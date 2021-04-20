愛美麗狂想曲｜邱晴運動裝上陣 離巢TVB做日本AV女優師妹
現年21歲的邱晴（Mandy）於2017年落選香港小姐後，簽下經理人合約成為無綫「親生女」，翌年開始獲派主持兒童節目《 Think Big天地》，但她最出名卻是在去年無綫台慶節目上抽中52萬元大獎。近日她和無綫改簽「一年一騷」合約，並簽約新經理人，成為樂宜（Lokyii）及日本AV女優濱崎真緒的師妹。日前亦參與了ViuTV《家務戰場》做其中一位參加者，她透露未來將會轉型做KOL，專攻小朋友市場！
撰文、圖片：東方新地、TVB劇集截圖
邱晴《愛美麗狂想曲》緊身運動服上陣
邱晴（Mandy）在2017年參選香港小姐時只有17歲，是當年最年輕的參賽者，更被封為 「嫩版李珊珊」 ，惜最終未能進入五強。邱晴今年一月宣佈離巢無綫，現正熱播的《愛美麗狂想曲》她亦有份參與演出，飾演陳豪的表姨甥，並與黃庭鋒有對手戲。
邱晴做KOL專攻小朋友市場
邱晴邱晴自言當初入行只是因為好奇：「以前覺得做演員或者幕前會有好多好特別嘅事發生，同埋演戲時會遇上好多唔同嘅角色，人嘅一生未必能夠做到咁多工作，但拍戲嘅話就有機會體驗到好多唔同嘅人生。」在單親家庭長大的邱晴，表示樂宜及濱崎真緒的經理人是她母親的朋友，因此母親決定將她託付給對方簽約，她表示之後會用以往做兒童節目主持的經驗，開Channel 跟小朋友分享她的日常生活，例如唱歌、打機及做運動等。
17歲參選港姐 被封「嫩版李珊珊」
邱晴於參選香港小姐前只是一名中學生，於博愛醫院陳楷紀念中學就讀，住在沙田大圍美田邨，考完DSE就選港姐。晉身十強、五強止步，其後正式入讀第29期無綫藝員訓練班，半年後成為經理人合約藝員。
阿媽搭路簽AV女優經理人
據報去年邱晴和無綫改簽「一年一騷」合約，並在母親搭路下一，改簽約新經理人，早前受訪時表示樂宜（Lokyii）個經理人係佢媽咪朋友，所以邱晴母親就將女兒托付畀呢位經理人，據了解日本夜場DJ 兼 AV女優濱崎真緒係佢同門師姐。邱晴透露未來將會轉型做KOL，專攻小朋友市場！