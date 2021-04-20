愛美麗狂想曲｜邱晴運動裝上陣 離巢TVB做日本AV女優師妹

現年21歲的邱晴（Mandy）於2017年落選香港小姐後，簽下經理人合約成為無綫「親生女」，翌年開始獲派主持兒童節目《 Think Big天地》，但她最出名卻是在去年無綫台慶節目上抽中52萬元大獎。近日她和無綫改簽「一年一騷」合約，並簽約新經理人，成為樂宜（Lokyii）及日本AV女優濱崎真緒的師妹。日前亦參與了ViuTV《家務戰場》做其中一位參加者，她透露未來將會轉型做KOL，專攻小朋友市場！

撰文、圖片：東方新地、TVB劇集截圖