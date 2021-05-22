TVB《廉政行動2022》撼邵氏《廉政狙擊》！女星最索律師法官look比拼
撰文、圖片：東方新地、《東張西望》截圖、胡定欣IG、王浩信IG、黃宗澤IG、吳卓羲IG、黃智雯IG
TVB《廉政行動2022》撼邵氏《廉政狙擊》
TVB定期會與廉政公署合作拍攝《廉政行動》系列，劇集一向受觀眾喜愛，近日宣佈將開拍《廉政行動2022》，由袁偉豪、蔡思貝、譚俊彥及陳敏之主演。而據知邵氏亦將開拍新劇，名為《廉政狙擊》，演員陣容比起《廉政行動2022》更強，由胡定欣、王浩信、黃宗澤、吳卓羲及黃智雯等主演。同時傳出兩套律政劇的拍攝資訊，但看牌面邵氏的《廉政狙擊》先贏一戰！
女星最索律師法官look比拼｜張曦雯挑戰視障律師
氣質高尚，張曦雯16年開始拍劇後唔少角色都係演專業人士或者女強人。白色醫生袍著得多，今次加入《踩過界II》唔止演律師，仲要係一個視障律師，事前準備功夫一啲都唔簡單。
女星最索律師法官look比拼｜蔡思貝sharp醒大律師
喺第一輯飾演癲姐嘅蔡思貝，將由師爺升呢成為大律師，成個人脫胎換骨唔同晒，索咗又sharp咗，今輯仲會同新加入嘅張曦雯爭仔㖭！
女星最索律師法官look比拼｜簡淑兒律政新手
甜美型宅男女神簡淑兒飾演律師會唔會可愛柔弱過頭？Jessica話呢個角色係千金小姐出身，又係啱啱畢業嘅律政新手，所以整潔啲、溫柔啲、任性啲，不過極有正義感。
女星最索律師法官look比拼｜鍾嘉欣努力上進好律師
回流四個月拍新劇《 兒科醫生 》，以為會激起鍾嘉欣嘅戲癮，殊不知反而令嘉欣 BB 決心唔再離開一對兒女，宣布呢套劇大有機會係佢最後一部作品喎……講番轉頭，07年入行僅僅三年，嘉欣 BB 就加入經典神劇《 溏心風暴 》飾演常在心一角，扮演努力上進嘅律師都好搶㗎！
女星最索律師法官look比拼｜胡杏兒兇神惡煞做律師
眨吓眼，原來兩輯《 怒火街頭 》已經係十年前嘅事，當年嘅女主角胡杏兒一頭短髮兇神惡煞，再睇番今日嘅杏兒溫柔顧家母愛澎湃，真係做戲先見到佢個惡樣！
女星最索律師法官look比拼｜宣萱律師專業戶
作為上世紀無綫出產最多續集、最影響深遠嘅法庭劇，《 壹號皇庭 》系列有最多視帝視后甚至樂壇天后飾演律師，係呀，鄭秀文同王菲都有份做律師同檢控官，仲有另一個專業戶宣萱。作為留學英國多年嘅高材生，宣萱講得一口流利又好聽嘅英語，唔搵佢演律師至奇！
女星最索律師法官look比拼｜陳慧珊御用專業女強人
講到無綫史上御用專業人士女強人，非陳慧珊莫屬。拍劇多年，陳慧珊多次喺電視劇中扮演律師，當中包括 《妙手仁心》 、《壹號皇庭》及《創世紀》 。
女星最索律師法官look比拼｜李佳芯電視台史上最靚法官
點解冇份做續集《踩過界 II》？都怪 big boss單立文上集大結局推咗佳芯BB落懸崖囉！有名你叫360度無死角花旦，佳芯 BB喺《踩過界》嘅大法官look，絕對稱得上電視台史上最靚法官。
女星最索律師法官look比拼｜黃翠如剪髮減肥現大律師風範
名列節目巡禮2021年度重頭劇之一 《七公主》 日前拍峻，而第一女主角黃翠如 飾演嘅顧家大家姐都係大律師。為套戲，翠如剪咗一頭長髮仲減肥十磅，都係為咗令角色更強勢更有大律師風範。
女星最索律師法官look比拼｜陳法拉《法外風雲》大律師
學有所成嘅陳法拉終於喺HBO劇集《Undoing 》中亮相，不過第一集得嗰兩句對白兼且係群戲做背景板，露面都唔知有冇兩分鐘。13年離開無綫前最後一套劇，法拉擔任女一嘅《法外風雲》 ，就係飾演大律師。
女星最索律師法官look比拼｜楊怡（現名楊茜堯）大律師最難演
失驚無神改名叫楊茜堯嘅楊怡，9年前喺劇集《 真相 》中飾演大律師，入行多年演出經驗豐富嘅「 茜堯 」，都話呢個角色係歷年最難演、最吃力、最多對白嘅一次。