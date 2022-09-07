44歲李珊珊身體再出毛病令人擔心 17年曾因壓力爆煲患上驚恐症

神隱多年有「史上身材最好港姐」之稱、現時44歲的港姐冠軍李珊珊 ，早年曾剖白對抗驚恐症的心路歷程。近日李珊珊不時在社交平台上分享抗病的經過，久未於幕前露面的她面帶點浮腫，但十分精神，精神狀態似乎不錯。但事隔一排，李珊珊身體再現毛病，令網民非常擔心。