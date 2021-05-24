39歲張頴康宣布太太麥雅緻陀第三胎 為大女慶生三層大屋變水上樂園

張頴康同麥雅緻12年結婚，婚後育有大女張雅喬 ( 小豆 ) 同二仔張迅橋 ( 小花生 )，湊成好字幸福到暈。近日張頴康貼出一家五口「全家福」公布喜訊，宣布太太再度懷孕，張頴康兩公婆絕不偏心，對一對仔女及胎中BB一樣錫到燶，日前為大女小豆在家慶祝7歲生日，將獨立屋外花園變身水上樂園，同時令三層大屋曝光，真係小朋友天堂﹗

撰文：東方新地｜圖：張頴康麥雅緻FB