黃宗澤舊愛「玻璃朱」朱庭萱批MIRROR「行落旺角大把」指支持者是井底之蛙
撰文： 東方新地 ｜ 圖片：朱庭萱IG、FB
內地歌手先叫靚仔有才華
玻璃朱朱庭萱在媒體設立「六場MIRROR演唱會完結，大家感受最深係乜？」投票中，在當中四個選項包括香港終於有偶像、姜濤真係係好靚仔、十二人缺一不可、一代不如一代真係冇興趣，玻璃朱選了最後一項，並留言：「呢啲樣行落旺角大把啦，真係好大驚小怪囉，究竟咩叫靚仔有才華？內地歌手王一博、張藝興呢啲就係哪﹗成班井底之蛙」。
黃宗澤舊愛KOL朱庭萱
煮食界KOL「玻璃朱」朱庭萱（Bonnie）曾為黃宗澤舊愛，主持過TVB節目《媽媽唔易「造」》。之前她在其個人facebook發表撐元朗白衫人的言論，留言支持警察不接報案電話。新西蘭廚電品牌Fisher & Paykel Hong Kong在官方Facebook發表聲明，與玻璃朱Bonnie終止所有合作，宣布與朱庭萱割席。
新西蘭廚電與KOL「玻璃朱」終止合作
在元朗暴力事件發生後，曾為黃宗澤舊愛、在圈中有不少好友的飲食作家「玻璃朱」朱庭萱，也在Facebook上發表支持白衣人的言論。之後歐洲電器專門店Fisher & Paykel Hong Kong在FB網頁出聲明拒絕與玻璃朱繼續合作：「有鑒於近日玻璃朱朱庭萱 (Bonnie Chu）的言論及立場與本品牌的宗旨背道而馳，故由即日起，本品牌即時終止與玻璃朱Bonnie (朱庭萱小姐）的所有合作！反對暴力、反對鼓吹暴力、祝願傷者早日康復。」
朱庭萱質疑「有事又要警察幫？」被反擊
之前玻璃朱曾在社交平台寫道：「你哋咁憎警察，點解有事又要警察幫？上連登call馬仲快啦。」同時表示「某部分市民對黃絲已經忍無可忍，才會用咁激進嘅方法」。言論一出，大批網民立即追擊，不過玻璃朱就繼續反駁：「出糧就要畀人打、畀人X老母？唔好以為納稅大晒。」
不過後來玻璃朱就一改態度，向大眾道歉，更刪走所有facebook留言。玻璃朱指網民可以杯葛她，但希望不要打壓與其合作的品牌、出版社及煮食網頁。同時網民猜測她撐警原因是現任男友Peter為警察，因此出面力撐。Fisher&Paykel Hong Kong今次的割蓆獲網民留言大讚 ，更「祝業務蒸蒸日上！」