《港產旅行團》林穎彤變身山系女孩 孖曾淑雅、戴祖儀行山兼玩酒店 Staycation

無綫新節目《港產旅行團》即將在新一年1月開播，今次節目搵來林穎彤（Bella）和曾淑雅（ Jumbo）、戴祖儀（ Joey）三位靚女做主持，一齊變身做山系女孩兼大玩親親大自然，仲去埋酒店浸浴 Staycation！

撰文、圖片：東方新地