51歲朱茵西班牙湊女出街被撞正 罕現素顏樣貌 輪廓氣質如仙女下凡

51歲的「玉女」朱茵自從2012年與黃貫中結婚封盤後，已經極少露面，過去一年連抖音、微博都沒有更新！作為一代索女的朱茵，唔少粉絲都掛住佢凍齡嘅靚靚樣！最近就有網民貼出，幾個月前在西班牙偶遇朱茵同黃貫中湊女出街的照片。網民仲大讚朱茵氣質爆棚，索過以前咁噃！