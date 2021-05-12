朱庭萱又名玻璃朱（Bonnie）與「年輕人偶像」曹永廉等藝人相熟，近日MIRROR舉行一連六場演唱會，前輩級兼演唱會稀客古天樂、鄭裕玲、毛舜筠等往捧場，玻璃朱卻有另一番見解，直指「呢啲樣行落旺角大把啦，大驚小怪」。

撰文： 東方新地 ｜ 圖片：朱庭萱IG、FB