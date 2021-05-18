34歲湯洛雯家族起底：24歲索細妹湯樂瑤+資深藝人富爸爸湯鎮宗
馬國明和湯洛雯公開戀情後，得到全民祝福，全因一個靚仔又孝順、一個靚女又乖巧，真係襯到絕，拍拖更一年屢傳婚訊！靚湯參加2012年度香港小姐競選而入行，一向形象討好的她加入TVB後機會不斷，多年來鮮有負面新聞，更被封為「絕世好女友」。在靚湯背後，有一位富爸爸全力支持，還有一個索妹妹，可以話全家都都係人生贏家！
撰文：東方新地、圖片：東方新地、湯洛雯IG、湯樂瑤IG
湯洛雯晒姊妹合照 驚呼：唔想同你影相
湯洛雯入行後以形象討好極速上位，觀眾緣好的湯洛雯與馬國明拍拖後，更屢傳婚訊。近日為湯洛雯34歲生日，除了馬國明一句「祝你身體健康」引起討論，湯洛雯上載了兩姊妹合照，索細妹湯樂瑤亦受全城關注，美貌身材不輸家姐，但靚湯表示不想再跟妹妹合照，因為她太瘦了！
湯洛雯富爸爸投資有道全家無憂
靚湯爸爸是資深藝人湯鎮宗，1981年無綫電視第八期藝員訓練班學員。他在1980年代在邵氏電影公司出演角色，其後簽約亞洲電視演出劇集。1990年代開始在中國內地拍戲，成為首批前往內地發展的香港演員之一。多年來投資「磚頭」有道的他，現時一家手持過億物業，去年靚湯亦一掟四千五百萬買入馬鞍山雲海別墅。