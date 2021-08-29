思家大戰｜無綫搵李思捷救亡主持綜藝節目 網民疑問：搵10大乞人憎藝人銅牌回巢有咩意義？

無綫搵曾志偉及王祖藍回巢救亡，大舉改革綜藝節目，連推多個綜藝節目未見有起色，卻連劇集收視都守唔住，剛播畢《刑偵日記》更成重災區﹗為救收視，無綫購入美國著名遊戲節目《Family Feud》，並搵來李思捷回巢主持，嘉賓陣容再次玩人海戰﹗可惜卻被網民指TVB竟然搵來「十大乞人憎藝人排行榜」第三名李思捷， 好失策﹗

文：東方新地 ｜圖：東方新地