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《流浪地球2》香港正式上映 劉德華現身首映禮剖白參演契機

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《流浪地球2》香港首映禮2月9日晚於銅鑼灣時代廣場英皇戲院盛大舉行，在續集以「特別演出」身分參演的劉德華現身首映禮，分享今次參演的契機，更承諾參與第3集演出！

英皇電影榮譽發行《流浪地球2》由郭帆執導，劉慈欣監製，吳京、李雪健、沙溢、寧理、王智、朱顏曼滋領銜主演，劉德華特別演出，電影於中國內地賀歲黃金檔盛大公映，以震撼的視覺奇觀、真摯的角色情感收獲強勁口碑，至今已打破40億港幣票房大關，可喜可賀！

流浪地球2 劉德華 首映禮 plt 流浪地球2 劉德華 首映禮 plt 《流浪地球2》香港首映禮2月9日晚於銅鑼灣時代廣場英皇戲院盛大舉行，榮幸邀得中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任盧新寧女士擔任主禮嘉賓，偕劉德華先生、英皇集團主席楊受成博士、英皇集團副主席楊政龍先生、全國政協常委胡定旭先生、港區全國人大代表兼立法會議員馬逢國先生、全國政協經濟委員會副主任容永祺先生、全國政協委員兼立法會議員林健鋒先生、全國政協委員兼立法會議員霍啟剛先生、立法會議員謝偉銓先生及立法會議員容海恩女士等嘉賓一同出席，場面熱鬧，預祝《流浪地球2》在香港叫好叫座！
《流浪地球2》香港首映禮2月9日晚於銅鑼灣時代廣場英皇戲院盛大舉行，榮幸邀得中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任盧新寧女士擔任主禮嘉賓，偕劉德華先生、英皇集團主席楊受成博士、英皇集團副主席楊政龍先生、全國政協常委胡定旭先生、港區全國人大代表兼立法會議員馬逢國先生、全國政協經濟委員會副主任容永祺先生、全國政協委員兼立法會議員林健鋒先生、全國政協委員兼立法會議員霍啟剛先生、立法會議員謝偉銓先生及立法會議員容海恩女士等嘉賓一同出席，場面熱鬧，預祝《流浪地球2》在香港叫好叫座！（圖片來源：英皇電影）

首映禮上，英皇集團副主席楊政龍先生致歡迎詞：「《流浪地球》取得全球巨大的市場成功，4年後的今天，《流浪地球2》再度歸來，無論是製作水準、特效場景，還是故事格局都有了全面升級。影片早前已於內地賀歲黃金檔盛大公映，看過的觀眾給出極高評價。英皇電影很高興能夠成為《流浪地球2》的聯合出品方並參與港澳及東南亞地區的獨家海外發行工作，感謝中影及導演主創們對英皇電影在海外發行工作的信任。海外觀眾對《流浪地球2》有著熱切的期待，我們十分有信心續集能獲得非常亮麗的成績，開啟中國科幻電影的新時代。」

《流浪地球2》上映至今已打破40億港幣票房大關，英皇電影很高興能夠成為《流浪地球2》的聯合出品方並參與港澳及東南亞地區的獨家海外發行工作，英皇集團主席楊受成博士觀影後表示: 「今次非常高興英皇電影能夠榮譽獨家海外發行《流浪地球2》，並成為聯合出品方，與觀眾一同見證這套愛國科幻電影的又一里程碑。《流浪地球2》精彩的科幻場景讓我感到驚艷又震撼，電影讓觀眾看到中國人面對犧牲毫不猶豫、奮勇向前的拼搏精神。《流浪地球2》將中國科幻電影提升到了世界級水準，透過電影詮釋了人類命運共同體的深刻內涵，表達出中國人獨有的精神氣質和人文情懷。」

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（圖片來源：英皇電影）

劉德華以「特別演出」身分參演《流浪地球2》，在首映禮上，華仔自揭今次參演契機：「認識郭帆導演已有好一段時間，他好希望與我在《流浪地球2》有合作機會，我看過劇本，非常相信他們的能力，能夠為科技電影做點事，開拓電影新題材，我自覺應該要參與。」華仔分享今次難忘的拍攝體驗：「拍戲之前，我與戲中的女兒有一個月時間相處，令拍攝非常順利，香港拍完戲便收工，但整個劇組從頭到尾都活在這部戲之中，一班朋友齊心去完成一件事，我覺得好開心！」拍攝期間遇上疫情，華仔坦言曾經擔心過：「看到支持電影的觀眾再次入場，《流浪地球2》能有這樣的票房，我覺得好鼓舞，未來電影發展一定更蓬勃、更宏大！」兩集《流浪地球》兩集的賣座與口碑雙贏，華仔可會再演第3集？他笑言：「會！」

2019年電影《流浪地球》極其震撼的場景以及中國科幻電影中前所未見的特效場景，吸引了眾多觀眾的目光，得到了許多觀眾的包容和支持；4年後，電影《流浪地球2》再度熱映，視效鏡頭數量升級，視效場景規模升級，故事背景將時間線倒回「流浪計劃」正式開啟之前，著眼於前傳故事，拓展故事格局與「流浪地球」世界觀。為觀眾展現末日危機下，「流浪地球之旅」正式起航的過程，人類在求生之路過程中的矛盾與衝突、勇氣與團結。在電影中由吳京飾演的劉培強、劉德華飾演的圖恒宇、李雪健飾演的周喆直、沙溢飾演的張鵬、寧理飾演的馬兆、王智飾演的韓朵朵以及朱顏曼滋飾演的郝曉晞都將在這場末日危機中貢獻自己的力量，呈現豐富的人物情感與角色魅力，帶給大家一次獨特的科幻體驗。


《流浪地球2》故事大綱：太陽即將毀滅，人類在地球表面建造出巨大的推進器，尋找新的家園。然而宇宙之路危機四伏，為了拯救地球，流浪地球時代的年輕人再次挺身而出，展開爭分奪秒的生死之戰。

圖片來源：東方新地

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