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34歲湯洛雯家族起底：24歲索細妹湯樂瑤+資深藝人富爸爸湯鎮宗

東方新地

馬國明和湯洛雯公開戀情後，得到全民祝福，全因一個靚仔又孝順、一個靚女又乖巧，真係襯到絕，拍拖更一年屢傳婚訊！靚湯參加2012年度香港小姐競選而入行，一向形象討好的她加入TVB後機會不斷，多年來鮮有負面新聞，更被封為「絕世好女友」。在靚湯背後，有一位富爸爸全力支持，還有一個索妹妹，可以話全家都都係人生贏家！

撰文：東方新地、圖片：東方新地、湯洛雯IG、湯樂瑤IG

湯洛雯晒姊妹合照 驚呼：唔想同你影相

湯洛雯入行後以形象討好極速上位，觀眾緣好的湯洛雯與馬國明拍拖後，更屢傳婚訊。近日為湯洛雯34歲生日，除了馬國明一句「祝你身體健康」引起討論，湯洛雯上載了兩姊妹合照，索細妹湯樂瑤亦受全城關注，美貌身材不輸家姐，但靚湯表示不想再跟妹妹合照，因為她太瘦了！

湯洛雯公開兩姊妹合照。（圖片來源：湯洛雯IG）
湯洛雯公開兩姊妹合照。（圖片來源：湯洛雯IG）
湯洛雯表示：「就嚟瘦到唔認得你，同埋唔想同你影相」，妹妹確實很瘦！（圖片來源：湯樂瑤IG）
湯洛雯表示：「就嚟瘦到唔認得你，同埋唔想同你影相」，妹妹確實很瘦！（圖片來源：湯樂瑤IG）
湯樂瑤經常於社交平台大晒好身材。（圖片來源：湯樂瑤IG）
湯樂瑤經常於社交平台大晒好身材。（圖片來源：湯樂瑤IG）

湯洛雯24歲索細妹 湯樂瑤有學歷有身材

34歲湯洛雯出名靚女係人都知，原來她還有個比她細十年的索細妹湯樂瑤（Cass），跟家姐一樣激索的湯樂瑤，更是港大法律系高材生。

33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹

甚有條件入行的湯洛瑤亦毫不吝嗇在IG貼相騷身材，張張惹火吸睛，湯洛雯曾經留言訓斥：你使唔使咁？不過湯洛瑤對家姐忠言當耳邊風，繼續晒波派福利。
甚有條件入行的湯樂瑤亦毫不吝嗇在IG貼相騷身材，張張惹火吸睛，湯洛雯曾經留言訓斥：你使唔使咁？不過湯樂瑤對家姐忠言當耳邊風，繼續晒波派福利。

33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹

33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹

33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹

屋企有個富爸爸湯鎮宗，湯氏姊妹花從小生活無憂，還是學生的湯洛瑤已經常歐遊，名牌靚衫靚包天天新款，相比家姐湯洛雯平實得多。
屋企有個富爸爸湯鎮宗，湯氏姊妹花從小生活無憂，還是學生的湯樂瑤已經常歐遊，名牌靚衫靚包天天新款，相比家姐湯洛雯平實得多。
兩姊妹都是靚女，感情又好，每次放合照上網都有一班網民表示羨慕。
兩姊妹都是靚女，感情又好，每次放合照上網都有一班網民表示羨慕。

33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹

湯洛雯富爸爸投資有道全家無憂

靚湯爸爸是資深藝人湯鎮宗，1981年無綫電視第八期藝員訓練班學員。他在1980年代在邵氏電影公司出演角色，其後簽約亞洲電視演出劇集。1990年代開始在中國內地拍戲，成為首批前往內地發展的香港演員之一。多年來投資「磚頭」有道的他，現時一家手持過億物業，去年靚湯亦一掟四千五百萬買入馬鞍山雲海別墅。

33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹

靚湯與家人關係很好，經常都全家出動，又會拍照晒幸福。
靚湯與家人關係很好，經常都全家出動，又會拍照晒幸福。

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