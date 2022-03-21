阿Bie林呈風黑絲拍片帶睇樓 被封最索地產經紀 曾客串無綫劇做學生妹
「熊仔頭」阿Bie林呈風（前名林映蔚）為了收入穩定轉行地產行業，之前跳出網上平台，在無綫劇《解決師》演學生妹，引起網上熱討﹗當時她稱想當演員，因為難兼顧只好放棄曾賺取六位數佣金的地產經紀﹗但近來阿Bie林呈風又回歸地產界，最近拍片帶團睇樓，其中一段介紹將軍澳樓盤單位，再次引起網民熱議﹗
林呈風黑絲帶團睇樓好吸睛
阿Bie近來改名林呈風，並拍片帶團睇樓，最近的「將軍澳篇」片段，林呈風以短裙黑絲現身，逐一介紹單位設計，不過網民目光完全不能離開其一雙腿上，更封她為「最索地產經紀」。
當自己屋企介紹 引死網民
片中阿Bie當自己屋企去介紹，指自己願望成真，終於有自己特式設計的屋企，方便日後帶一大班朋友返屋企開party，連最私密的廁所睡房都一一介紹埋，搞到網民好肉緊話：「阿Bie真係發咗達﹗」、「點解有男人衫嘅？」、「幻想到阿Bie平日嘅睡姿」。其實阿Bie只是以自身角度去帶團睇樓﹗
阿Bie帶睇樓逐格睇：
林呈風睇樓團：
「復出」TVB 拍劇演學生妹 網民：「因為錢冇咗個女神」
講起地產界女神，之前有報道指地產界又出咗一位「新女神」叫Chilli，形容她似新垣結衣同Angelababy混合體，睇真啲，原就係「熊仔頭」女郎阿Bie！轉行做地產代理，19年阿Bie一度「復出」幕前去咗TVB，現身劇集《解決師》飾演學生妹「沈琪」！
曾被指是捲入蘇So婚姻的「白滑KOL」，阿Bie火速澄清，早年阿Bie在報道中有提到做地產代理是因為「幕前freelance收入唔穩定，想找一份收入穩定工作」，期望3至5年內買到樓，大批網友立即留言支持女神做地產：「搵錢大過天，做地產有機會發達」，仲話：「女神啊，如果我買樓，一家（定）要搵佢幫手」。
撰文：東方新地圖片來源：IG＠bie_l、YouTube＠Bie Lam 林呈風影片來源：YouTube＠Bie Lam 林呈風
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