家族榮耀｜劉悅飾情婦Mandy被楊茜堯害死 現實中獲黎明張敬軒垂青
在《家族榮耀》演黃浩然情婦Mandy，就是與熊黛林及 Angelababy（楊穎）屬同一模特兒公司旗下的索模劉悅（ Jenn），劉悅前年參演電 ViuTV劇《地產仔》中飾演地產公司女神級秘書，又有份演出電影《母夜叉》，正式由模特兒轉型做演員！
家族榮耀 小三 Mandy 起底 模特兒出身劉悅勾引黃浩然
有觀眾認為Mandy一角影射「最強小三」Mandy Lieu，劇中此角是小明星出身，介入黃浩然與楊茜堯的關係，仲搞到懷有私生子JoJo，Mandy一角於第14集被甄芯（楊茜堯）安排送到去馬來西亞後失蹤，並於第17集透過艾威的照片被黃浩然發現Mandy母女意外身亡！不過其實劉悅仲有登場機會！
在《家族榮耀》大結局，劉悅再次登場，飾演Mandy Lin的孖生妹妹，為了報姐姐身亡之仇，在監獄洗衣機房刺傷楊茜堯，楊生死未卜！
劉悅《地產仔》變身靚秘書
劉悅在香港專業教育學院修讀化學科技高級文憑畢業，之後入行僅兩年已拍過不少大品牌廣告。前年在ViuTV劇集《地產仔》中扮演地產公司的得力秘書，每集都有不同的靚女OL打扮，她透露這個角色加入地產界只為賺錢。
連張敬軒同黎明都睇中
2021年8月，劉悅更曾獲黎明同張敬軒垂青，參演二人作品《乾杯》&《Old Fashioned》的MV，及後她在社交平台分享合照，並開心表示：「小女子三生有幸能夠跟兩位天王合作，請大家一定要多多支持。」
劇情重溫：家族榮耀 | 第4集 | 成功男人背後到底有幾個女人？
常見問題
《家族榮耀》Mandy的演員是誰?
劉悅是與熊黛林及Angelababy(楊穎)同一間模特兒公司的，曾經都飾演過…詳情請看
劉悅曾經演出過其他劇集嗎?
劉悅前年曾出演過ViuTV劇《地產仔》飾演地產公司索秘書, 亦與李佳芯(Ali)合作過…詳情請看