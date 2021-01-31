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《港產旅行團》林穎彤變身山系女孩 孖曾淑雅、戴祖儀行山兼玩酒店 Staycation

東方新地 - 娛聞

無綫新節目《港產旅行團》即將在新一年1月開播，今次節目搵來林穎彤（Bella）和曾淑雅（ Jumbo）、戴祖儀（ Joey）三位靚女做主持，一齊變身做山系女孩兼大玩親親大自然，仲去埋酒店浸浴 Staycation！

撰文、圖片：東方新地

港產旅行團第一集景點行山推介：蚺蛇尖本地團推介：深水埗美食團行山推介：蚺蛇尖打卡「聖」地：鯉魚門三家村

林穎彤變身山系女孩 介紹鯉魚門石礦場

《港產旅行團》林穎彤
《港產旅行團》林穎彤
打卡「聖」地：鯉魚門三家村
打卡「聖」地：鯉魚門三家村

《港產旅行團》林穎彤變身山系女孩 孖曾淑雅、戴祖儀行山兼玩酒店 Staycation

香港人愛打卡，主持Bella和攝影高手楊潮凱，去到位於鯉魚門三家村外的石灘和石礦場，親身示範如何打出一張震撼Social Media的「呃Like」照片。原來，鯉魚門三家村的石灘景，要配合冷酷的表情，才為照片突顯出一種滄桑感，份外型格！
路線：鯉魚門三家村
《港產旅行團》林穎彤身處鯉魚門三家村的石灘景
《港產旅行團》林穎彤身處鯉魚門三家村的石灘景，要配合冷酷的表情，才為照片突顯出一種滄桑感，份外型格！

《港產旅行團》林穎彤變身山系女孩 孖曾淑雅、戴祖儀行山兼玩酒店 Staycation 《港產旅行團》林穎彤變身山系女孩 孖曾淑雅、戴祖儀行山兼玩酒店 Staycation

身形苗條的 Bella 一副運動 Look 似模似樣，更說自己「 征服昂坪棧道成功 」，卻被同行的戴祖儀踢爆在行山時因為體能太差，需要同伴幫拖才能完成行程。
身形苗條的 Bella 一副運動 Look 似模似樣，更說自己「 征服昂坪棧道成功 」，卻被同行的戴祖儀踢爆在行山時因為體能太差，需要同伴幫拖才能完成行程。
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Bella近日工作多多，除了拍攝行山節目外，又為拍廣告而瘋狂減肥，戒食了晚餐兩個星期，務求令自己的包包面在上鏡時可以變得更清瘦。
Bella近日工作多多，除了拍攝行山節目外，又為拍廣告而瘋狂減肥，戒食了晚餐兩個星期，務求令自己的包包面在上鏡時可以變得更清瘦。
Bella早前獲得無綫 《萬千星輝頒獎典禮》 「飛躍進步女藝人」 及「最佳節目主持」 兩個提名，她直言今年入圍對手太強勁，因此有提名已覺得好開心、好幸運。
Bella早前獲得無綫 《萬千星輝頒獎典禮》 「飛躍進步女藝人」 及「最佳節目主持」 兩個提名，她直言今年入圍對手太強勁，因此有提名已覺得好開心、好幸運。
Bella 透露新一年的最大心願是成為一個全能藝人，以及能夠為自己參演的劇集獻唱主題曲。
Bella 透露新一年的最大心願是成為一個全能藝人，以及能夠為自己參演的劇集獻唱主題曲。
Bella 和 Jumbo 一齊行山都不忘自拍，Bella 笑指自己在拍完《 港產旅行團 》後將會變成行山達人，但同時亦會變成黑人，身上更曬出了背心印。
Bella 和 Jumbo 一齊行山都不忘自拍，Bella 笑指自己在拍完《 港產旅行團 》後將會變成行山達人，但同時亦會變成黑人，身上更曬出了背心印。

林穎彤曾越級媾黃宗澤

16歲參加無綫同商台合辦的「十人巷」勝出加入無綫的林穎彤，轉眼已經在TVB十一年，不過，近年才開始受力捧，演出作品最令人印象深刻的，要算是2016年在劇集《城寨英雄》演孖辮妹鑫鑫，坎坷遭遇成功博到大家同情，開始受網民關注。不過，多年來事業還不及緋聞精彩，最出位莫過於2011年拍劇集《潛行狙擊》越級媾黃宗澤，當時Bosco同胡杏兒八年情告吹，Bella更周圍唱自稱係男方女友「波波B 」，成為一時佳話，不過事件爆出， Bosco走夾唔唞，Bella 博做正印最終夢碎！

11年拍劇集《潛行狙擊》狂冧Bosco，更周圍唱自稱「波波B」宣示主權，行為出位。
11年拍劇集《潛行狙擊》狂冧Bosco，更周圍唱自稱「波波B」宣示主權，行為出位。
唱歌又拍劇機會不斷，在《城寨英雄》演孖辮妹鑫鑫，角色遭遇坎坷令大家印象深刻。
唱歌又拍劇機會不斷，在《城寨英雄》演孖辮妹鑫鑫，角色遭遇坎坷令大家印象深刻。
冧掂星夢娛樂老闆何哲圖，Bella曝光率高，近日有份做汪阿姐主持的新一輯《娛樂大家10點半》。
冧掂星夢娛樂老闆何哲圖，Bella曝光率高，早前有份做汪阿姐主持的新一輯《娛樂大家10點半》。

入行11年最識冧人

媾唔掂黃宗澤，繼續以可愛冧仔的Bella仍不愁寂寞，同訓練班出身奀星容天佑有兩年時間打得火熱，後來識到同公司星夢娛樂的新人Alvin（伍富橋），佢好快已經撇甩容天佑，極速以高招冧掂呢個富二代！除了高招收兵，林穎彤更加冧掂星夢娛樂老闆何哲圖，拍開劇嘅佢17年被星夢簽為旗下歌手後備受力捧，除了拍劇演出綜藝節目 keep人氣，近日同伍富橋合唱新歌〈迷魂陣〉，更被安排拍MV大力宣傳，兩人又合跳拉丁舞兩度上大騷《歡樂滿東華》及《星光熠熠耀保良》演出。

聽教聽話識得冧老闆何哲圖（Herman）歡心，Bella於 17年簽約星夢娛樂即被力捧。
聽教聽話識得冧老闆何哲圖（Herman）歡心，Bella於 17年簽約星夢娛樂即被力捧。
在今年《勁歌金曲頒獎禮》奪「年度最佳進步獎」金獎，同老闆何哲圖及公司得獎同事影大合照。
在今年《勁歌金曲頒獎禮》奪「年度最佳進步獎」金獎，同老闆何哲圖及公司得獎同事影大合照。

做世界妹面面俱圓

據知情人士說：「 Bella好識冧人，對住Herman（何哲圖）更加好識做，成日老闆前老闆後，不停賣口乖氹到 Herman好開心，唔係點會咁多機會吖！佢係醒目女，會睇準形勢，知道一姐 Hana（菊梓喬）好得寵，佢都成日 mark到實，話晒氹掂一姐點都著數啲，不過佢好識做人，唔會搞對抗得失其他人，就算同 Hana面和心不和嘅 Jinny（吳若希），佢一樣同對方 friend，絕對係世界妺！」

世界妹林穎彤入行11年識冧人 曾越級媾黃宗澤自稱「波波B」

除咗會冧老闆，Bella更識打好關係，同經常被傳不和的菊梓喬及吳若
除咗會冧老闆，Bella更識打好關係，同經常被傳不和的菊梓喬及吳若希自拍。
身材唔算標青都要晒，18年在社交網po出谷胸泳衣照。
身材唔算標青都要晒，18年在社交網po出谷胸泳衣照。

世界妹林穎彤入行11年識冧人 曾越級媾黃宗澤自稱「波波B」

世界妹林穎彤入行11年識冧人 曾越級媾黃宗澤自稱「波波B」

世界妹林穎彤入行11年識冧人 曾越級媾黃宗澤自稱「波波B」

曾經在TVB節目《最緊要好玩》中，以罕見白色衫初試性感，令一眾網民瘋狂。
曾經在TVB節目《最緊要好玩》中，以罕見白色衫初試性感，令一眾網民瘋狂。

世界妹林穎彤入行11年識冧人 曾越級媾黃宗澤自稱「波波B」

世界妹林穎彤入行11年識冧人 曾越級媾黃宗澤自稱「波波B」

世界妹林穎彤入行11年識冧人 曾越級媾黃宗澤自稱「波波B」

《港產旅行團》 EP1 (31/1播出)景點詳情

行山推介：蚺蛇尖

主持Leonard與Jumbo聯同專業的行山教練Conway挑戰「香港三尖」之一 – 蚺蛇尖，究竟要攀上這個佈滿碎石、山勢極之陡俏的「蚺蛇尖」，當中有甚麼技巧、又有甚麼危險的地方要注意呢？原來，教練指點，爬上蚺蛇尖，要自備防滑手套，而且要穿著合適爬山鞋，按自己的能力去登頂，由赤徑出發已經是相對簡單舒服的路線。而且，下山比上山更容易滑倒，大家要注意安全，量力而為。

路線：西貢黃石碼頭上船 > 赤徑(步行) > 大浪坳(步行) > 蚺蛇坳(步行) > 蚺蛇尖 (步行) > 鹹田灣上船離開

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本地團推介：深水埗美食團

早前，政府推介幾個本地團，希望市民支持本地旅遊、振興經濟。當中的「深水埗美食團」迴響最大，於是Ben Sir和Joey、Jumbo親身實測這個美食團的特別之處。原來，「深水埗美食團」本身是為外國遊客而設，帶他們品嘗地道美食之餘，更向他們講解香港的飲食和生活文化，其中包括歷史資訊、中國傳統習俗和港式文化，可謂意義深遠，值得大家報名上堂！

路線：合益泰小食 (食腸粉認識街頭小食文化) > 圓方餃子粥麵 (食餃子認識傳統習俗) > 新香園堅記 (茶記認識地道生活文化) > 劉森記麵家 (食雲吞麵認識手工藝麵食) > 公和荳品廠 (食豆腐花認識中國人飲食智慧) > 八仙餅家 (買手信認識中國喜慶文化)

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