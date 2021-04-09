朱千雪轉行做大狀關注性別平權 網民：精神咗又清減咗

現年33歲的「民選港姐」朱千雪，出道已備受觀眾喜愛，火速成為無綫上位花旦及廣告商寵兒，賺錢能力高企，不過理想遠大的她，卻在事業如日方中之際，選擇過平淡的學生生活，花了四年時間完成城市大學法律系博士學位，20年尾正式受聘成為執業大律師，在有名的張健利律師行掛牌。日前更代表公司出席性別平權的會議。

撰文：東方新地｜圖片：東方新地、Denis Chang’s Chamber 官方網站、Steveson, Wong & Co. 官方網站