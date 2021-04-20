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愛美麗狂想曲｜邱晴運動裝上陣 離巢TVB做日本AV女優師妹

東方新地

現年21歲的邱晴（Mandy）於2017年落選香港小姐後，簽下經理人合約成為無綫「親生女」，翌年開始獲派主持兒童節目《 Think Big天地》，但她最出名卻是在去年無綫台慶節目上抽中52萬元大獎。近日她和無綫改簽「一年一騷」合約，並簽約新經理人，成為樂宜（Lokyii）及日本AV女優濱崎真緒的師妹。日前亦參與了ViuTV《家務戰場》做其中一位參加者，她透露未來將會轉型做KOL，專攻小朋友市場！

撰文、圖片：東方新地、TVB劇集截圖

邱晴《愛美麗狂想曲》緊身運動服上陣

邱晴（Mandy）在2017年參選香港小姐時只有17歲，是當年最年輕的參賽者，更被封為 「嫩版李珊珊」 ，惜最終未能進入五強。邱晴今年一月宣佈離巢無綫，現正熱播的《愛美麗狂想曲》她亦有份參與演出，飾演陳豪的表姨甥，並與黃庭鋒有對手戲。

邱晴緊身運動裝上陣！（圖片來源：TVB劇集截圖）
邱晴緊身運動裝上陣！（圖片來源：TVB劇集截圖）
二人為了一盒奶而爭吵。（圖片來源：TVB劇集截圖）
二人為了一盒奶而爭吵。（圖片來源：TVB劇集截圖）
網友直指男方真幸福！（圖片來源：TVB劇集截圖）
網友直指男方真幸福！（圖片來源：TVB劇集截圖）
邱晴年僅21歲，今年一月離巢無綫。（圖片來源：TVB劇集截圖）
邱晴年僅21歲，今年一月離巢無綫。（圖片來源：TVB劇集截圖）

邱晴做KOL專攻小朋友市場

邱晴邱晴自言當初入行只是因為好奇：「以前覺得做演員或者幕前會有好多好特別嘅事發生，同埋演戲時會遇上好多唔同嘅角色，人嘅一生未必能夠做到咁多工作，但拍戲嘅話就有機會體驗到好多唔同嘅人生。」在單親家庭長大的邱晴，表示樂宜及濱崎真緒的經理人是她母親的朋友，因此母親決定將她託付給對方簽約，她表示之後會用以往做兒童節目主持的經驗，開Channel 跟小朋友分享她的日常生活，例如唱歌、打機及做運動等。

"在單親家庭長大的邱晴，表示樂宜及濱崎真緒的經理人是她母親的朋友，因此母親<br

邱晴自言當初入行只是因為好奇
邱晴自言當初入行只是因為好奇
邱晴去年在台慶節目中抽中52萬獎金頭獎，她表示原本想用來投資開畫室，但現在離巢無綫後，失去固定收入，因此投資計劃要「 停一停，諗一諗 」。
邱晴19年在台慶節目中抽中52萬獎金頭獎，她表示原本想用來投資開畫室，但現在離巢無綫後，失去固定收入，因此投資計劃要「 停一停，諗一諗 」。
邱晴（左一）主持兒童節目《 Think Big 天地 》兩年多，由於主持每月都爆騷，她直言收入不俗，每月穩袋萬多元，更試過月入高達五萬元，但改簽一年一騷約後收入大減，她表示：「 依家冇咗固定收入，當然係會窮啲，要慳啲使！」
邱晴（左一）主持兒童節目《 Think Big 天地 》兩年多，由於主持每月都爆騷，她直言收入不俗，每月穩袋萬多元，更試過月入高達五萬元，但改簽一年一騷約後收入大減，她表示：「 依家冇咗固定收入，當然係會窮啲，要慳啲使！」
邱晴自言離巢無綫是為了嘗試更多不同發展：「 其實都唔可能成世只係做電視，依家網絡媒體可以多啲同粉絲互動，我又想多啲分享我日常生活嘅嘢，試吓唔同嘅發展。」
邱晴自言離巢無綫是為了嘗試更多不同發展：「 其實都唔可能成世只係做電視，依家網絡媒體可以多啲同粉絲互動，我又想多啲分享我日常生活嘅嘢，試吓唔同嘅發展。」

17歲參選港姐 被封「嫩版李珊珊」

邱晴於參選香港小姐前只是一名中學生，於博愛醫院陳楷紀念中學就讀，住在沙田大圍美田邨，考完DSE就選港姐。晉身十強、五強止步，其後正式入讀第29期無綫藝員訓練班，半年後成為經理人合約藝員。20歲落選港姐邱晴約滿離TVB 做日本AV女優師妹專攻小朋友市場

邱晴在2017年參選香港小姐時只有17歲，是當年最年輕的參賽者，更被封為 「嫩版李珊珊」 ，惜最終未能進入五強。
邱晴在2017年參選香港小姐時只有17歲，是當年最年輕的參賽者，更被封為 「嫩版李珊珊」 ，惜最終未能進入五強。
邱晴（左二）曾與樂宜（中）一起在節目《美女厨房3 》中擔任「美女學徒」。
邱晴（左二）曾與樂宜（中）一起在節目《美女厨房3 》中擔任「美女學徒」。

20歲落選港姐邱晴約滿離TVB 做日本AV女優師妹專攻小朋友市場

除了擔任兒童節目主持外，邱晴也客串過不少劇集，包括在處境劇《 愛．回家之開心速遞 》中飾演「 傻強 」女友 Dorothy，被網友封為該劇的隱藏美少女之一。
除了擔任兒童節目主持外，邱晴也客串過不少劇集，包括在處境劇《 愛．回家之開心速遞 》中飾演「 傻強 」女友 Dorothy，被網友封為該劇的隱藏美少女之一。

阿媽搭路簽AV女優經理人

據報去年邱晴和無綫改簽「一年一騷」合約，並在母親搭路下一，改簽約新經理人，早前受訪時表示樂宜（Lokyii）個經理人係佢媽咪朋友，所以邱晴母親就將女兒托付畀呢位經理人，據了解日本夜場DJ 兼 AV女優濱崎真緒係佢同門師姐。邱晴透露未來將會轉型做KOL，專攻小朋友市場！

20歲落選港姐邱晴約滿離TVB 做日本AV女優師妹專攻小朋友市場

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重溫台慶低胸晚裝造型：

20歲落選港姐邱晴約滿離TVB 做日本AV女優師妹專攻小朋友市場

今年才20歲的她，還有大把發展空間！
今年才22歲的她，還有大把發展空間！

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