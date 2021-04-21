四台聯擋 30歲杜以辰現初老化 長腿旗袍裝搭救
編撰：東方新地｜圖片：杜小喬instagram、連登討論區｜部份原文：經濟一週
四台聯播杜小喬長腿旗袍裝獲網民熱讚
在昨天(4月20)舉行的四台聯播，集合了4個Channel共16位YouTube女神和9位男YouTuber，大家都以校服裝進行直播，在一眾白色校服當中以藍色旗袍校服的杜以辰最為搶眼。在休息時候，有網民發現在岑珈其的IG Story中發現蹺腳的杜以辰。只在旗袍校服因為杜以辰蹺腳而越縮越上，露出修長白滑的長腿。而且當中杜以辰似係休息足夠，十分精神、一洗之前被網民嘲笑「初老」、「殘咗」的印象。
30歲杜小喬公開網民投票改名
30歲的原祖YouTuber 杜小喬早前在IG發起投票，表示將會改名，並提供兩個名字，希望網民選擇適合她的名字。結果吸引近一萬人投票。杜小喬隨即發表了自己新名字，並解釋改名有私人原因、已得母親同意⋯⋯
近一萬人IG 投票中，有七千多人為杜小喬選擇「杜以辰」，所以小喬隨即發表了自己新名字，並再留言：「媽咪起杜小喬呢個名起得幾好嘅，但係有私人理由 都得到媽咪同意先決定改，希望杜以辰個名有一日都會得到認同啦」。網民評價各半，亦有網民更加關心小喬的身材、指她消瘦不少。
30歲杜小喬現化 網民激踩：樣衰咗好多
現年30歲的杜小喬獲封為網絡女神，又一度被傳愛收兵而被稱「娘娘」，紅遍網絡相當受宅男歡迎，不過唔知係歲月不饒人，定係箍緊牙關係，女神個樣近期完全keep唔住，去年曾上蝦條哥節目《亂九敢影》，以女神身份教大家「令人心動攝影大法」，不單包面及蘋果肌提升，個妝出事，棚牙又出晒事，搞到女神崩壞嚇窒網民，大批網民留言彈佢樣衰咗好多! 咁嘅樣真係好難令人心動喎？
杜小喬連續三年入選高登女神十大
曾是大紅YouTuber的杜小喬，14年轉職成為藝人，以主持身份在多間電視台亮相，參與唔少電視節目演出，可謂瓣數多多。得大班宅男追捧，令杜小喬人氣高企，由13年起連續三年入選「高登討論區」舉辦的「高登女神總選」十大，可見佢真係儲落唔少宅男粉絲。
塊面忽然浮浮腫腫走晒樣
不過，19年杜小喬認戀無線藝人譚永浩，唔知係咪掛住拍拖，疏於顧及女神形象，即使有愛情滋潤仍未見神采飛揚，日前上蝦條哥節目《亂九敢影》，以女神身份教大家「令人心動攝影大法」，真人示範教大家如何擺出女神甫士引死仔，可惜幾個甫士，個樣都好嚇人，事關冇見一排，杜小姐塊面忽然浮浮腫腫，蘋果肌提升，最慘係講嘢嘅時候，啲牙哨得好明顯，勁多網民留言插佢塊面又肥又腫，皮膚又冇彈性走晒樣，令宅男心中女神形象完全幻滅！睇嚟杜小喬想保住女神位置，真係要想辦法執執個樣先得！
依家網絡紅人年代，連小朋友「我的志願」都話想做YouTubers、想做KOL，因為有廣告商青睞，返工時間又自由，成為網紅的收入亦相當可觀！不過上一輩就未必理解網紅為何物，女神杜小喬的媽媽亦不例外……
KOL年代 宅喺屋企搵錢 杜小喬媽媽：以為個女俾人包……
杜小喬曾在節目中講到：「屋企人都唔知自己做緊咩，成日問你唔使返工架咩，唔洗見朋友㗎咩，你冇嘢做㗎？」，甚至有一段時間杜小喬媽媽同個女講：「你唔好做啲唔係咁好嘅嘢…… 」杜小喬覺得媽媽係誤會自己比人包！
不過杜小喬好清楚自己做緊啲咩，知自己係想做一位傳統藝人，所以都會嘗試同媽媽解釋：「呢啲係我做嘅廣告啊」，用佢聽得明的字眼去說明，希望媽媽明白自己做緊啲咩。
對於杜小喬改名，你又點睇？