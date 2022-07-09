獎門人2022｜43阿夢岑寶兒昔日曾志偉紅人 一個原因堅決退出娛圈

TVB《獎門人》系列自1995年首播是電視迷的集體回憶，闊別九年後宣布今年7月底將播放全新一輯，繼續會有總值超過港幣百萬元獎品，果然「數百萬當係碎銀」。《獎門人》經典人物阿夢（岑寶兒）本深得曾志偉喜愛，如今已淡出娛圈過上少奶奶。