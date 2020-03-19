《法證先鋒IV》急改結局 新一輯佘詩曼及鍾嘉欣回巢助陣

近日全城熱捧的無綫重頭劇《法證先鋒IV》，雖然經歷過換角重拍，失落台慶播出時段，遇上不少阻滯先成功出街，不過好劇難阻觀眾喜愛，《法證IV》開播以來，收視、口碑一直高企，氣勢沒法擋，令無綫火速決定開拍《法證先鋒V》，也令之前因腦血管栓塞險中風，決定退休的金牌監製梅小青欲退不能，已經接旨再拍新《法證》的她，近日正著手重剪《法證先鋒IV》急改結局，埋下伏線開拍新一輯，大結局引人入勝，而出名要求嚴謹的小青姐，原來亦已再碌人情卡，密斟兩大御用愛將佘詩曼及鍾嘉欣，回巢助陣客串新《法證》，好劇欲罷不能！

撰文、圖片：東方新地