水著考有Feel｜口罩小姐寶欣泳褲唔啱Size 網民錯覺驚現「大抽嘢」

ViuTV節目《水著考有Feel》全台藝員盡出，除了MIRROR同ERROR，之前一班「口罩小姐」亦水著現身，個個大方展現美好身材，不過口罩小姐季軍寶欣就被留意到身上有另一「驕人部位」，令佢自己都感到啼笑皆非⋯⋯

撰文：東方新地、圖片：寶欣Facebook/ViuTv截圖