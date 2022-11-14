張振朗拍劇期間 狂食宵夜 仍 Keep 住爆肌身形
女人要 keep 住青春，男人都要 keep 住有活力 keep 住副「偈」才有吸引力！藝人工作忙碌，飲食不定時，又狂食宵夜，張振朗甚至試過為操肌做準備，一日食五餐谷肥40磅，不過張振朗早前在劇集卻展示出的巨大胸肌加上無敵朱古力肌簡直無懈可擊，更在綜藝節目接受動作特技考驗，成功完成挑戰，被大家激讚「Man爆」！
張振朗爆肌背後｜深明都市人之苦！練跑做運動談何容易
不要以為張振朗咁 fit 就沒有都市人的煩惱，他亦有面對過「就算有時間，亦沒有心情做運動，只想好好休息」的階段。不過，久而久之導致身體越來越差，狀態不足。當他意識到照顧自己健康的重要時，亦開始跑步這個新興趣，但他亦無奈表示：「平日工作時間長，經常捱夜拍劇，要堅持每日跑步唔簡單，何況地獄式健身，實在談何容易。」
張振朗大方分享秘密武器 教都市人 Keep 住副「偈」
想Keep住副 「偈」？少不免恆常運動，唯張振朗踏入3字頭後，加上劇集晚晚通宵趕戲，又狂食宵夜，身體狀況及活力都明顯下降，但他不但沒有一直頹下去，近年反而狀態大勇，keep住操fit自己 body，他也大方分享當中原因，全因他遇上支撐精神、活力的秘密武器「五色靈芝」。
「五色靈芝」含有齊五類六種靈芝精華，可以一次過補好五臟六腑，有效幫身體強免疫、抗疲勞，保持健康同活力。張振朗習慣每朝起身食2粒「五色靈芝」，甚至工作忙的時候一日會食4粒。他形容服食「五色靈芝」後，感受到個人健康及活力大大提升，可以迎接每日的新挑戰，最明顯的是就算拍完劇收工，都依然有活力同精神堅持每日運動！
撻着細胞引擎 精神同狀態自然愈來愈好
張振朗表示體能回復最 fit 狀態，狀態愈來愈好，幕後功臣「五色靈芝」功不可沒，最近更獲邀成為「五色靈芝」近年少見的男性代言人。維特健靈「五色靈芝」除了能夠強免疫、讓身體機能由內到外都保持精神同活力外，最重要的是「五色靈芝」可以一次過補好心肝脾肺腎，對於繁忙的都市人而言，一粒即可以全方位調理，非常方便。
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(Presented by Vita Green)