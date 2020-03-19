《法證先鋒IV》急改結局 新一輯佘詩曼及鍾嘉欣回巢助陣
撰文、圖片：東方新地
總監梅小青曾中風康復後唔退休繼續拍
近日播出的《法證先鋒IV》，收視和口碑雙贏，每個單元都扣人心弦，網友齊來緝兇極具話題性，將無綫劇集收視再次推上高峰，近日無綫已決定開拍《法證先鋒V》，總監製梅小青在盛情難卻下未退休已出山。據知情者透露：「《法證IV》播出以嚟，收視不斷攀升，而且正評好多，就算小青姐講咗會退休，仍不停有人傾佢再拍劇，有內地劇亦有港劇，不過小青姐答應咗個仔會退下火線，都冇諗過再拍，但無綫決定再開新《法證》，始終《法證》系列係小青姐一手打造，可以話係佢事業一個里程碑，對佢嚟講有情意結，而且佢身體亦好番好多，佢覺得自己可以應付到！」
為新一輯鋪路？急改ending婚紗戲
已開始埋首籌備新《法證》的小青姐，另一方面亦趕緊為進入結局篇的《法證IV》急改結局，為新一輯埋下伏線。據知情者透露：「結局篇黃浩然會搵番佢嘅親生妹妹張曦雯，而原本ending嗰場婚紗戲，係安排大團圓結局，但依家小青姐想加啲枝節落去，應該會有啲估唔到嘅嘢發生，引大家再追睇落去！不過依家都係剪緊片，真正嘅結局係點？班演員都要留待睇大結局先知，而主角煒哥、浩然同靚湯（湯洛雯），新一輯都有得留低。」
新一輯佘詩曼及鍾嘉欣有望回巢助陣
一部劇能夠延續到第五輯絕不容易，過往無綫經典劇亦只有《壹號皇庭》試
過，而向來力求完美的小青姐，為加強新《法證》聲勢，已秘密傾洽愛將佘詩曼及鍾嘉欣回巢助陣。據知情者透露：「除咗一班主角，小青姐好著重搵重量級演員客串，好似今輯有謝賢、米雪同鮑姐（鮑起靜），佢哋出場為觀眾帶來好大驚喜，再開新《法證》更加不容有失，小青姐想搵阿佘同鍾嘉欣返嚟拍，雖然佢哋已經約滿離巢，但兩個一路以嚟都係小青姐嘅御用愛將，關係好密切，再加上阿佘同嘉欣都曾經係《法證》系列嘅主角，見證住呢個劇嘅輝煌成績 ，有機會再參與當然開心，不過都要出晒劇本同遷就到檔期先。」咁嘅陣容，真係未拍已令人期待！