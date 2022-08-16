4歲Lucy李元元IG忽然被消失 因「廟街」言論被轟離譜 李媽媽親解失踪原因

藝人李璨琛與太太梁志瑩的女兒李元元Lucy形象活潑鬼馬、表演慾強，李媽媽經常幫她拍片放上社交網作為成長紀錄，至今李元元的粉絲數目已有38萬，直逼MIRROR成員AK江𤒹生，不過日前李媽媽卻因幫李元元發了1則帖文而引起網上極大爭議，其後李元元的IG帳戶更忽然被消失，引來李媽媽為平息風波而急刪IG的猜測。