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水著考有Feel｜口罩小姐寶欣泳褲唔啱Size 網民錯覺驚現「大抽嘢」

東方新地

ViuTV節目《水著考有Feel》全台藝員盡出，除了MIRROR同ERROR，之前一班「口罩小姐」亦水著現身，個個大方展現美好身材，不過口罩小姐季軍寶欣就被留意到身上有另一「驕人部位」，令佢自己都感到啼笑皆非⋯⋯

撰文：東方新地、圖片：寶欣Facebook/ViuTv截圖

天氣好好，不過網民就錯重點。
天氣好好，不過網民就錯重點。
非常激凸，同中國女田徑選手有得揮！
非常激凸，同中國女田徑選手有得揮！
寶欣自己回應「總之我係女人啦」
寶欣自己回應「總之我係女人啦」

話說寶欣穿上鮮黃三點式出席海洋公園水上樂園的試玩活動，自拍小不免，不過其中兩幅「腿張開」的開心打卡，就被留意到雙腿間離激凸，網民更貼上新聞圖片表示「同中國女田徑選手有得揮」，寶欣見到相關熱烈討論都感到十分無奈，在自己IG解釋其實係「條泳褲買大咗一個碼」，呢個錯覺真係好大嘅誤會啊！

重溫：寶欣水著浮潛摸鯨鯊 網民睇片cap錯重點

因為肺炎肆虐搞到大家都無得去旅行，KOL寶欣都表示無得外遊好慘慘豬，所以就回帶，同大家開心share返佢半年前去菲律賓潛水嘅經驗！不過網民似乎錯晒重點，無計啦，鬼叫佢係寶欣咩！ 有樣有身材嘅KOL寶欣去年參加罩小姐小姐前仲係旅遊網紅，喺隔離期間就突然派福利，上載咗條半年前喺菲律賓同鯨鯊一齊游水嘅短片，不過因為寶欣係自拍，所以片入面見到佢自己多過見到條鯨鯊，不過似乎就算有鯨鯊，大家嘅焦點都係落喺寶欣身上。

KOL菲律賓浮潛摸鯨鯊 網民睇片cap錯重點

KOL菲律賓浮潛摸鯨鯊 網民睇片cap錯重點

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KOL菲律賓浮潛摸鯨鯊 網民睇片cap錯重點

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見到寶欣都有好努力咁嘗試捕捉鯨鯊入鏡，不過網民就表示：

成條片都無睇過條鯨鯊

焦點離開唔到呢位孖辮妹

寶欣好高質呀

真係睇唔到鯊魚

算唔算出浴照

我睇到好大個寶欣咋

寶欣身材都好得喎

妳覺得我仲有心機睇條鯨鯊咩？

寶欣都好多謝大家咁支持佢，所以無耐仲share咗更多靚相出嚟添！

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回帶：KOL比堅尼爆乳教瑜伽　巴打：大波X真係名不虛傳

ViuTV《Girls’ Talk》節目有咁多個女主持，唔知大家認唔認得晒？不過最近巴打們最留意嘅一定係KOL出身嘅「寶欣」，事關最近喺「郁啦Girls」環節入面穿上比堅尼泳衣，大曬深不見底嘅事業線，仲玩埋「三點式瑜伽」同各式各樣嘅運動，搶晒其他girls嘅風頭，搞到班巴打隔住個Mon都想狗衝去同佢一齊操……係做運動操fit個body呀！

KOL菲律賓浮潛摸鯨鯊 網民睇片cap錯重點

究竟呢位寶欣係咩來頭？現年27歲嘅佢同好多90後一樣都係「Slasher」，本身係幼稚園老師嘅佢，去完澳洲working holiday返港後就搖身一變成為Slasher，身兼KOL/YouTuber/ ViuTV節目主持/專欄作家等等。佢拍YouTube Channel主打飲食同旅遊，數到佢嘅成名作，一定係2年前嘅「元綠$48迴轉壽司任食！」，令到佢嘅follow人數直線上升。

KOL菲律賓浮潛摸鯨鯊 網民睇片cap錯重點

寶欣YouTube Channel另一大熱影片，係舊年嘅泰國遊記，粉紅色比堅尼上陣，爆乳效果非常震撼！

巴打們都表示：「好想做隻象仔呀！」
巴打們都表示：「好想做隻象仔呀！」

 

隻象仔真係好幸福呀！巴打們唔葡萄得咁多！
隻象仔真係好幸福呀！巴打們唔葡萄得咁多！
所謂「紙包唔住火」，就算著到超密實，都包唔住谷爆上圍
所謂「紙包唔住火」，就算著到超密實，都包唔住谷爆上圍

《Girls’ Talk》另一個主持余逸思Yoshi拍埋去，身材真係被比下去了！

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「三點式瑜伽」又真係幾癢眼嘅，隔住個Mon都想同佢哋一齊操
「三點式瑜伽」又真係幾癢眼嘅，隔住個Mon都想同佢哋一齊操
「揸機男」好幸運呀！可唔可以做佢份工呀？
「揸機男」好幸運呀！可唔可以做佢份工呀？

KOL菲律賓浮潛摸鯨鯊 網民睇片cap錯重點 KOL菲律賓浮潛摸鯨鯊 網民睇片cap錯重點

考定力時間！咪分心啦！跟住佢個動作啦！
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KOL菲律賓浮潛摸鯨鯊 網民睇片cap錯重點

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寶欣嘅身材，呢幾位巴打就好欣賞喇！

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有人覺細細粒嘅Double May好L正，但唔係個個咁諗

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「五五身」有冇人唔爭氣地笑咗？
「五五身」有冇人唔爭氣地笑咗？
原來「波大冇腦」都唔係個個男人頂得住
原來「波大冇腦」都唔係個個男人頂得住

正嘢不妨一睇再睇！講緊瑜伽教學呀！

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