李蘢怡39歲保養得宜 憑《夜遊杜拜》一曲走紅 家底夠厚退隱轉行

39歲前女歌手李蘢怡（Tiffany）出過6首歌，當中以《夜遊杜拜》最出名，唔少香港人都仲會哼住「當我一個夜游杜拜如何過」去杜拜旅行。李蘢怡推出首張唱片後，就淡出娛圈，轉移向另一行業發展，更飛到外國進修相關碩士課程。