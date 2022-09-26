林鈺洧 對號入座

港姐冠軍林鈺洧被封新一代「性女」 曾上ViuTV自爆有過5位性伴侶

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林俊賢女兒林鈺洧（Denice）爆冷成為港姐冠軍，其實她入行已有五年，前年在 ViuTV星座節目《對號入座》中，她大爆自己性史而引起網民關注，更被封為新一代「性女」，其後於真人騷節目《鬼同妳上位》中，更曾經以參賽者身份挑戰各種大膽的探靈任務，力爭上位！

林鈺洧 對號入座 香港小姐2022 冠軍 亞軍 季軍 最上鏡小姐 冠軍林鈺洧。
港姐冠軍林鈺洧曾經在ViuTV不同綜藝節目亮相。

林鈺洧被封新一代「性女」

80年代的小生林俊賢與第一任外籍妻子所生的混血女兒林鈺洧（ Denice）， 擁有 43吋長腿的她，當時被封為「最強星二代」，15年因為親戚的引薦簽約成為熊黛林師妹成為model，可惜一直工作量唔多。近年加入ViuTV，因為星座節目《對號入座》大爆自己性史而引起網民關注，平時也不吝嗇分享性感美照的她，也因此被被封新一代「性女」。

林鈺洧 對號入座 Denice是無綫80年代當紅小生林俊賢與首任中英混血兒太太所生的女兒，所以擁有四分之一英國血統。
Denice是無綫80年代當紅小生林俊賢與首任中英混血兒太太所生的女兒，所以擁有四分之一英國血統。

男伴能力用星座分類

人馬座的Denice早前在節目《對號入座》中分享自己性史，她自爆有過五位性伴侶，其中天蠍男在持久力和招式量上都最令她滿意：「佢唔止靚仔，高大，喺床上有好多招式同持久，如果需要同天蠍座嘅男仔發生關係，係需要好大體力，佢會將妳反嚟反去，翻天覆地咁，好暈，流晒汗。」

林鈺洧 對號入座 人馬座的Denice早前在節目《對號入座》中分享自己性史，她自爆有過五位性伴侶，其中天蠍男在持久力和招式量上都最令她滿意。
人馬座的Denice早前在節目《對號入座》中分享自己性史，她自爆有過五位性伴侶，其中天蠍男在持久力和招式量上都最令她滿意。
林鈺洧 對號入座 Denice直言除了做模特兒外也熱愛演戲，去年她就演出過ViuTV劇集《詭探前傳》，飾演一個被鬼上身的女仔。
Denice直言除了做模特兒外也熱愛演戲，去年她就演出過ViuTV劇集《詭探前傳》，飾演一個被鬼上身的女仔。

林鈺洧 對號入座 25歲林鈺洧被封新一代「性女」 新探靈節目首日開拍即撞鬼！

林鈺洧 對號入座 25歲林鈺洧被封新一代「性女」 新探靈節目首日開拍即撞鬼！

林鈺洧 對號入座 25歲林鈺洧被封新一代「性女」 新探靈節目首日開拍即撞鬼！
林鈺洧 對號入座 25歲林鈺洧被封新一代「性女」 新探靈節目首日開拍即撞鬼！
林鈺洧 對號入座 Denice直言分享性史不代表自己對性開放，她表示：「我只係喺節目分享唔同星座男伴嘅性經歷，其實我對男女關係好傳統，要拍拖後先可以發生關係。」
Denice直言分享性史不代表自己對性開放，她表示：「我只係喺節目分享唔同星座男伴嘅性經歷，其實我對男女關係好傳統，要拍拖後先可以發生關係。」
林鈺洧 對號入座 被網民封為 「性女」 後，Denice表示曾收到爸爸林俊賢的安慰：「佢叫我大方啲去講，話『你又唔係搶人老公，又唔係周圍玩一夜情，或者做啲缺德嘅嘢，好多騷都講呢啲題目。』令我心情舒暢番晒。」
被網民封為 「性女」 後，Denice表示曾收到爸爸林俊賢的安慰：「佢叫我大方啲去講，話『你又唔係搶人老公，又唔係周圍玩一夜情，或者做啲缺德嘅嘢，好多騷都講呢啲題目。』令我心情舒暢番晒。」
林鈺洧 對號入座 Denice不是會在IG分享性感美照。
Denice不是會在IG分享性感美照。

林鈺洧 對號入座 25歲林鈺洧被封新一代「性女」 新探靈節目首日開拍即撞鬼！

林鈺洧 對號入座 Denice擁有一對43吋煞食長腿和34C豐滿上圍，在2015年由保險界轉投Model界，成為Angelababy和熊黛林的同門師妹。
Denice擁有一對43吋煞食長腿和34C豐滿上圍，在2015年由保險界轉投Model界，成為Angelababy和熊黛林的同門師妹。
林鈺洧 對號入座 長腿是她最殺食的武器。
長腿是她最殺食的武器。

林鈺洧 對號入座 25歲林鈺洧被封新一代「性女」 新探靈節目首日開拍即撞鬼！

新探靈節目首日開拍即撞鬼！

Denice驚爆拍攝探靈真人騷 《鬼同妳上位》首日已撞鬼： 「係拍拍吓嘢突然抖唔到氣，感覺好有壓迫感，之後就腰痛，師傅即刻幫我唸經作法，落山嗰陣就開始冇咁痛。」Denice表示為免被爸爸林俊賢阻撓，所以開拍並無知會過他：「驚佢話我做乜要做啲咁嘅嘢，所以一直都唔敢講。」

林鈺洧 對號入座 Denice驚爆拍攝探靈真人騷《鬼同妳上位》首日已撞鬼。
Denice驚爆拍攝探靈真人騷《鬼同妳上位》首日已撞鬼。
林鈺洧 對號入座 Denice表示為免被爸爸林俊賢阻撓，所以開拍並無知會過他。
Denice表示為免被爸爸林俊賢阻撓，所以開拍並無知會過他。

林鈺洧 對號入座 25歲林鈺洧被封新一代「性女」 新探靈節目首日開拍即撞鬼！

林鈺洧 對號入座 25歲林鈺洧被封新一代「性女」 新探靈節目首日開拍即撞鬼！

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圖片來源：撰文、圖片：東方新地

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