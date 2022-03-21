林呈風

阿Bie林呈風黑絲拍片帶睇樓 被封最索地產經紀 曾客串無綫劇做學生妹

娛聞
東方新地

「熊仔頭」阿Bie林呈風（前名林映蔚）為了收入穩定轉行地產行業，之前跳出網上平台，在無綫劇《解決師》演學生妹，引起網上熱討﹗當時她稱想當演員，因為難兼顧只好放棄曾賺取六位數佣金的地產經紀﹗但近來阿Bie林呈風又回歸地產界，最近拍片帶團睇樓，其中一段介紹將軍澳樓盤單位，再次引起網民熱議﹗

林呈風黑絲帶團睇樓好吸睛

阿Bie近來改名林呈風，並拍片帶團睇樓，最近的「將軍澳篇」片段，林呈風以短裙黑絲現身，逐一介紹單位設計，不過網民目光完全不能離開其一雙腿上，更封她為「最索地產經紀」。

林呈風 阿Bie林呈風玩黑絲誘惑﹗
阿Bie林呈風玩黑絲誘惑﹗（圖片來源：《YouTube＠Bie Lam 林呈風》截圖）
林呈風 介紹樓盤同時，有不少自肥角度影大頭﹗
介紹樓盤同時，有不少自肥角度影大頭﹗（圖片來源：《YouTube＠Bie Lam 林呈風》截圖）

當自己屋企介紹 引死網民

片中阿Bie當自己屋企去介紹，指自己願望成真，終於有自己特式設計的屋企，方便日後帶一大班朋友返屋企開party，連最私密的廁所睡房都一一介紹埋，搞到網民好肉緊話：「阿Bie真係發咗達﹗」、「點解有男人衫嘅？」、「幻想到阿Bie平日嘅睡姿」。其實阿Bie只是以自身角度去帶團睇樓﹗

林呈風 阿Bie話如果男朋友激親佢，佢會匿喺呢度﹗
阿Bie話如果男朋友激親佢，佢會匿喺呢度﹗（圖片來源：《YouTube＠Bie Lam 林呈風》截圖）
林呈風 親自帶大家睇浴室﹗
親自帶大家睇浴室﹗（圖片來源：《YouTube＠Bie Lam 林呈風》截圖）

阿Bie帶睇樓逐格睇：

林呈風睇樓團：

「復出」TVB 拍劇演學生妹 網民：「因為錢冇咗個女神」

講起地產界女神，之前有報道指地產界又出咗一位「新女神」叫Chilli，形容她似新垣結衣同Angelababy混合體，睇真啲，原就係「熊仔頭」女郎阿Bie！轉行做地產代理，19年阿Bie一度「復出」幕前去咗TVB，現身劇集《解決師》飾演學生妹「沈琪」！

林呈風 阿Bie在《解決師》演學生，大讚電視台同以前平台拍攝很不同，指製作大時間長，因而令她對演戲充滿興趣，更一度為做演員而放棄地產工作﹗
阿Bie在《解決師》演學生，大讚電視台同以前平台拍攝很不同，指製作大時間長，因而令她對演戲充滿興趣，更一度為做演員而放棄地產工作﹗（圖片來源：IG＠bie_l）
林呈風 阿Bie表示好開心第一次拍劇便遇上大卡士唐詩詠、王浩信等﹗
阿Bie表示好開心第一次拍劇便遇上大卡士唐詩詠、王浩信等﹗（圖片來源：IG＠bie_l）

一齊睇下白滑阿Bie真咪真係網友講到咁索先！

林呈風 熊仔頭白滑阿Bie林映蔚轉行做過地產 「復出」TVB 拍劇演學生妹 網民：「因為錢冇咗個女神」

林呈風 原來對黑絲情有獨鍾﹗
原來對黑絲情有獨鍾﹗（圖片來源：IG＠bie_l）
林呈風 無論褲定裙，阿Bie都鍾意內襯一對黑絲﹗
無論褲定裙，阿Bie都鍾意內襯一對黑絲襪﹗（圖片來源：IG＠bie_l）
林呈風 公開封盤？
公開封盤？（圖片來源：IG＠bie_l）

林呈風 熊仔頭白滑阿Bie林映蔚轉行做過地產 「復出」TVB 拍劇演學生妹 網民：「因為錢冇咗個女神」

林呈風 熊仔頭白滑阿Bie林映蔚轉行做過地產 「復出」TVB 拍劇演學生妹 網民：「因為錢冇咗個女神」

曾被指是捲入蘇So婚姻的「白滑KOL」，阿Bie火速澄清，早年阿Bie在報道中有提到做地產代理是因為「幕前freelance收入唔穩定，想找一份收入穩定工作」，期望3至5年內買到樓，大批網友立即留言支持女神做地產：「搵錢大過天，做地產有機會發達」，仲話：「女神啊，如果我買樓，一家（定）要搵佢幫手」。

林呈風 熊仔頭白滑阿Bie林映蔚轉行做過地產 「復出」TVB 拍劇演學生妹 網民：「因為錢冇咗個女神」

林呈風 熊仔頭白滑阿Bie林映蔚轉行做過地產 「復出」TVB 拍劇演學生妹 網民：「因為錢冇咗個女神」

不過都有唔少人唱反調：「做地產嘥咗」、「低B，做地產使鬼去讀大學咩」、「錢作怪囉…仲有咩原因」、「佢都係博出位姐，要買到樓唔通個個都地代 ?」，更有網友指「地產X」，「會唔會有床單」。

林呈風 熊仔頭白滑阿Bie林映蔚轉行做過地產 「復出」TVB 拍劇演學生妹 網民：「因為錢冇咗個女神」

林呈風 熊仔頭白滑阿Bie林映蔚轉行做過地產 「復出」TVB 拍劇演學生妹 網民：「因為錢冇咗個女神」

討論區亦有巴打指：「貪錢唔係更加要做主播咩」

林呈風 熊仔頭白滑阿Bie林映蔚轉行做過地產 「復出」TVB 拍劇演學生妹 網民：「因為錢冇咗個女神」

林呈風 熊仔頭白滑阿Bie林映蔚轉行做過地產 「復出」TVB 拍劇演學生妹 網民：「因為錢冇咗個女神」

林呈風 熊仔頭白滑阿Bie林映蔚轉行做過地產 「復出」TVB 拍劇演學生妹 網民：「因為錢冇咗個女神」

憑「熊仔頭」女郎彈起

阿Bie之前一直有在熊仔頭的Youtube片中演出，更因此由素人而為人認識。

林呈風 熊仔頭白滑阿Bie林映蔚轉行做過地產 「復出」TVB 拍劇演學生妹 網民：「因為錢冇咗個女神」

熊仔頭女郎又點止阿Bie一個，左起：林小美、杜小喬、阿Bie、波波。
林呈風 熊仔頭白滑阿Bie林映蔚轉行做過地產 「復出」TVB 拍劇演學生妹 網民：「因為錢冇咗個女神」

撰文：東方新地圖片來源：IG＠bie_l、YouTube＠Bie Lam 林呈風影片來源：YouTube＠Bie Lam 林呈風

讀者留言

熱門文章

 