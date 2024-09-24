容祖兒對東半山新樓盤情有獨鍾 為1個原因考慮入票支持

英皇國際東半山全新豪宅項目 One Jardine’s Lookout 自上周推出以來，項目累收超過 900 票，超額認購 17 倍，深受市場追捧。向來投資有道的祖兒今日約實集團副主席楊政龍 Alex 到項目展銷廳睇樓，更拿出支票簿作勢要立即簽票！

