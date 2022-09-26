港姐冠軍林鈺洧曾上ViuTV分享性史 被封「性女」獲父林俊賢安慰
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林俊賢女兒林鈺洧（Denice）爆冷成為港姐冠軍，其實她入行已有五年，前年在 ViuTV星座節目《對號入座》中，她大爆自己性史而引起網民關注，更被封為新一代「性女」，其後於真人騷節目《鬼同妳上位》中，更曾經以參賽者身份挑戰各種大膽的探靈任務，力爭上位！
林鈺洧被封新一代「性女」
80年代的小生林俊賢與第一任外籍妻子所生的混血女兒林鈺洧（ Denice）， 擁有 43吋長腿的她，當時被封為「最強星二代」，15年因為親戚的引薦簽約成為熊黛林師妹成為model，可惜一直工作量唔多。近年加入ViuTV，因為星座節目《對號入座》大爆自己性史而引起網民關注，平時也不吝嗇分享性感美照的她，也因此被被封新一代「性女」。
林鈺洧曾上ViuTV分享性史
人馬座的Denice早前在節目《對號入座》中分享自己性史，她自爆有過五位性伴侶，其中天蠍男在持久力和招式量上都最令她滿意：「佢唔止靚仔，高大，喺床上有好多招式同持久，如果需要同天蠍座嘅男仔發生關係，係需要好大體力，佢會將妳反嚟反去，翻天覆地咁，好暈，流晒汗。」
新探靈節目首日開拍即撞鬼！
Denice驚爆拍攝探靈真人騷 《鬼同妳上位》首日已撞鬼： 「係拍拍吓嘢突然抖唔到氣，感覺好有壓迫感，之後就腰痛，師傅即刻幫我唸經作法，落山嗰陣就開始冇咁痛。」Denice表示為免被爸爸林俊賢阻撓，所以開拍並無知會過他：「驚佢話我做乜要做啲咁嘅嘢，所以一直都唔敢講。」
常見問題
林鈺洧Denice曾強調自己對男女關係有咩睇法？
曾因在節目中大爆自己的性史而被封新一代「性女」，林鈺洧在事後受訪時表示自己對男女關係仍然保有傳統的睇法⋯⋯詳見：港姐冠軍林鈺洧曾自爆性史
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