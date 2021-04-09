朱千雪轉行做大狀關注性別平權 網民：精神咗又清減咗
現年33歲的「民選港姐」朱千雪，出道已備受觀眾喜愛，火速成為無綫上位花旦及廣告商寵兒，賺錢能力高企，不過理想遠大的她，卻在事業如日方中之際，選擇過平淡的學生生活，花了四年時間完成城市大學法律系博士學位，20年尾正式受聘成為執業大律師，在有名的張健利律師行掛牌。日前更代表公司出席性別平權的會議。
撰文：東方新地｜圖片：東方新地、Denis Chang’s Chamber 官方網站、Steveson, Wong & Co. 官方網站
出席性別平權會議
成為執業大律師的朱千雪在法律界亦開始活躍，早前與同事代表公司到另一律政樓出席會議，就有關性別平權的法律含義和框架做出講解。
《踩過界》朱千雪放棄演藝工作專心做律師
為圓律師夢，朱千雪甘願放棄本來豬籠入水的演藝工作，寧願做律政新人由低做起，剛成為執業律師始終未有大 case埋身，賺錢唔多的她乜都慳住使，美貌與智慧並重之外，更加情操高尚！
街坊裝去平民咖啡店歎咖啡
日前兩公婆一身街坊裝恩愛拍拖出巡，到銅鑼灣平民咖啡店歎咖啡，做咗賢妻的朱千雪，對老公相當體貼，入到咖啡店會主動幫老公去買咖啡，唔會乜都等人服侍！兩公婆唔介意逼埋細小的餐枱邊飲邊傾，千雪BB更帶埋筆記研究相當勤力，歎咖啡個多小時，兩公婆手拖手散步行返屋企！超級 Sweet！
好老公願為老婆放棄新加坡事業
為做大律師淡出娛樂圈，朱千雪再無後顧之憂，多得背後有個與她思想和價值觀一致的好老公支持，原本在新加坡擔任顧問醫生的老公吳崑倫（ Justin），為陪老婆在港執業當律師，已由新加坡移回香港生活和工作。據知情者透露：「難得娶到個咁有上進心同唔受物質引誘嘅好老婆，Justin不知幾支持老婆嘅決定，Justin好錫 Tracy，乜都老婆行先，老婆之前要專心學業，依家律師事業又剛起步，佢好體諒老婆，兩公婆有共識遲吓先要 BB，其實 Justin同 Tracy嘅價值觀好貼近，兩個都追求簡單，就算家底好都唔會揮霍，兩個都覺得窩心嘅家根本唔需要好大，依家住緊嘅都係跑馬地屋苑小型單位，平日生活亦好貼地！收入少咗要慳住使，對 Tracy嚟講一啲都唔成問題！」