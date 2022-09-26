港姐冠軍林鈺洧被封新一代「性女」 曾上ViuTV自爆有過5位性伴侶

林俊賢女兒林鈺洧（Denice）爆冷成為港姐冠軍，其實她入行已有五年，前年在 ViuTV星座節目《對號入座》中，她大爆自己性史而引起網民關注，更被封為新一代「性女」，其後於真人騷節目《鬼同妳上位》中，更曾經以參賽者身份挑戰各種大膽的探靈任務，力爭上位！