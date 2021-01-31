《港產旅行團》林穎彤變身山系女孩 孖曾淑雅、戴祖儀行山兼玩酒店 Staycation
撰文、圖片：東方新地
港產旅行團第一集景點｜行山推介：蚺蛇尖｜本地團推介：深水埗美食團｜行山推介：蚺蛇尖｜打卡「聖」地：鯉魚門三家村
林穎彤變身山系女孩 介紹鯉魚門石礦場
香港人愛打卡，主持Bella和攝影高手楊潮凱，去到位於鯉魚門三家村外的石灘和石礦場，親身示範如何打出一張震撼Social Media的「呃Like」照片。原來，鯉魚門三家村的石灘景，要配合冷酷的表情，才為照片突顯出一種滄桑感，份外型格！
路線：鯉魚門三家村
林穎彤曾越級媾黃宗澤
16歲參加無綫同商台合辦的「十人巷」勝出加入無綫的林穎彤，轉眼已經在TVB十一年，不過，近年才開始受力捧，演出作品最令人印象深刻的，要算是2016年在劇集《城寨英雄》演孖辮妹鑫鑫，坎坷遭遇成功博到大家同情，開始受網民關注。不過，多年來事業還不及緋聞精彩，最出位莫過於2011年拍劇集《潛行狙擊》越級媾黃宗澤，當時Bosco同胡杏兒八年情告吹，Bella更周圍唱自稱係男方女友「波波B 」，成為一時佳話，不過事件爆出， Bosco走夾唔唞，Bella 博做正印最終夢碎！
入行11年最識冧人
媾唔掂黃宗澤，繼續以可愛冧仔的Bella仍不愁寂寞，同訓練班出身奀星容天佑有兩年時間打得火熱，後來識到同公司星夢娛樂的新人Alvin（伍富橋），佢好快已經撇甩容天佑，極速以高招冧掂呢個富二代！除了高招收兵，林穎彤更加冧掂星夢娛樂老闆何哲圖，拍開劇嘅佢17年被星夢簽為旗下歌手後備受力捧，除了拍劇演出綜藝節目 keep人氣，近日同伍富橋合唱新歌〈迷魂陣〉，更被安排拍MV大力宣傳，兩人又合跳拉丁舞兩度上大騷《歡樂滿東華》及《星光熠熠耀保良》演出。
做世界妹面面俱圓
據知情人士說：「 Bella好識冧人，對住Herman（何哲圖）更加好識做，成日老闆前老闆後，不停賣口乖氹到 Herman好開心，唔係點會咁多機會吖！佢係醒目女，會睇準形勢，知道一姐 Hana（菊梓喬）好得寵，佢都成日 mark到實，話晒氹掂一姐點都著數啲，不過佢好識做人，唔會搞對抗得失其他人，就算同 Hana面和心不和嘅 Jinny（吳若希），佢一樣同對方 friend，絕對係世界妺！」
《港產旅行團》 EP1 (31/1播出)景點詳情
行山推介：蚺蛇尖
主持Leonard與Jumbo聯同專業的行山教練Conway挑戰「香港三尖」之一 – 蚺蛇尖，究竟要攀上這個佈滿碎石、山勢極之陡俏的「蚺蛇尖」，當中有甚麼技巧、又有甚麼危險的地方要注意呢？原來，教練指點，爬上蚺蛇尖，要自備防滑手套，而且要穿著合適爬山鞋，按自己的能力去登頂，由赤徑出發已經是相對簡單舒服的路線。而且，下山比上山更容易滑倒，大家要注意安全，量力而為。
路線：西貢黃石碼頭上船 > 赤徑(步行) > 大浪坳(步行) > 蚺蛇坳(步行) > 蚺蛇尖 (步行) > 鹹田灣上船離開
本地團推介：深水埗美食團
早前，政府推介幾個本地團，希望市民支持本地旅遊、振興經濟。當中的「深水埗美食團」迴響最大，於是Ben Sir和Joey、Jumbo親身實測這個美食團的特別之處。原來，「深水埗美食團」本身是為外國遊客而設，帶他們品嘗地道美食之餘，更向他們講解香港的飲食和生活文化，其中包括歷史資訊、中國傳統習俗和港式文化，可謂意義深遠，值得大家報名上堂！
路線：合益泰小食 (食腸粉認識街頭小食文化) > 圓方餃子粥麵 (食餃子認識傳統習俗) > 新香園堅記 (茶記認識地道生活文化) > 劉森記麵家 (食雲吞麵認識手工藝麵食) > 公和荳品廠 (食豆腐花認識中國人飲食智慧) > 八仙餅家 (買手信認識中國喜慶文化)