TVB《廉政行動2022》撼邵氏《廉政狙擊》！女星最索律師法官look比拼

去年載譽歸來嘅《踩過界》系列，第二輯《踩過界》有不少新血加入法律界，女神張曦雯、蔡思貝同簡淑兒，兩個係大律師、一個係檢控官齊齊戴假髮穿黑袍晒台型。最終《踩過界II》於台慶爭贏視帝及視后兩大獎，其實歷來法庭戲都係電視台至愛題材，歷代花旦好多都飾演過大律師。近年隨著社會事件影響，TVB的警匪片都開始不受追捧，近年開始轉拍律政片及醫療片，更有傳今年TVB的《廉政行動2022》撞正邵氏《廉政狙擊》！

撰文、圖片：東方新地、《東張西望》截圖、胡定欣IG、王浩信IG、黃宗澤IG、吳卓羲IG、黃智雯IG