阿Bie林呈風黑絲拍片帶睇樓 被封最索地產經紀 曾客串無綫劇做學生妹

「熊仔頭」阿Bie林呈風（前名林映蔚）為了收入穩定轉行地產行業，之前跳出網上平台，在無綫劇《解決師》演學生妹，引起網上熱討﹗當時她稱想當演員，因為難兼顧只好放棄曾賺取六位數佣金的地產經紀﹗但近來阿Bie林呈風又回歸地產界，最近拍片帶團睇樓，其中一段介紹將軍澳樓盤單位，再次引起網民熱議﹗