水著考有Feel｜口罩小姐寶欣泳褲唔啱Size 網民錯覺驚現「大抽嘢」
撰文：東方新地、圖片：寶欣Facebook/ViuTv截圖
話說寶欣穿上鮮黃三點式出席海洋公園水上樂園的試玩活動，自拍小不免，不過其中兩幅「腿張開」的開心打卡，就被留意到雙腿間離激凸，網民更貼上新聞圖片表示「同中國女田徑選手有得揮」，寶欣見到相關熱烈討論都感到十分無奈，在自己IG解釋其實係「條泳褲買大咗一個碼」，呢個錯覺真係好大嘅誤會啊！
重溫：寶欣水著浮潛摸鯨鯊 網民睇片cap錯重點
因為肺炎肆虐搞到大家都無得去旅行，KOL寶欣都表示無得外遊好慘慘豬，所以就回帶，同大家開心share返佢半年前去菲律賓潛水嘅經驗！不過網民似乎錯晒重點，無計啦，鬼叫佢係寶欣咩！ 有樣有身材嘅KOL寶欣去年參加罩小姐小姐前仲係旅遊網紅，喺隔離期間就突然派福利，上載咗條半年前喺菲律賓同鯨鯊一齊游水嘅短片，不過因為寶欣係自拍，所以片入面見到佢自己多過見到條鯨鯊，不過似乎就算有鯨鯊，大家嘅焦點都係落喺寶欣身上。
見到寶欣都有好努力咁嘗試捕捉鯨鯊入鏡，不過網民就表示：
成條片都無睇過條鯨鯊
焦點離開唔到呢位孖辮妹
寶欣好高質呀
真係睇唔到鯊魚
算唔算出浴照
我睇到好大個寶欣咋
寶欣身材都好得喎
妳覺得我仲有心機睇條鯨鯊咩？
回帶：KOL比堅尼爆乳教瑜伽 巴打：大波X真係名不虛傳
ViuTV《Girls’ Talk》節目有咁多個女主持，唔知大家認唔認得晒？不過最近巴打們最留意嘅一定係KOL出身嘅「寶欣」，事關最近喺「郁啦Girls」環節入面穿上比堅尼泳衣，大曬深不見底嘅事業線，仲玩埋「三點式瑜伽」同各式各樣嘅運動，搶晒其他girls嘅風頭，搞到班巴打隔住個Mon都想狗衝去同佢一齊操……係做運動操fit個body呀！
究竟呢位寶欣係咩來頭？現年27歲嘅佢同好多90後一樣都係「Slasher」，本身係幼稚園老師嘅佢，去完澳洲working holiday返港後就搖身一變成為Slasher，身兼KOL/YouTuber/ ViuTV節目主持/專欄作家等等。佢拍YouTube Channel主打飲食同旅遊，數到佢嘅成名作，一定係2年前嘅「元綠$48迴轉壽司任食！」，令到佢嘅follow人數直線上升。