《法證先鋒》系列監製梅小青險中風拒退休 愛將佘詩曼、鍾嘉欣巔峰作品網民勁Like

觀眾喜愛，《法證IV》開播以來，收視、口碑一直高企，氣勢沒法擋，令無綫火速決定開拍《法證先鋒V》，也令之前因腦血管栓塞險中風，決定退休的金牌監製梅小青欲退不能，已經接旨再拍新《法證》，更密斟兩大御用愛將佘詩曼及鍾嘉欣，回巢助陣客串新《法證》，好劇欲罷不能！

撰文、圖片：東方新地