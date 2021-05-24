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39歲張頴康宣布太太麥雅緻陀第三胎 為大女慶生三層大屋變水上樂園

東方新地 - 娛聞

張頴康同麥雅緻12年結婚，婚後育有大女張雅喬 ( 小豆 ) 同二仔張迅橋 ( 小花生 )，湊成好字幸福到暈。近日張頴康貼出一家五口「全家福」公布喜訊，宣布太太再度懷孕，張頴康兩公婆絕不偏心，對一對仔女及胎中BB一樣錫到燶，日前為大女小豆在家慶祝7歲生日，將獨立屋外花園變身水上樂園，同時令三層大屋曝光，真係小朋友天堂﹗

撰文：東方新地｜圖：張頴康麥雅緻FB

張頴康 麥雅緻 大屋曝光
日前張頴康以「終於都講得喇」為題公布太太麥雅緻再陀B，麥雅緻手拎住超聲波照放在肚上，與老公及一對仔女影「全家福」，恭喜恭喜﹗（圖片來源：張頴康麥雅緻facebook）

張頴康宣布再做老竇

張頴康和太太麥雅緻結婚九年一條心，連facebook社交帳戶都是孖住一起的，日前二人公布即將有小生命誕生，張頴康留言：「我老婆成日都話，睇住小豆小花生BB嗰陣嘅相，就好掛住佢哋BB嘅時候！雖然照顧佢哋係好辛苦，但係每日見住佢哋又覺得好滿足！其實，我都有同一種感覺！既然時間唔可以返轉頭，咁就從新再經歷多一次啦！

老婆，嚟緊嘅日子辛苦你喇！其他粗重嘢等我嚟做啦！我愛你❤️

P.S. 小豆再做家姐，好似好有經驗，所以比較冷靜！

而小花生對於自己第一次做哥哥，就表示…「我無眼睇🤦‍♂️

張頴康 麥雅緻 大屋曝光
張頴康和麥雅緻由四口之家即將變成五口之家，喜上加喜，7歲大女小豆再做家姐，表現好淡定，兩歲半二仔小花生首次做哥哥「無眼睇」。（圖片來源：張頴康麥雅緻FB）

屋企變水上樂園

張頴康、麥雅緻再做父母，再忙都為大女小豆搞7歲生日會，當日邀請了小豆的朋友仔在家中慶祝，除了小朋友最期待的食蛋糕環節，更安排下水禮，在屋外放置吹氣滑梯和小型泳池，變身水上樂園，讓壽星女同朋友仔消暑玩番夠本。

張頴康 麥雅緻 大屋曝光
屋外的偌大空間足以放置吹氣滑梯同小型泳池，還有大量空間供小朋友遊玩，兒童樂園一樣。（圖片來源：張頴康麥雅緻FB）
張頴康 麥雅緻 大屋曝光
炎炎夏日，成班小朋友玩水，真係好開心﹗

麥雅緻留言：「好多謝大家嘅祝福啊！ 我哋全部睇到收到晒！不過今日係小豆7 歲生日，無論幾忙幾攰，都為佢慶祝！ 簡單約咗幾個同學仔一齊玩⋯ 剪綵下水禮，大家都好開心！」

張頴康 麥雅緻 大屋曝光

張頴康擔擔抬抬之外，還要兼任救生員，不過再辛苦，睇住小朋友玩得咁開心，乜都抵番晒﹗

麥雅緻離巢轉做KOL發展更佳

雖然麥雅緻16年因為《 東張西望 》大執位失去穩定主持工作，不過性格樂觀又知足常樂，其後老公張頴康勤力拍劇搵家用，麥雅緻亦都身兼多職轉型成為多元藝人，仲為兒女重返校園修讀教育大學兒童及家庭教育文學碩士。

張頴康 麥雅緻
平時兩姊弟會在這裡玩滑板車及camping。

眨吓眼大女小豆已經升小學，過去一年多兩姊弟因疫情多留家中，媽媽麥雅緻絞盡腦汁為小朋友安排在家中的活動，而兩位小朋友充分發揮創意，不時幫爸爸張頴康轉造型，非常搞笑。

張頴康 麥雅緻

壽星女小豆打扮成至愛的獨角獸。

張頴康 麥雅緻
小豆切蛋糕時古靈精怪，好可愛﹗

張頴康慳儉顧家好形象助上位

結婚九年、為人父母七年，雖然家有一對兒女，難得張頴康依然擺老婆喺第一位，不時喺社交網公開示愛又嘆相逢恨晚，恨不得早啲發動攻勢早啲娶太太過門。其實張頴康加入電視台十五年，一路走來星路唔算平坦，默默耕耘捱足多年至上到男二呢個位，不過勝在為人慳儉又顧家，一早量力而為喺粉嶺購入三層村屋做四口之家。係就係遠咗少少， 但三層村屋連天台，仲有個大花園，地方闊落、間隔實用，內裡又溫馨充滿家嘅感覺，夠晒幸福。

張頴康 麥雅緻 大屋曝光
張頴康同麥雅緻呢一對可以算係典型幸福小家庭，一家四口日常生活簡簡單單樂也融融。
形象討好又係顧家男人，事事以老婆行先，連身後嘅展示櫃上都放滿太太嘅結婚靚相。
形象討好又係顧家男人，事事以老婆行先，連身後嘅展示櫃上都放滿太太嘅結婚靚相。
麥雅緻入得廚房出得廳堂，打理頭家妥妥貼貼，難怪老公張頴康對佢讚不絕口。
麥雅緻入得廚房出得廳堂，打理頭家妥妥貼貼，難怪老公張頴康對佢讚不絕口。
唔使做疫境廚神，平時麥雅緻都鍾意喺巨型廚房煮兩味招呼朋友。
唔使做疫境廚神，平時麥雅緻都鍾意喺巨型廚房煮兩味招呼朋友。
差唔多每個月都見到張頴康一家開壇食雞煲，睇吓寫字枱上堆滿筆記，就知要顧頭家又要讀碩士課程，呢個媽媽唔易做。
差唔多每個月都見到張頴康一家開壇食雞煲，睇吓寫字枱上堆滿筆記，就知要顧頭家又要讀碩士課程，呢個媽媽唔易做。
小豆話想幫爸爸扮型仔啲，隨即為爸爸打造全新造型，在頭上加上不同頂夾，張頴康笑住話唔使扮都好型，父女玩樂同時亦睇到背後樓梯兩旁貼滿一對仔女的作品。
小豆話想幫爸爸扮型仔啲，隨即為爸爸打造全新造型，在頭上加上不同頂夾，張頴康笑住話唔使扮都好型，父女玩樂同時亦睇到背後樓梯兩旁貼滿一對仔女的作品。
為免一對子女悶，媽媽麥雅緻費盡心思安排活動畀小朋友玩，而小朋友亦識得自己找樂趣日前姊弟們將爸爸張頴康當公仔咁玩，小豆為爸爸用毛巾當披肩，加埋兒童黑超加帽，創意十足，而張頴康一臉無奈，勁搞笑！
為免一對子女悶，媽媽麥雅緻費盡心思安排活動畀小朋友玩，而小朋友亦識得自己找樂趣日前姊弟們將爸爸張頴康當公仔咁玩，小豆為爸爸用毛巾當披肩，加埋兒童黑超加帽，創意十足，而張頴康一臉無奈，勁搞笑！
38歲張頴康慳儉顧家好形象助上位 與麥雅緻溫馨四口三層大屋曝光
爸爸張頴康任一對仔女當玩具，好搞笑﹗
雖然留家抗疫，但麥雅緻都打扮一番同兩個小朋友到巨大露台曬日光浴，又淋吓花，吸收維他命 D。
雖然留家抗疫，但麥雅緻都打扮一番同兩個小朋友到巨大露台曬日光浴，又淋吓花，吸收維他命 D。
疫情期間，大人細路都避免出 外，麥雅緻形容為困獸鬥，同小朋友除了玩不同桌遊打發時間及從中學習之外，亦陪小朋友畫吓畫，不過自知畫功屬有限公司的麥雅緻畫完之後被仔仔小花話似隻鬼，都唔知好嬲定好笑。
疫情期間，大人細路都避免出 外，麥雅緻形容為困獸鬥，同小朋友除了玩不同桌遊打發時間及從中學習之外，亦陪小朋友畫吓畫，不過自知畫功屬有限公司的麥雅緻畫完之後被仔仔小花話似隻鬼，都唔知好嬲定好笑。
老婆同兩個仔女近日為安全起見留家，購買日用品補充抗疫物資重任就落喺張頴康身上，當日屋企得番兩卷廁紙都係多得一家之主出去撲咋！
老婆同兩個仔女在疫情嚴峻時安全起見多留家中，購買日用品補充抗疫物資重任就落喺張頴康身上，當日屋企得番兩卷廁紙都係多得一家之主出去撲咋！
早年購入粉嶺三層全幢村屋，由母子玩樂片段可見，屋內色調以白色米色為主，大廳闊落到擺得落兩套三人梳化。
早年購入粉嶺三層全幢村屋，由母子玩樂片段可見，屋內色調以白色米色為主，大廳闊落到擺得落兩套三人梳化。
相夫教子仲要身兼多職，其中一個最重要嘅身份就係打理好頭家，原來二樓偏廳都唔多夠擺瑣碎帳單。
相夫教子仲要身兼多職，其中一個最重要嘅身份就係打理好頭家，原來二樓偏廳都唔多夠擺瑣碎帳單。

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