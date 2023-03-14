51歲朱茵西班牙湊女出街被撞正 罕現素顏樣貌 輪廓氣質如仙女下凡
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51歲的「玉女」朱茵自從2012年與黃貫中結婚封盤後，已經極少露面，過去一年連抖音、微博都沒有更新！作為一代索女的朱茵，唔少粉絲都掛住佢凍齡嘅靚靚樣！最近就有網民貼出，幾個月前在西班牙偶遇朱茵同黃貫中湊女出街的照片。網民仲大讚朱茵氣質爆棚，索過以前咁噃！
朱茵黃貫中西班牙湊女出街斷正 氣質美貌不減索過以前
索女朱茵近年甚少更新社交網絡，行蹤成謎，唔少網民大嘆一代玉女掌門人就咁消失幕前，真係好鬼可惜！但近日就有網民喺社交網絡分享，幾個月前在西班牙撞正朱茵同黃貫中湊女出街的合照，仲大讚女神態度好Nice，就算半歸隱狀態都唔抗拒同粉絲合照！
睇返張相雖然夜拍下較為模糊，但係依然見到朱茵勁有仙氣，就算疑似素顏都非常有神，五官輪廓深刻，一身黑色秀髮仲將精緻的面孔襯托到Level up！
網民撞正朱茵兩公婆湊女經過：「聖誕假期在Lx Factory（里斯本景點）聽到粵語，本來就小興奮，聽多幾句，覺得把聲好熟悉（前段時間剛好在看他們一家人的綜藝），抬頭一睇，Paul哥！本來還不敢確定，再看一眼旁邊說粵語的外國友人，和在他們前面牽着小朋友的！欸！不就是，朱茵！」網民大讚朱茵依然充滿氣質，而且兩夫婦都好親民：「朱茵依舊的氣質爆棚！現在想起來還是很興奮！他們夫妻倆真的很nice，超級有耐心！拍照的時候光線不太好，Paul哥還讓外國友人換個地方重新拍。」
回顧凍齡女神朱茵晒「絕對領域」賀生辰
朱茵曾因工作要與老公阿Paul（黃貫中）及囡囡黃鶯分隔兩地，不過當時朱茵笑言已獲老公隔空送上生日歌慶生，此外她又在社交網上載自己穿著長靴襯短裙大晒「絕對領域」的靚相，獲網民大讚她是「永遠的女神」！
後生索爆朱茵泳衣造型照
1998年《超級學校霸王》入面身穿「白色標靶」泳衣的朱茵，亦係觀眾最難忘的其中一個性感造型：