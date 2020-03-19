《法證先鋒》系列監製梅小青險中風拒退休 愛將佘詩曼、鍾嘉欣巔峰作品網民勁Like
撰文、圖片：東方新地
梅小青險中風拒退休
人生就是一場又一場的考驗，即使環境再惡劣，只要努力用心做，定能衝破難關。去年爆出「安心偷食」事件，令《法證先鋒IV》遇上巨變，要換走主角黃心穎，由湯洛雯頂上重拍40組戲，後期剪接艱巨，更失落台慶劇播出時段，製作一波三折，就連監製梅小青亦同生命打了一場硬仗，拍攝《法證IV》期間，小青姐突然發現左腦血管栓塞，由於血管塞了95％，隨時有中風危險，接受手術期間，又發現塞了的血管位置在轉彎位，增加手術風險，逃出鬼門關的她，答應兒子退休的請求。
據知情者透露：「嗰時喺橫店拍緊《深宮計》，小青姐經常耳鳴，仲試過喺拍攝場地暈過幾次，一直搵唔出原因，後來得朋友介紹名醫，檢查先知係左腦血管栓塞，但當時因為要趕住為《深宮計》剪片埋尾，送到內地送檢，又同時趕拍緊《法證IV》，最後手術拖到上年2月先做，點知手術後，又接到要重拍《法證IV》消息，令小青姐經歷咗入行40年以嚟最大嘅考驗，養身期間要飛去台灣補拍，嗰時真係好辛苦，所以個仔先勸佢退休！」不過《法證》系列係小青姐一手打造，可以話係佢事業一個里程碑，對佢嚟講有情意結，而且佢身體亦好番好多，佢覺得自己可以應付到！」，即時答應再拍新《法證》，更密斟兩大御用愛將佘詩曼及鍾嘉欣，回巢助陣客串，劇迷有福了！
愛將佘詩曼、鍾嘉欣巔峰作品網民勁Like
向來力求完美的小青姐，為加強新《法證》聲勢，已秘密傾洽愛將佘詩曼及鍾嘉欣回巢助陣。據知情者透露：「再開新《法證》更加不容有失，小青姐想搵阿佘同鍾嘉欣返嚟拍，雖然佢哋已經約滿離巢，但兩個一路以嚟都係小青姐嘅御用愛將，關係好密切，再加上阿佘同嘉欣都曾經係《法證》系列嘅主角，見證住呢個劇嘅輝煌成績 ，有機會再參與當然開心，不過都要出晒劇本同遷就到檔期先。」