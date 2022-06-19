微辣蘇菲｜可鹽可甜才藝擔當 拍片傳授健身秘笈
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微辣藝人蘇菲深受美國文化的熏陶，在社交平台以獨特的風格分享生活，因此深受年輕人的喜歡。早前蘇菲獲霍哥邀請拍片，教大家三招成就好身材，蘇菲在片中落力示範，令不少網友留言感謝霍哥造福人群！
微辣蘇靚相多不勝數
微辣一直製作不少貼地搞笑的影片而深受年輕人喜愛，平台內亦不乏青春可人的女藝人，當中要數到最為性感的，一定是由美國大學畢業回流，會唱歌、跳舞、健身的蘇菲。
深受美國文化熏陶 女粉絲無數
蘇菲曾在美國留學數年深受當地文化的熏陶，只要一打開她的IG，福利圖多不勝數。早前蘇菲穿上一套火辣粉紅色的比堅尼晒太陽，便成功獲得超過3.2萬個讚好，就連女粉絲都大嗌：「救命，噴晒鼻血啦！」
教你三招健身
蘇菲給人的第一印象，一定是她的小辣椒身材！原來她為keep住好身型，不時會到健身房操肌，更成功操出令人羨慕的馬甲線，前前後後都無可挑剔！為此蘇菲就獲霍哥邀請，拍攝一條短片分享秘技：
（有片）世界大愛#02｜一臀和氣｜三招成就蜜桃
微辣蘇菲圖輯 Part 1
微辣蘇菲圖輯 Part 2
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected] Fok霍哥哥資料或影片來源：[email protected] Fok霍哥哥
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