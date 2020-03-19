feat_1163_16

《法證先鋒IV》急改結局 新一輯佘詩曼及鍾嘉欣回巢助陣

近日全城熱捧的無綫重頭劇《法證先鋒IV》，雖然經歷過換角重拍，失落台慶播出時段，遇上不少阻滯先成功出街，不過好劇難阻觀眾喜愛，《法證IV》開播以來，收視、口碑一直高企，氣勢沒法擋，令無綫火速決定開拍《法證先鋒V》，也令之前因腦血管栓塞險中風，決定退休的金牌監製梅小青欲退不能，已經接旨再拍新《法證》的她，近日正著手重剪《法證先鋒IV》急改結局，埋下伏線開拍新一輯，大結局引人入勝，而出名要求嚴謹的小青姐，原來亦已再碌人情卡，密斟兩大御用愛將佘詩曼及鍾嘉欣，回巢助陣客串新《法證》，好劇欲罷不能！

撰文、圖片：東方新地

閱讀全文

總監梅小青曾中風康復後唔退休繼續拍

近日播出的《法證先鋒IV》，收視和口碑雙贏，每個單元都扣人心弦，網友齊來緝兇極具話題性，將無綫劇集收視再次推上高峰，近日無綫已決定開拍《法證先鋒V》，總監製梅小青在盛情難卻下未退休已出山。據知情者透露：「《法證IV》播出以嚟，收視不斷攀升，而且正評好多，就算小青姐講咗會退休，仍不停有人傾佢再拍劇，有內地劇亦有港劇，不過小青姐答應咗個仔會退下火線，都冇諗過再拍，但無綫決定再開新《法證》，始終《法證》系列係小青姐一手打造，可以話係佢事業一個里程碑，對佢嚟講有情意結，而且佢身體亦好番好多，佢覺得自己可以應付到！」


《法證先鋒IV》劇情緊湊，一班主角黃浩然、陳煒、湯洛雯及譚俊彥演出非常到位，令劇集好評如潮，為賀收視報捷，早前一班演員連同總監製梅小青出席記者會宣傳，據悉四位主角都有得留低拍新《法證》。
《法證先鋒IV》劇情緊湊，一班主角黃浩然、陳煒、湯洛雯及譚俊彥演出非常到位，令劇集好評如潮，為賀收視報捷，早前一班演員連同總監製梅小青出席記者會宣傳，據悉四位主角都有得留低拍新《法證》。

《法證先鋒 IV》收視高開，首集七天跨平台收視高達37.1 ，打破八年前劇集收視紀錄，無綫火速決定開拍《法證V》
《法證先鋒 IV》收視高開，首集七天跨平台收視高達37.1 ，打破八年前劇集收視紀錄，無綫火速決定開拍《法證V》

《法證 IV》要剪走黃心穎戲份由湯洛雯頂上重拍，當時動完腦部手術不久，梅小青已親自帶隊飛台灣補拍，要求嚴謹的她事事親力親為。
《法證 IV》要剪走黃心穎戲份由湯洛雯頂上重拍，當時動完腦部手術不久，梅小青已親自帶隊飛台灣補拍，要求嚴謹的她事事親力親為。

計劃退休弄孫為樂的小青姐，已答應無綫為《法證V》出山。
計劃退休弄孫為樂的小青姐，已答應無綫為《法證V》出山。

為新一輯鋪路？急改ending婚紗戲

已開始埋首籌備新《法證》的小青姐，另一方面亦趕緊為進入結局篇的《法證IV》急改結局，為新一輯埋下伏線。據知情者透露：「結局篇黃浩然會搵番佢嘅親生妹妹張曦雯，而原本ending嗰場婚紗戲，係安排大團圓結局，但依家小青姐想加啲枝節落去，應該會有啲估唔到嘅嘢發生，引大家再追睇落去！不過依家都係剪緊片，真正嘅結局係點？班演員都要留待睇大結局先知，而主角煒哥、浩然同靚湯（湯洛雯），新一輯都有得留低。」

近日監製梅小青已趕緊為《法證IV》重剪大結局留下伏線，ending的一場婚紗戲，能否繼續大團圓結局，謎底就要繼續睇落去先知！
近日監製梅小青已趕緊為《法證IV》重剪大結局留下伏線，ending的一場婚紗戲，能否繼續大團圓結局，謎底就要繼續睇落去先知！

出名要求高的梅小青，製作一絲不苟，《法證》成功拍到第四輯，更搵來真正的法醫梁家駒醫生客串，製作相當認真。
出名要求高的梅小青，製作一絲不苟，《法證》成功拍到第四輯，更搵來真正的法醫梁家駒醫生客串，製作相當認真。

以真實查證過程做藍本的《法證先鋒》系列，製作可謂一絲不苟，今輯第二個單元，謝芷倫扮死屍被真空袋密封一幕，拍得非常逼真。
以真實查證過程做藍本的《法證先鋒》系列，製作可謂一絲不苟，今輯第二個單元，謝芷倫扮死屍被真空袋密封一幕，拍得非常逼真。

黎燕珊與楊潮凱的母子情賺人熱淚，楊潮凱做智障少年舉手投足更似模似樣。
黎燕珊與楊潮凱的母子情賺人熱淚，楊潮凱做智障少年舉手投足更似模似樣。

新一輯佘詩曼及鍾嘉欣有望回巢助陣

一部劇能夠延續到第五輯絕不容易，過往無綫經典劇亦只有《壹號皇庭》試
過，而向來力求完美的小青姐，為加強新《法證》聲勢，已秘密傾洽愛將佘詩曼及鍾嘉欣回巢助陣。據知情者透露：「除咗一班主角，小青姐好著重搵重量級演員客串，好似今輯有謝賢、米雪同鮑姐（鮑起靜），佢哋出場為觀眾帶來好大驚喜，再開新《法證》更加不容有失，小青姐想搵阿佘同鍾嘉欣返嚟拍，雖然佢哋已經約滿離巢，但兩個一路以嚟都係小青姐嘅御用愛將，關係好密切，再加上阿佘同嘉欣都曾經係《法證》系列嘅主角，見證住呢個劇嘅輝煌成績 ，有機會再參與當然開心，不過都要出晒劇本同遷就到檔期先。」咁嘅陣容，真係未拍已令人期待！


除咗一班主角，小青姐更碌盡人情卡搵重量級外援客串，《法證IV》首個單元就有拍劇幾乎可一不可再的謝賢拍米雪演出。
除咗一班主角，小青姐更碌盡人情卡搵重量級外援客串，《法證IV》首個單元就有拍劇幾乎可一不可再的謝賢拍米雪演出。

又有金像影后鮑起靜客串另一單元，好戲連場。
又有金像影后鮑起靜客串另一單元，好戲連場。

佘詩曼是梅小青愛將，小青姐幾部經典劇《宮心計》、《法證先鋒II》及《公主嫁到》阿佘均擔正女一。據知在小青姐游說下，阿佘好大機會回巢為新《法證》演出。
佘詩曼是梅小青愛將，小青姐幾部經典劇《宮心計》、《法證先鋒II》及《公主嫁到》阿佘均擔正女一。據知在小青姐游說下，阿佘好大機會回巢為新《法證》演出。

已經做咗人母的鍾嘉欣，長居加拿大相夫教一對仔女，而嘉欣亦已答應小青姐復出助陣。
已經做咗人母的鍾嘉欣，長居加拿大相夫教一對仔女，而嘉欣亦已答應小青姐復出助陣。

熱門文章