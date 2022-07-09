獎門人2022｜43阿夢岑寶兒昔日曾志偉紅人 一個原因堅決退出娛圈
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TVB《獎門人》系列自1995年首播是電視迷的集體回憶，闊別九年後宣布今年7月底將播放全新一輯，繼續會有總值超過港幣百萬元獎品，果然「數百萬當係碎銀」。《獎門人》經典人物阿夢（岑寶兒）本深得曾志偉喜愛，如今已淡出娛圈過上少奶奶。
43歲岑寶兒曾志偉勁冧 原來係港姐入行
43歲的阿夢（岑寶兒）2000年參加香港小姐入行，雖未能晉身決賽，但卻備受得到關注，皆因她事經常擺出一副「發夢樣」，故被傳媒封為「阿夢」。參選後深得曾志偉賞識，更封她是吳君如接班人，比應屆港姐更多曝光機會，又經常陪同曾志偉出席大小場合，風頭一時無兩。
《皆大歡喜》妹仔「桂枝」最入屋
阿夢加入TVB參演過不少劇集，最入屋要數古裝及時裝版《皆大歡喜》中她飾演的妹仔「桂枝」及嘉仁公司同事「Gigi」，是入行以來最多戲份的角色。除此之外，阿夢都經常參與綜藝節目，《獎門人》中的表現最出位。雖然「阿夢」經常「發緊夢」，但每個遊戲都瞓身去玩，2005年試過三點式上陣玩「大長碌」的時候，不慎泳衣走位，到玩完遊戲才知道自己走光。
2012年離巢過檔有線拍《怪談》
2012年4月阿夢結束與TVB 12年賓主關係，離巢過檔有線電視，擔任靈異節目《怪談》的主持。有傳當年阿夢拍攝時試過被鬼上身衝落海，兼又曾被安排冥婚，繼續去到盡。
阿夢淡出娛圈少奶奶專心湊女
2014年阿夢與拍拖不到半年的圈外男友莫如迪（Dickson）結婚，婚後一年便誕下女兒莫善晴 （Hebe），之後就淡出娛樂圈。阿夢曾透露，要照顧小朋友已經不簡單，比上班和拍劇更忙；而且自己不想錯過女兒成長的時光，老公亦想她專心照顧家庭，所以不會考慮復出。
撰文：東方新地圖片來源：TVB《珠光寶氣》截圖、《怪談》截圖、TVB《皆大歡喜》截圖、[email protected] Shum、東方新地照片庫資料或影片來源：[email protected] (official)
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