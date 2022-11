張振朗拍劇期間 狂食宵夜 仍 Keep 住爆肌身形

女人要 keep 住青春,男人都要 keep 住有活力 keep 住副「偈」才有吸引力!藝人工作忙碌,飲食不定時,又狂食宵夜,張振朗甚至試過為操肌做準備,一日食五餐谷肥40磅,不過張振朗早前在劇集卻展示出的巨大胸肌加上無敵朱古力肌簡直無懈可擊,更在綜藝節目接受動作特技考驗,成功完成挑戰,被大家激讚「Man爆」!