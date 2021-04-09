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朱千雪轉行做大狀關注性別平權 網民：精神咗又清減咗

東方新地 - 娛聞

現年33歲的「民選港姐」朱千雪，出道已備受觀眾喜愛，火速成為無綫上位花旦及廣告商寵兒，賺錢能力高企，不過理想遠大的她，卻在事業如日方中之際，選擇過平淡的學生生活，花了四年時間完成城市大學法律系博士學位，20年尾正式受聘成為執業大律師，在有名的張健利律師行掛牌。日前更代表公司出席性別平權的會議。

撰文：東方新地｜圖片：東方新地、Denis Chang’s Chamber 官方網站Steveson, Wong & Co. 官方網站

出席性別平權會議

成為執業大律師的朱千雪在法律界亦開始活躍，早前與同事代表公司到另一律政樓出席會議，就有關性別平權的法律含義和框架做出講解。

朱千雪與律師同行在研討會後的合照，只見Tracy以淡妝示人、笑容加分。（圖片來源：Denis Chang's Chamber 官方網站）
朱千雪與律師同行在研討會後的合照，只見Tracy以淡妝示人、笑容加分。（圖片來源：Denis Chang’s Chamber 官方網站）
圖片來源：Steveson, Wong & Co. 官方網站。
（圖片來源：Steveson, Wong & Co. 官方網站）

《踩過界》朱千雪放棄演藝工作專心做律師

為圓律師夢，朱千雪甘願放棄本來豬籠入水的演藝工作，寧願做律政新人由低做起，剛成為執業律師始終未有大 case埋身，賺錢唔多的她乜都慳住使，美貌與智慧並重之外，更加情操高尚！

今年六月完成城市大學法律系博士學位的朱千雪，加入張健利資深律師行做實習生，九月更正式受聘成為執業大律師，律師樓官網可見朱千雪一身西裝專業人士打扮，簡介中更註明她專打民事和刑事案件。
20年六月完成城市大學法律系博士學位的朱千雪，加入張健利資深律師行做實習生，九月更正式受聘成為執業大律師，律師樓官網可見朱千雪一身西裝專業人士打扮，簡介中更註明她專打民事和刑事案件。
朱千雪同老公Justin在同一間醫院出生，雙方父母早是世交，千雪BB更得老爺奶奶錫到燶！
朱千雪同老公Justin在同一間醫院出生，雙方父母早是世交，千雪BB更得老爺奶奶錫到燶！
去年在峇里舉行童話婚禮，結婚一年兩人亦有共識再過下二人世界先，將生B大計延後。
去年在峇里舉行童話婚禮，結婚一年兩人亦有共識再過下二人世界先，將生B大計延後。

街坊裝去平民咖啡店歎咖啡

日前兩公婆一身街坊裝恩愛拍拖出巡，到銅鑼灣平民咖啡店歎咖啡，做咗賢妻的朱千雪，對老公相當體貼，入到咖啡店會主動幫老公去買咖啡，唔會乜都等人服侍！兩公婆唔介意逼埋細小的餐枱邊飲邊傾，千雪BB更帶埋筆記研究相當勤力，歎咖啡個多小時，兩公婆手拖手散步行返屋企！超級 Sweet！

雖然家境不俗，但朱千雪同老公都非常貼地，兩人平日衣著簡單樸實，崇尚自然舒服與名牌從不掛鈎的千雪BB，當日一身T恤短牛街坊裝同老公去歎咖啡。
雖然家境不俗，但朱千雪同老公都非常貼地，兩人平日衣著簡單樸實，崇尚自然舒服與名牌從不掛鈎的千雪BB，當日一身T恤短牛街坊裝同老公去歎咖啡。
原本Justin在新加坡醫院擔任顧問醫生，不過為陪老婆朱千雪在港工作，Justin已將生活和工作基地移到香港。
原本Justin在新加坡醫院擔任顧問醫生，不過為陪老婆朱千雪在港工作，Justin已將生活和工作基地移到香港。
朱千雪同老公到跑馬地平實的咖啡店歎啡，千雪BB更非常體貼，入到店舖即主動幫老公去買咖啡。
朱千雪同老公到跑馬地平實的咖啡店歎啡，千雪BB更非常體貼，入到店舖即主動幫老公去買咖啡。
兩公婆有默契各自睇手機，千雪BB更帶埋筆記研究。
兩公婆有默契各自睇手機，千雪BB更帶埋筆記研究。
做咗人妻的朱千雪，相信婚後經常留家炮製美食餵飽老公，Justin明顯幸福肥脹咗成個碼。
做咗人妻的朱千雪，相信婚後經常留家炮製美食餵飽老公，Justin明顯幸福肥脹咗成個碼。

獨家！32歲朱千雪街頭肉緊箍老公 為夢想慳住使街坊裝出巡

兩人婚後搬入以千二萬購入的跑馬地山光苑居住，兩公婆拖住手散步行返寓所，相當有情趣！
兩人婚後搬入以千二萬購入的跑馬地山光苑居住，兩公婆拖住手散步行返寓所，相當有情趣！
行到差唔多返入住所，原本搭著老公膊頭的朱千雪，突然肉緊箍住老公脖子，背後睇都勁Sweet！
行到差唔多返入住所，原本搭著老公膊頭的朱千雪，突然肉緊箍住老公脖子，背後睇都勁Sweet！

好老公願為老婆放棄新加坡事業

為做大律師淡出娛樂圈，朱千雪再無後顧之憂，多得背後有個與她思想和價值觀一致的好老公支持，原本在新加坡擔任顧問醫生的老公吳崑倫（ Justin），為陪老婆在港執業當律師，已由新加坡移回香港生活和工作。據知情者透露：「難得娶到個咁有上進心同唔受物質引誘嘅好老婆，Justin不知幾支持老婆嘅決定，Justin好錫 Tracy，乜都老婆行先，老婆之前要專心學業，依家律師事業又剛起步，佢好體諒老婆，兩公婆有共識遲吓先要 BB，其實 Justin同 Tracy嘅價值觀好貼近，兩個都追求簡單，就算家底好都唔會揮霍，兩個都覺得窩心嘅家根本唔需要好大，依家住緊嘅都係跑馬地屋苑小型單位，平日生活亦好貼地！收入少咗要慳住使，對 Tracy嚟講一啲都唔成問題！」

美貌與智慧並重的朱千雪婚後變萬能賢妻，日前她一個人去銀行辦理私務，之後便駕車去接老公，慳家的千雪 BB，當日所著的 T恤短牛與波鞋，同前幾天的打扮一式一樣。
美貌與智慧並重的朱千雪婚後變萬能賢妻，日前她一個人去銀行辦理私務，之後便駕車去接老公，慳家的千雪 BB，當日所著的 T恤短牛與波鞋，同前幾天的打扮一式一樣。
接埋老公一齊去咖啡店買咖啡外賣，之後一齊返屋企。
接埋老公一齊去咖啡店買咖啡外賣，之後一齊返屋企。

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