者共同打造，造工最複雜的就是富察皇后的頭飾，落重本才對！
而劇中的電話髮髻或玉桂狗髮髻其實都是參照清朝的歷史原型，所以說並不是造型師的錯啦！
2.《宮心計》
《宮心計》裡面的郭太后雖然霸氣十足，不過她的頭髮造型真的讓人看不下去，雖然造型師為了還原歷史為心姐梳的是唐朝頗為流行的髮髻「拋家髻」，但有網友就笑説似是熱水壺，古裝時尚真的是猜不透啊。
3.《鳳囚凰》
關曉彤自從和鹿晗公開戀情後變成為全民公敵，就連新劇《鳳囚凰》也負評如潮，皆因她的造型太過奇異，有網友指這個髮髻形狀跟縫紉機完全吻合。
劇內其他演員的造型也都被吐槽，下面女星的髮髻被指像把一條熱狗放在頭上，小編還是忍不住笑了一下。
咦，貌似撞造型啵，這不就是《海綿寶寶》裡面的派大星？
4.《三生三世十里桃花》
之前熱爆的《三生三世十里桃花》電視劇紅到香港，電視劇的成功通常注定電影的失敗，《三生三世十里桃花》電影版的敗筆之一就是造型，這個連「神仙姐姐」劉亦菲都carry不到的新娘造型真是雷到爆，門簾都掛到頭上了！
原本覺得電視劇的造型也有點奇怪，可是一對比電影立刻正常返！不過男主角的長髮造型就真的有點不敢恭維了。
5.《封神傳奇》
電影《封神傳奇》裡面的造型真是前所未見，Angelababy飾演的藍蝶頭頂頂著兩篤類似「牛糞」的東西，真的說不上美觀啊……
單看范冰冰在電影裡的造型你絕對想不到她飾演的角色是妲己，網友笑說范爺為什麼要把一堆雞骨戴在頭上？
6.《醉玲瓏》
劉詩詩和陳偉霆主演的《醉玲瓏》造型上的吐槽點也很多，但最爆笑的就是網友把以下兩個造型比喻成天線得得B裡面的丁丁和迪西，太有創意了！
相信兩人站在一起就變成這樣了……
7.《神雕俠侶》
《神鵰俠侶》被翻拍過很多次，每個版本的小龍女都美得各有千秋，但陳妍希版本的小龍女則被改名為「小籠包」，原因是她的包包面影響了姑姑的仙女氣質。
這個髮型更是把她的缺點暴露出來，有網友笑指就像把兩個雞腿插在頭上的感覺。
小編看了一會兒，突然覺得跟某個電影角色有點相似，不說太多，大家看圖吧。
8. 《狄仁傑之神都龍王》
電影《狄仁傑之神都龍王》中劉嘉玲飾演的武則天自帶霸氣，不過那頭眉毛真的是讓人瞬間出戲，霸氣全無了。
這頭戚到太陽穴的柳葉眉難道是當時的潮流？小編真的不懂……
Angelababy在電影裡的造型就更精彩了，首先有這個疑似飯兜的髮髻，然後再來一個麥當勞經典造型，為髮型師鼓掌，鬼斧神工！
這個造型真的讓人非常難忘，網友爆笑回應，難道是去美甲的時候不小心把指甲放到臉上了？
9. 《鹿鼎記》
內地女星舒暢在《鹿鼎記》中飾演的建寧公主被指是得罪了髮型師，下面這意味是不小心把頸枕放在了頭上嗎？
10. 《浣花洗劍錄》
有時雖然擁有美貌，但造型很容易毀掉美貌，相信阿嬌都不想這張圖片被人見到，好好的一個鞋墊應該放在鞋子裡啊！
11. 《蘭陵王》
女神林依晨也有造型奇異的時候，《蘭陵王》中其中的一個造型便被網友吐槽怎麼變成牛角包了，造型師要fire！
12. 《王的女人》
陳喬恩在《王的女人》中的造型也被造型師玩壞了，好端端的一個美人就被毀掉了，這個髮型簡直老10年。
有網友笑劇裡某個女配角的頭上被裝上了一個水龍頭，要洗手是挺方便的。
13. 《美人製造》
《美人製造》中的女角造型遭到全民嘲笑，鄧萃雯排在第一，難道愈大舊愈高就代表愈高地位？增高的話的確是個好方法！
應采兒的這個髮型像是被大風吹過的感覺，吹都能吹得那麼整齊，厲害！再看其他女角色，難道這部劇的女角都不夠高？
被捧為絕美容顏的迪麗熱巴都不能倖免，這只避雷針到底為什麼要裝在頭上，很危險的知不知道！