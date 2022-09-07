44歲李珊珊身體再出毛病令人擔心 17年曾因壓力爆煲患上驚恐症
李珊珊身體再出毛病令人擔心
李珊珊近年深居簡出，主要是透過社交網站分享個人近況，而近日亦不時在社交平台上分享抗病的經過，做「樹洞」勉勵同路人。但日前她突然發文寫道：「又看完醫生回家。狂瀉兩星期，希望今天，吃到固體食物。」此文一出令不少網民都擔心她的身體情況，更收到不少網民留言鼓勵她要多啲休息，保重身體，積極面對生活！
李珊珊以個人經歷勉勵粉絲
現年44歲的李珊珊曾公開承認自己患上驚恐症。日前，她在社交平台上載一條影片，在片段的開端交代自己剛看完醫生，而她早前亦曾提到自己仍需要繼續服藥。李珊珊讀出粉絲Christine的信和個人感受，Christine指已結婚18年，並育有一個女兒，惟發現老公有外遇，決定離婚。
李珊珊表示支持對方離婚的決定︰「你咁有本事，我睇到你，你同佢一齊建立事業，賺到錢，所以我唔擔心你嘅生活，其實做人無非都係擔心生活，或者無錢，或者係精神嗰方面，咁你唔使擔心生活，唔使擔心錢，已經攞到個優勢。唔使理佢啦！要走嘅人留唔住，過眼雲煙，你最緊要係你活得比佢好，就係你嘅未來，你女兒都會開心㗎！」她講到不擔心Christine的女兒在單親家庭長大會不開心，因為她認為做人最緊要學識基本的仁義禮智信望愛：「如果日日家嘈屋閉，你認為細路仔睇唔到咩？佢哋感受到咪更加痛苦！」
在帖文上李珊珊亦分享了個人的感情觀︰「我們，總會碰到感情上的問題，如何處理直接影響一生。她也是一個榜樣，能給大家參考。」
17年因壓力爆煲患上驚恐症徘徊地獄又折返人間
李珊珊曾傳出患腦瘤、抑鬱，2017年她公開自己患上驚恐症，透露病發嚴重時感覺在瀕死邊緣。她憶述第一次出現非常激烈病徵時，發熱、標冷汗、全身沒有力、又會突然心跳加速、甚至視覺亦出現問題，眼前出現雪花，呼吸困難，不停地掙扎直至眼前一黑，那種窒息的感覺令她覺得在瀕死邊緣。
她又記得曾經有次在家發病，送院後發現環境很差：「打999叫白車送入醫院，再分流去急症室。我有好深感受，因為左邊嘅病人嘔得好厲害，另一邊又有病人家屬好鼓譟，同醫生嗌交。當刻我已經無咗半條命，感覺去咗戰地咁。有次我又發病，於是我去咗私家醫院，點知無床位，只同我打針，安排我喺輪椅休息。」
她曾做過不同檢測，專科醫生都找不到病因，病徵持續出現，每日都徘徊地獄又折返人間。經過一輪診症，看了不同專科醫生，最後轉介到精神科專科後才得悉患上驚恐症。治療期間，她曾在外出時途人嘲諷，她深明自己無需介紹別人的目光，但途人都指著她直言：「嘩！乜你而家咁大隻。」
她早前曾為商業電台節目《自在想》擔任主持，在節目中她分享患病的原因是入行壓力引來的負面情緒所致：「由18歲入行以嚟，我遇到不如意嘅事都會一個人自己去頂，尤其呢一行好高壓。我唔硬淨點可以企出嚟。時間耐咗，負面情緒儲太多就爆啦！」
感激好友一路上支持
李珊珊在抗病治療路上，一路都有不少好友的陪伴、體諒與支持。節目李珊珊開名第一位要感激的圈中好友是鄭秀文，指鄭秀文尤如天使一樣帶領前路，李珊珊說：「她將我從深淵拉出嚟鼓勵我講︰『唔使驚，就算行一步退兩步我哋都一齊行。』」
另外，李珊珊也感激有其他好友的扶持，如古天樂、林保怡、甘比（陳凱韻）及崔加寶等，好讓她能繼續向前行、好好生活。同時李珊珊勉勵「同路人」在抗病路上領悟到必須要靠自己，加上家人、朋友的陪伴扶持會事半功倍，：「呢幾年作為病人，感受到一定要靠自己，唔使人同情和憐憫。條路一定崎嶇，精神和肉體都一定痛苦，冇人可以幫。不過有親人朋友長輩陪伴，可以喺康復路上幫到五成以上，因為精神比肉體上嘅折磨更痛苦。」
另外，她亦鼓勵病患者要以積極正面的心態，去對抗和面對病情：「我好明白有啲病可以解決，有啲解決唔到。若可以解決，要繼續堅強，過程一定唔容易，但一定可以走出來。若解決唔到，希望病患者可以善用時間，唔好埋怨，而係堅強面對，盡最後努力好好生存。」
早前她在社交平台分享健康狀況，字裡行間散發喜悅︰「今天再到醫院看報告。醫生讚呀！今次指數好靚仔！繼續服藥保持住。我的口，一路打開，沒有合上，笑着回家。你們知道嗎？吃了多年藥，每天重複做一件事，連鐵人也會喪志的。今天，即使未到標竿，一份堅持及忍耐，現在值回票價！此刻，很想跟他們道謝。在艱難時刻，曾大大力，扶我一把，或共同渡過。」此post一出有網民留言為她打氣，希望她能保持健康。
史上身材最好四料冠軍
李珊珊於1996年以18歲之齡參加香港小姐競選，獲得冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐，大熱奪冠，成為四料冠軍，以驕人的身材36E，成為史上身材最好的香港小姐冠軍。其後她再於1997年參選國際華裔小姐競選，奪得亞軍，歷史性成為英屬香港最後一位香港小姐。
在當選後，她順理成章的加入電視圈，當選次年便參與《鑑證實錄》演出，已做第二女主角，在劇中飾演小棠菜。要數李珊珊的代表作，《烈火雄心》一定位列三甲，因為她出道23年只參演過七套TVB劇集。其後她因身體問題，於04年逐漸淡出娛樂圈。
與錢嘉樂8年情因「不婚」而分手？
李珊珊於1998年與錢嘉樂因為拍攝TVB電視劇《烈火雄心》撻著，二人開始馬拉松式的戀愛，更打破傳紀的身材上的比例：女比男高，以及年齡相差12年的阻隔，發展甜蜜的戀情。馬拉松的戀愛屢次傳出婚訊，曾有報導指年齡較大的錢嘉樂一直都想成家立室，於菲律賓當眾在朋友起哄下，向李珊珊大膽求婚，而崇尚自由的李珊珊表現得模棱兩可，陷入分手邊缘，於07年，二人正式宣佈和平分手，結束長達八年的戀愛。對於分手內情，兩人都一直都保持緘默，不願多談。
分手回復單身後的李珊珊，雖然身體欠佳，但貌美的她桃花不減，依然緋聞不斷，身邊不乏不同國籍的男性朋友，與芬蘭車神及前世界足球先生相繼傳出緋聞。
慈善拍賣港姐后冠出錢出力助弱勢
李珊珊在16年6月2日選出在她當選1996年度香港小姐冠軍20周年的當日，宣布慈善拍賣港姐后冠，所得收益全數撥充慈善，捐予六家慈善機構。人美心美的李珊珊在社交平台上表示希望過程公開透明：「所有過程將在陽光下進行，亦希望用最簡潔的方式，不製造任何多餘費用，及不衍生利益環境下，免除任何令捐助變質的情況。」她又曾經接受傳媒訪問，承諾如果幫到人都會再以過來人身份做分享，會更積極參與慈善活動。
對於拍賣后冠週個決定，李珊珊已經思考了五年的時間，她認為將一件有紀念價值的東西，每個女孩夢寐以求的夢想得到的，賣出而捐予有需要的人士會更有意義。一眾網民都紛紛留言表示十分支持她，也非常欣賞她那顆善良的心。
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