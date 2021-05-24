39歲張頴康宣布太太麥雅緻陀第三胎 為大女慶生三層大屋變水上樂園
張頴康同麥雅緻12年結婚，婚後育有大女張雅喬 ( 小豆 ) 同二仔張迅橋 ( 小花生 )，湊成好字幸福到暈。近日張頴康貼出一家五口「全家福」公布喜訊，宣布太太再度懷孕，張頴康兩公婆絕不偏心，對一對仔女及胎中BB一樣錫到燶，日前為大女小豆在家慶祝7歲生日，將獨立屋外花園變身水上樂園，同時令三層大屋曝光，真係小朋友天堂﹗
撰文：東方新地｜圖：張頴康麥雅緻FB
張頴康宣布再做老竇
張頴康和太太麥雅緻結婚九年一條心，連facebook社交帳戶都是孖住一起的，日前二人公布即將有小生命誕生，張頴康留言：「我老婆成日都話，睇住小豆小花生BB嗰陣嘅相，就好掛住佢哋BB嘅時候！雖然照顧佢哋係好辛苦，但係每日見住佢哋又覺得好滿足！其實，我都有同一種感覺！既然時間唔可以返轉頭，咁就從新再經歷多一次啦！
屋企變水上樂園
張頴康、麥雅緻再做父母，再忙都為大女小豆搞7歲生日會，當日邀請了小豆的朋友仔在家中慶祝，除了小朋友最期待的食蛋糕環節，更安排下水禮，在屋外放置吹氣滑梯和小型泳池，變身水上樂園，讓壽星女同朋友仔消暑玩番夠本。
麥雅緻留言：「好多謝大家嘅祝福啊！ 我哋全部睇到收到晒！不過今日係小豆7 歲生日，無論幾忙幾攰，都為佢慶祝！ 簡單約咗幾個同學仔一齊玩⋯ 剪綵下水禮，大家都好開心！」
張頴康擔擔抬抬之外，還要兼任救生員，不過再辛苦，睇住小朋友玩得咁開心，乜都抵番晒﹗
麥雅緻離巢轉做KOL發展更佳
雖然麥雅緻16年因為《 東張西望 》大執位失去穩定主持工作，不過性格樂觀又知足常樂，其後老公張頴康勤力拍劇搵家用，麥雅緻亦都身兼多職轉型成為多元藝人，仲為兒女重返校園修讀教育大學兒童及家庭教育文學碩士。
張頴康慳儉顧家好形象助上位
結婚九年、為人父母七年，雖然家有一對兒女，難得張頴康依然擺老婆喺第一位，不時喺社交網公開示愛又嘆相逢恨晚，恨不得早啲發動攻勢早啲娶太太過門。其實張頴康加入電視台十五年，一路走來星路唔算平坦，默默耕耘捱足多年至上到男二呢個位，不過勝在為人慳儉又顧家，一早量力而為喺粉嶺購入三層村屋做四口之家。係就係遠咗少少， 但三層村屋連天台，仲有個大花園，地方闊落、間隔實用，內裡又溫馨充滿家嘅感覺，夠晒幸福。