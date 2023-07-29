李治廷回港拍戲呻好辛苦 避談新婚生活唔敢講太多
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李治廷近日出席信用卡發布會，他在傳媒訪問中透露近期留在香港拍戲，而在拍攝外景中，每天要面對酷熱環境下超辛苦，表示難得今日在室內活動非常開心，談到新婚生活，佢仲講…
李治廷熱愛旅行：給我一個與家人相處的機會
李治廷近日出席信用卡發布會，活動當日以「Cheers Moment」為主題，李治廷笑言自己極愛旅行，表示：「我很喜歡旅行及享受美食，每次到世界不同地方都會品嚐當地特色美食，加上平時工作忙碌，與家人相處時間較少，與家人去旅行就正好給我一個與家人相處的機會，將百分百專注力放在家人身上。而我自己亦經常出遊，最喜歡出發前到貴賓室休息、吃點東西再上機，讓自己心情完全放鬆。」
李治廷留拍戲呻每日外景超辛苦
近年主力在內地發展的李治廷坦言近期也在香港拍戲，演員方面則有任達華、陳小春，他透露難得今天活動是在室內很幸福，因為新戲每天也在酷熱天氣下拍攝好辛苦。李治廷說：「第一次同華哥合作時仲係新人，只會遠望佢，談不上交流、但而家華哥耐唔耐會同我交流。」而提及同戲另一對手陳小春，李治廷就話大家多數會傾音樂，自己亦希望將來可與對方有更多合作。
避談同老婆幾時生仔
在今年3月時，李治庭自爆已結婚，他說老婆是圈外人，因此很低調舉行，目前在港拍劇，問道老婆有否同行回港，他笑言：「一時時。」新婚後生活少不免被追問何時生小朋友，李治庭直言暫時亦未有任何好消息可公布，明顯老婆方面的話題不願多說。
撰文：東方新地圖片來源：大會提供