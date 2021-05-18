34歲湯洛雯家族起底：24歲索細妹湯樂瑤+資深藝人富爸爸湯鎮宗

馬國明和湯洛雯公開戀情後，得到全民祝福，全因一個靚仔又孝順、一個靚女又乖巧，真係襯到絕，拍拖更一年屢傳婚訊！靚湯參加2012年度香港小姐競選而入行，一向形象討好的她加入TVB後機會不斷，多年來鮮有負面新聞，更被封為「絕世好女友」。在靚湯背後，有一位富爸爸全力支持，還有一個索妹妹，可以話全家都都係人生贏家！

撰文：東方新地、圖片：東方新地、湯洛雯IG、湯樂瑤IG