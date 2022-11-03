超能使者｜林子善爆肌跳艷舞勁落力 自爆褲襠穿窿曾「跌雀」
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新劇《超能使者》熱播中，繼上一集林子善去夜總會自薦做「舞男」，今晚第4集林子善將會正式在舞台上登場！王君馨、劉穎鏇及伍樂怡都將有一幕出現在夜總會的戲份，劇中由林子善要著上超性感舞衣，爆肌跳艷舞超搶鏡！
即睇《超能使者》最新劇情劇透
《超能使者》第4集劇情劇透（11/03）林子善獲王君馨賞識 正式返工
繼上集林子善自薦衝上舞台表演一番後，立即獲得王君馨賞識，今集（11/03）將正式在舞台上登場！
《超能使者》林子善自薦做舞男 跳艷舞勁落力
林子善介紹其身上舞衣名叫 「彩虹戰隊」：「原本個褲襠係穿窿嘅，搞到我試衫時成隻 『雀仔』 跌咗出嚟，最後要搵服裝姐姐補番，不過條打底T-back搞到我好唔舒服，本來陳山聰要同我一齊著嘅，後來監製話劇情講唔通，所以最後只得我一個。」林子善透露為了演好這個角色，在開拍前三個月已開始密密操肌，在拍攝這幕艷舞前一晚，他更以小便「脫水」至凌晨五點！
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速減14磅做「爆肌舞男」 林子善無懼飛「雀」真空上陣跳艷舞
劇中任職健身教練的高守（林子善飾），在第3集即表演爆肌引體上升、倒掛Sit up，及單手捉實鐵架「空中漫步」，令網民睇到嘩嘩聲。子善事後笑指「空中漫步」純屬視覺效果，實質靠演技及剪接而成。至於如何練成巨胸及朱古力腹肌，子善透露由於開拍前撞正疫情兼囡囡出世，沒有時間及機會健身，身形一度暴脹至153磅，直至收到Order三個月後要開拍《超能》，才即時開行Turbo日日跑步及勤力做Gym，再配合清淡飲食，成功揈走14磅。
在第4集高守為賺錢交租「下海」當舞男，將換上七彩緊身褲仔大跳艷舞。曾於電影《古惑仔激情篇之洪興大飛哥》中僅穿底褲在街頭鴨仔跳的子善，表示即使今次面對全場「女客人」拍跳艷舞戲也毫不尷尬，反而是打底的T-Back很刮肉令他「好唔舒服」，最終索性真空上陣:「我寧願走隻雀仔出嚟都唔想著打底，好在我都有番咁上下Size，褲仔包到Full咗就唔會走雀。」