李蘢怡39歲保養得宜 憑《夜遊杜拜》一曲走紅 家底夠厚退隱轉行
李蘢怡《夜遊杜拜》走紅 家底厚 被誤會同李龍基係父女
李蘢怡父母在李蘢怡兒時離婚，媽媽是仁愛堂前副主席鄭玉而，之後再改嫁給投資老手，兩夫婦高峰期坐擁20幾個物業，家底厚、人脈多，李蘢怡更表示自小以媽媽作為目標 。2000年，李蘢怡以模特兒身份出道，後來轉做歌手。由於名字與資深演員李龍基相近，出道時曾被誤會係父女關係，一度成為網上熱話，二人之後更大搞噱頭合唱《明天你是否依然教我》。
李蘢怡《時光中飛舞》成大熱K歌
2002年，李蘢怡與當年另一新晉歌手陳文媛（Bobo）推出合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，成為其首支冠軍歌。同年，李蘢怡推出首張個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，成大熱K歌，亦成為李蘢怡代表作，但歌曲熱潮減退後便無以為繼。
翌年，李蘢怡為張玉珊的「修身堂」拍廣告，當年身穿三點式泳衣展現其36D上圍，被網民封為女神。
李蘢怡一碟歌手星途平平 退隱轉行坦言欠運氣
其後，有報道指李蘢怡因沉迷與六呎男朋友拍拖，收起其驕人身材，不斷推工作，直到對方移情別戀，先自覺人財兩失，還自嘲「貼錯仔」，望挽回事業，幸得張玉珊再次重用。不過，即使李蘢怡曾簽約電影公司，接拍多部電影，但大多都是不起眼角色，在娛樂圈浮沉多年。直到2006年，李蘢怡決定與電影公司解約並退隱娛樂圈，以本名李宜錚轉職珠寶公司，擔任傳銷和公關工作，李蘢怡坦言入行多年都欠缺運氣，沒可能只在圈內白等機會，加上經歷太多不開心事才會離開，還慶幸自己年輕仲有機會轉行。
李蘢怡赴英讀大學獲5A佳績彌補遺憾
李蘢怡出道前只讀到中學畢業，曾提及過人生其中一個遺憾就是未曾大學畢業，所以李蘢怡不斷增值自己，賣掉七人車，一邊兼職打工兼外快，先到香港中文大學修讀時裝設計，再修讀GIA珠寶鑑證文憑課程。李蘢怡工作時曾撞到圈中人，對方會露出一種好慘、好同情的表情：「好似覺得：『你冇得做（藝人）嗱？』我想講我喺呢個圈經歷咗好多，依家會一路做落去！」令李蘢怡更堅持目標。
2015年，李蘢怡彌補昔日遺憾，遠赴英國修讀大學課程，於倫敦藝術大學修讀藝術學位課程，更得到5A佳績。李蘢怡大學畢業時，戴上四方帽與家人和朋友合照，還在網上分享自己的感受，同時鼓勵大家：「女人的歲數只是一個數字，無論在人生的哪一個階段，都應該為自己夢想勇敢踏出第一步及打拼。」
李蘢怡於英國最強設計學府碩士畢業做珠寶達人
不久，李蘢怡獲英國最強設計學府——皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀Jewellery & Metal的碩士學位，該學府在藝術與設計方面屬全球首屈一指，2017年QS世界大學排名中，該學院位列藝術與設計排名第一，蟬聯三年至高學術地位，所以李蘢怡特別興奮，並直言這夢想等了五年，收到錄取通知是其人生其中最開心及振奮的一天，肯定了李蘢怡為夢想所付出的努力，全心全意往設計行業發展。
39歲李蘢怡保養得宜 網民大讚有魅力
雖然李蘢怡已年近40歲，但很多網民大讚李蘢怡保養得宜。早前，李蘢怡在校內舉行藝術作品展，以首本名曲《夜遊杜拜》為主題，展出多個設計，李蘢怡亦以一身中東造型現身，與當年拍MV一臉稚氣與別不同，增添一份成熟女人味，而樣貌和身材多年來都沒有什麼變化，不少網民大驚，不但指李蘢怡的作品勾起大家集體回憶，還讚李蘢怡愈來愈有魅力，保持極佳狀態。
常見問題
李蘢怡現時從事什麼行業？
李蘢怡退隱娛樂圈後，以本名轉職珠寶公司⋯⋯詳情請看
李蘢怡結婚了嗎？
當年李蘢怡曾被傳因沉迷與六呎男朋友拍拖，收起其驕人身材，不斷推工作，但直到⋯⋯詳情請看
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