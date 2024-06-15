《家族榮耀之繼承者》爆Seed場面震撼 Niki狂怒報復綺婷 遊艇上演生死對決

在最新一集《家族榮耀之繼承者》中，飾演Niki的陳靜終於大爆發，因為小產而決心與戴綺婷同歸於盡！兩人的恩怨情仇達到了白熱化的階段。這一集不僅展示了角色間的深刻矛盾，DaDa陳靜的演出也得到不少掌聲。

