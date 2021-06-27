《屯馬開通真的很興奮》洗腦鐵路金曲！網民神速二創！（原曲：綠袖子）

屯馬開通真的很興奮！開通～真的很興奮！港鐵屯馬綫6月27日早上全綫通車，成為全港最長的鐵路綫。一班「鐵路迷」凌晨守候「特別頭班車」，鐵路迷在鏡頭前難掩內心亢奮，接受記者採訪時高歌一曲，原曲採自英格蘭民謠《綠袖子》（Greensleeves）的洗腦神曲 《屯馬開通真的很興奮》半日間立即獲一眾網民合力編製成不同版本，保證爆笑：

文：東方新地