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51歲朱茵西班牙湊女出街被撞正 罕現素顏樣貌 輪廓氣質如仙女下凡

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51歲的「玉女」朱茵自從2012年與黃貫中結婚封盤後，已經極少露面，過去一年連抖音、微博都沒有更新！作為一代索女的朱茵，唔少粉絲都掛住佢凍齡嘅靚靚樣！最近就有網民貼出，幾個月前在西班牙偶遇朱茵同黃貫中湊女出街的照片。網民仲大讚朱茵氣質爆棚，索過以前咁噃！

朱茵年屆50歲仍保養得宜。
朱茵年屆50歲仍保養得宜。（圖片來源：微博@朱茵）
當年已走紅的朱茵，突然去拍三級片。
當年已走紅的朱茵，突然去拍三級片。（圖片來源：《強姦2：制服的誘惑》劇照）

朱茵黃貫中西班牙湊女出街斷正 氣質美貌不減索過以前

索女朱茵近年甚少更新社交網絡，行蹤成謎，唔少網民大嘆一代玉女掌門人就咁消失幕前，真係好鬼可惜！但近日就有網民喺社交網絡分享，幾個月前在西班牙撞正朱茵同黃貫中湊女出街的合照，仲大讚女神態度好Nice，就算半歸隱狀態都唔抗拒同粉絲合照！

睇返張相雖然夜拍下較為模糊，但係依然見到朱茵勁有仙氣，就算疑似素顏都非常有神，五官輪廓深刻，一身黑色秀髮仲將精緻的面孔襯托到Level up！

網民撞正朱茵兩公婆湊女經過：「聖誕假期在Lx Factory（里斯本景點）聽到粵語，本來就小興奮，聽多幾句，覺得把聲好熟悉（前段時間剛好在看他們一家人的綜藝），抬頭一睇，Paul哥！本來還不敢確定，再看一眼旁邊說粵語的外國友人，和在他們前面牽着小朋友的！欸！不就是，朱茵！」網民大讚朱茵依然充滿氣質，而且兩夫婦都好親民：「朱茵依舊的氣質爆棚！現在想起來還是很興奮！他們夫妻倆真的很nice，超級有耐心！拍照的時候光線不太好，Paul哥還讓外國友人換個地方重新拍。」

朱茵同黃貫中西班牙湊女出街「斷正」。
朱茵同黃貫中西班牙湊女出街「斷正」。（圖片來源：小紅書）

回顧凍齡女神朱茵晒「絕對領域」賀生辰

朱茵曾因工作要與老公阿Paul（黃貫中）及囡囡黃鶯分隔兩地，不過當時朱茵笑言已獲老公隔空送上生日歌慶生，此外她又在社交網上載自己穿著長靴襯短裙大晒「絕對領域」的靚相，獲網民大讚她是「永遠的女神」！

朱茵笑指生日在工作中度過，其實是一個好兆頭，寓意她接下來全年都會富足圓滿。
朱茵笑指生日在工作中度過，其實是一個好兆頭，寓意她接下來全年都會富足圓滿。（圖片來源：微博@朱茵）
朱茵早前與阿Paul及7歲愛女黃鶯參演內地真人騷《想想辦法吧！爸爸》，網民都大讚朱茵教女有方，將囡囡教得十分乖巧懂事。
朱茵早前與阿Paul及7歲愛女黃鶯參演內地真人騷《想想辦法吧！爸爸》，網民都大讚朱茵教女有方，將囡囡教得十分乖巧懂事。（圖片來源：微博@朱茵）
49歲朱茵著上一襲黑色短裙襯長靴，大騷「 絕對領域 」，型格又性感，她分享自己的凍齡心得，包括會隨身攜帶以龍眼乾、枸杞、紅棗、菊花沖泡的「 養生水 」，並且要堅持自我、不被環境左右，時刻保持住好心情。
49歲朱茵著上一襲黑色短裙襯長靴，大騷「絕對領域」，型格又性感，她分享自己的凍齡心得，包括會隨身攜帶以龍眼乾、枸杞、紅棗、菊花沖泡的「養生水」，並且要堅持自我、不被環境左右，時刻保持住好心情。（圖片來源：微博@朱茵）
朱茵又在社交網上晒出化妝時拍的短片，片中她向住鏡頭大送飛吻，又重演25年前電影《 西遊記大結局之仙履奇緣 》中「 紫霞仙子 」單眼的表情，獲網民大讚她「 電力 」不減當年！
朱茵又在社交網上晒出化妝時拍的短片，片中她向住鏡頭大送飛吻，又重演25年前電影《西遊記大結局之仙履奇緣》中「 紫霞仙子 」單眼的表情，獲網民大讚她「電力」不減當年！（圖片來源：微博@朱茵）
49歲女神朱茵晒「絕對領域」賀生辰 重演「 紫霞仙子 」單眼表情電暈網民
（圖片來源：微博@朱茵）

後生索爆朱茵泳衣造型照

1998年《超級學校霸王》入面身穿「白色標靶」泳衣的朱茵，亦係觀眾最難忘的其中一個性感造型：

48歲朱茵皮光肉滑玲瓏浮凸 永遠女神凍齡靠呢招
（圖片來源：《超級學校霸王》劇照）
48歲朱茵皮光肉滑玲瓏浮凸 永遠女神凍齡靠呢招
（圖片來源：《超級學校霸王》劇照）
48歲朱茵皮光肉滑玲瓏浮凸 永遠女神凍齡靠呢招
（圖片來源：《超級學校霸王》劇照）
48歲朱茵皮光肉滑玲瓏浮凸 永遠女神凍齡靠呢招
（圖片來源：《超級學校霸王》劇照）
48歲朱茵皮光肉滑玲瓏浮凸 永遠女神凍齡靠呢招
（圖片來源：《超級學校霸王》劇照）
48歲朱茵皮光肉滑玲瓏浮凸 永遠女神凍齡靠呢招
（圖片來源：《超級學校霸王》劇照）

撰文：東方新地圖片來源：微博@朱茵、《強姦2：制服的誘惑》劇照、小紅書、《超級學校霸王》劇照

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