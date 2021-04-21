四台聯擋 30歲杜以辰現初老化 長腿旗袍裝搭救

香港YouTube界盛事四台聯播在昨天(4月20)舉行，招集了4個YouTube Channel：試當真、FHProduction（熊仔頭）、啱Channel以及小薯茄進行四小時直播以及推出跨平台合作影片。當中集合了4個Channel共16位YouTube女神以校服示人。當中以已改名為「杜以辰」的杜小喬的旗袍裝最受網民歡迎…..

編撰：東方新地｜圖片：杜小喬instagram、連登討論區｜部份原文：經濟一週