《家族榮耀之繼承者》爆Seed場面震撼 Niki狂怒報復綺婷 遊艇上演生死對決
陳靜成功演繹複雜演技獲讚
該幕 Dada 成功展現極複雜的情緒變化，由難以置信、震撼、羞愧、無助、驚恐、悲慟到痛楚，精彩的演出贏盡網民正評，亦令場口在內地播出後成《家族 2》名場面之一，網民紛紛表示：「不愧是拿過金像獎的」、「兩分鐘的戲，由一臉得意到成功帶動觀眾情緒贏得同情」、「美麗的女人和一個悲慘的過去，誰不同情她呢？」、「我都看哭了」、「為了陳靜追劇，她真的演得好好，整部劇最喜歡就是她」。
陳靜流產後報仇
陳靜飾演的Niki 在周四及周五晚因為流產而悲痛決定報仇，成功取得綺婷（余安安飾）信任，將她單獨引到遊艇上，想燒炭和綺婷同歸於盡。守仁（許紹雄飾）和芷彤（陳瀅飾）及時救下綺婷和Niki ，綺婷揚言要提告，但被守義（羅嘉良飾）按下來。其後守仁讀到Niki的絕筆信決心反擊，打算重返丘氏集團。
陳靜用兩招投入角色
為了配合角色Niki 的虛弱及「三無」：無力、無助及無靈魂，Niki 除了全程呈「眼神死」狀態，而且更以近乎素顏的狀態上陣，相當專業。其實 Niki 角色之所以如此入屋，網民除普遍認為最大關鍵是「敢愛敢恨、三觀正確」，網民補充指 Dada 恰到好處的演繹，亦是角色受歡迎主因之一，當中Dada 最令網民驚艷的，是其近乎天花板程度的撒嬌技巧：「撒嬌撒得不造作」、「如演得過火就會變得討厭，陳靜厲害！」
陳靜DaDa於2013年奪金像獎「最佳女配角」 簽古天樂3年電影合約
自從陳靜專注在電影圈發展，甚信風水的她一直自住旺事業的風水屋，年前更與古天樂期下的電影公司簽下3年電影合約，不愁事業發展！她在接受傳媒訪問時指要努力工作拍戲供樓，笑言「買樓就話『被照顧』，好無聊！」
35歲陳靜投資有道 手持4層樓拒被標籤
陳靜DaDa笑言自己並非出身豪門，現時仍要繼續拍戲供樓，先持有4層樓的DaDa原來已由19歲已開始做業主，她透露自己先後買過5次樓，其中的長沙灣及荃灣單位在售出後，更獲利超過400萬港元，現時她一共手持4個香港及海外物業。講到理財之道，DaDa就大拋金句，直言靠磚頭好過靠男人，更教導女仔要財政獨立，唔好淨係扮靚同Shopping，或者掛住拍拖聽晒男友話，而係要趁年輕時慳錢、儲錢，以後先可以做自己想做嘅嘢，以免將來後悔。
陳靜Dada早前被揭入手位於大角咀的2千2百萬特色戶，以招標形式成交，位於頂層特色戶豪宅，實用面積697方呎，3房連213方呎天台及106方呎平台，以2,288萬成交！相信是陳靜手持的第四個物業，相當富貴。
被問到會否擔心因買樓而惹來「被照顧」的揣測，陳靜DaDa笑言有好多女演員都在努力工作去改善家人生活，她也想搵到一個能夠照顧自己一世的男人，但就拒絕因買樓而被標籤為「被照顧」，她憶述自己在9年前情緒最低落時，曾在社交平台寫了一段說話，其中一句係：「生活好累，人言可畏。」她表示9年後的今日，人言依然可畏，但她感恩自己現在生活開心，亦經歷了許多事情，已不會再介意一些無稽、無聊的猜測。
「充滿恐怖感的甜美笑容」戲味濃
除了小產場口，其中一場「手作甜品試探大媽」場口，Dada 亦單憑眼神及微笑演出了濃濃的戲味。劇情講述 Niki 在小媽家碧（張鳳妮飾）得悉大媽是公開其黑材料並害到她流產的「幕後黑手」後，即「笑裡藏刀」地向頭腦簡單、只懂大吵大鬧的大媽連環出招。
Niki 先是故作（表情看得出很故意）懂事、真摯又可憐地向大媽求好，由於Niki向來愛與大媽對著幹玩互寸，加上在心中有鬼的情況下，綺婷對於 Niki 的熱情感到相當尷尬又不自在。就在綺婷最難過一刻，Niki 竟著她試吃手作甜品，眼見綺婷猶豫的樣子，Niki 先來一個「機心怒瞪」再附送一抹冷笑，之後 Niki 馬上將甜品塞進口裏以瓦解大媽戒心，但為了同時立體演繹出 Niki內心的滿腔仇恨，Niki 咀嚼期間再趁綺婷不為意時瘋狂怒睥，由眼神到嘴角都是滿滿的恨意，直到看著大媽的竄態看到滿意了，Niki 再擠出「充滿恐怖感的甜美笑容」，演技有層次得嚟還甚有張力，難怪獲網民封為劇中最大驚喜。