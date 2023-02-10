《流浪地球2》香港正式上映 劉德華現身首映禮剖白參演契機
首映禮上，英皇集團副主席楊政龍先生致歡迎詞：「《流浪地球》取得全球巨大的市場成功，4年後的今天，《流浪地球2》再度歸來，無論是製作水準、特效場景，還是故事格局都有了全面升級。影片早前已於內地賀歲黃金檔盛大公映，看過的觀眾給出極高評價。英皇電影很高興能夠成為《流浪地球2》的聯合出品方並參與港澳及東南亞地區的獨家海外發行工作，感謝中影及導演主創們對英皇電影在海外發行工作的信任。海外觀眾對《流浪地球2》有著熱切的期待，我們十分有信心續集能獲得非常亮麗的成績，開啟中國科幻電影的新時代。」
《流浪地球2》上映至今已打破40億港幣票房大關，英皇電影很高興能夠成為《流浪地球2》的聯合出品方並參與港澳及東南亞地區的獨家海外發行工作，英皇集團主席楊受成博士觀影後表示: 「今次非常高興英皇電影能夠榮譽獨家海外發行《流浪地球2》，並成為聯合出品方，與觀眾一同見證這套愛國科幻電影的又一里程碑。《流浪地球2》精彩的科幻場景讓我感到驚艷又震撼，電影讓觀眾看到中國人面對犧牲毫不猶豫、奮勇向前的拼搏精神。《流浪地球2》將中國科幻電影提升到了世界級水準，透過電影詮釋了人類命運共同體的深刻內涵，表達出中國人獨有的精神氣質和人文情懷。」
劉德華以「特別演出」身分參演《流浪地球2》，在首映禮上，華仔自揭今次參演契機：「認識郭帆導演已有好一段時間，他好希望與我在《流浪地球2》有合作機會，我看過劇本，非常相信他們的能力，能夠為科技電影做點事，開拓電影新題材，我自覺應該要參與。」華仔分享今次難忘的拍攝體驗：「拍戲之前，我與戲中的女兒有一個月時間相處，令拍攝非常順利，香港拍完戲便收工，但整個劇組從頭到尾都活在這部戲之中，一班朋友齊心去完成一件事，我覺得好開心！」拍攝期間遇上疫情，華仔坦言曾經擔心過：「看到支持電影的觀眾再次入場，《流浪地球2》能有這樣的票房，我覺得好鼓舞，未來電影發展一定更蓬勃、更宏大！」兩集《流浪地球》兩集的賣座與口碑雙贏，華仔可會再演第3集？他笑言：「會！」
《流浪地球2》故事大綱：太陽即將毀滅，人類在地球表面建造出巨大的推進器，尋找新的家園。然而宇宙之路危機四伏，為了拯救地球，流浪地球時代的年輕人再次挺身而出，展開爭分奪秒的生死之戰。