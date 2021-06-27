《屯馬開通真的很興奮》洗腦鐵路金曲！網民神速二創！（原曲：綠袖子）
屯馬開通真的很興奮！開通～真的很興奮！港鐵屯馬綫6月27日早上全綫通車，成為全港最長的鐵路綫。一班「鐵路迷」凌晨守候「特別頭班車」，鐵路迷在鏡頭前難掩內心亢奮，接受記者採訪時高歌一曲，原曲採自英格蘭民謠《綠袖子》（Greensleeves）的洗腦神曲 《屯馬開通真的很興奮》半日間立即獲一眾網民合力編製成不同版本，保證爆笑：
文：東方新地
港鐵屯馬綫接駁西鐵綫原有路段，全場56公里的屯馬綫來往烏溪沙及屯門，共有27個站。通車當日，有專程乘搭頭班車的乘客指，能見證屯馬綫開通的歷史時刻，感到超級雀躍。當中受訪的崔小朋友表示：
「好興奮好開心，因為這條綫是我一出世，到現時慢慢在建築中，今日終於開通，所以是好興奮的事。」
被問及由出生到現在等了多久，他回應：「差不多十年了，因為這條綫建了十年，我便剛剛好十歲。」
不過最知名的就係羅先生，在鏡頭前發表自己撰寫的主題曲：
「這句歌詞我自己想的，屯馬開通真的很興奮，就是這樣了，可以形容我此刻的心情。」
1. 網民二創《屯馬開通真的很興奮》完整版 —
為了表達對鐵路迷羅先生的尊敬，網民極速二創及完成這首洗腦神曲：
《屯馬開通真的很興奮》— 羅先生 Arranged and Edited by Daniel Lau
歌詞： 屯馬開通真的很興奮 屯馬開通～
很興奮 屯馬開通真的很興奮 屯馬開通～
屯馬開通 開通真的很興奮 屯馬開通～
很興奮 開通真的很興奮
屯馬開通～屯馬開通
由於原曲不但係英國民謠《綠袖子》（Greensleeves），亦係香港DSE聆聽公開試的背景音樂，早已成為數百萬考生的集體回憶，所以大家都樂於為此洗腦金曲完成不同版本！
2.屯馬開通真的很興奮 – (原曲: 綠袖子) 改編歌詞: 羅先生, 薑檸樂
《屯馬開通真的很興奮》 原曲: 綠袖子 改編歌詞: 羅先生, 薑檸樂
屯馬開通真的很興奮 要作返首歌盡訴心情
夜半半夜一班鐵路迷 集結於黨鐵未能受控制
一點開始不睡眠 為咗呢班車又洗乜睡眠
等~等~等超過十年
自佢一出世便期待這次
屯馬開通真的很興奮 就以一首歌熱爆新聞
大叫好癲一班鐵路迷 集結於黨鐵便尋獲快慰
3. 屯馬開通真的很興奮 x 熊熊兒童合唱團版本：
4. 屯馬線一鏡直落無限Loop版本 ：
由屯門坐到去烏溪沙，全程聽住羅先生的金曲：
https://www.youtube.com/watch?v=k8YriUgVF5k