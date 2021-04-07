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無限斜棟有限公司｜陳俞希葛民輝合作 32歲陳俞希主持成功轉型演員

東方新地 - 娛聞

𡃁模出身、近年在ViuTV主持過多個節目的陳俞希（Hailey），去年在ViuTV新劇《暖男爸爸》中，飾演張可頤的保險公司同事「Bianca 」，和強尼飾演的「Lantau 」扮演一對情侶，劇中兩人更有一場夢幻戶外婚禮！近日熱播的新劇《無限斜棟有限公司》，Hailey 亦有參演，角色為葛民輝的追求對象。

撰文、圖片：東方新地、劇集截圖

陳俞希恨拍劇 主持多年成功轉型做演員

被封為新一任「ViuTV一姐」，陳俞希近年參演的節目愈來愈多。主持經驗豐富的她，近年開始接拍多套劇集，包括去年的《暖男爸爸》，及現正播映的《無限斜棟有限公司》。Hailey 於新劇飾演的角色，為葛民輝心儀已久的對象！

陳俞希被封新一任「ViuTV一姐」。（圖片來源：劇集截圖）
陳俞希被封新一任「ViuTV一姐」。（圖片來源：劇集截圖）
新劇被葛民輝追求。（圖片來源：劇集截圖）
新劇被葛民輝追求。（圖片來源：劇集截圖）
李珍珍早已與毛賴明的好兄弟陳友誠交往
但劇中陳俞希早已與葛民輝好友拍拖。（圖片來源：劇集截圖）
毛賴明想盡辦法向李珍珍示愛
想知二人結果，就要留意劇情了！（圖片來源：劇集截圖）

陳俞希入行11年𡃁模上位變主持

陳俞希畢業自演藝學院舞台管理系，09年以「 周秀娜師妹 」之名入行，並加入「 八模兵團 」推出處女寫真集，到2011年她參加 Now TV舉 辦的《 CEO 選拔賽 》奪得季軍，開始轉型做主持。 自2016年開始陳俞希先後在ViuTV主持過多個節目，包括 《SE7EN 》 、 《借宿一 宵》 、 《阿美利堅無肉飯堂》 等，因而被封為繼黃心美後的新一任 「ViuTV一姐」 。

陳俞希畢業自演藝學院舞台管理系
陳俞希畢業自演藝學院舞台管理系
自2016年開始陳俞希先後在ViuTV主持過多個節目
自2016年開始陳俞希先後在ViuTV主持過多個節目
陳俞希直言首次演出行婚禮戲份，拍攝時感覺好緊張，她說：「有少少幻想自己真係結婚時會唔會同依家類似。」
陳俞希直言首次演出行婚禮戲份，拍攝時感覺好緊張，她說：「有少少幻想自己真係結婚時會唔會同依家類似。」
陳俞希透露自己和強尼只有一場少少的床上戲，她笑言：「我本身同佢好熟，拍攝時我哋都有傾有講，譬如一陣會搭肩或攬住我，佢都會講聲先，所以同佢拍我好放心。」
陳俞希透露自己和強尼只有一場少少的床上戲，她笑言：「我本身同佢好熟，拍攝時我哋都有傾有講，譬如一陣會搭肩或攬住我，佢都會講聲先，所以同佢拍我好放心。」
陳俞希劇中飾演張可頤的保險公司同事「Bianca 」 ，她笑指好多ViuTV同事都在劇中飾演她的公司同事，令她拍劇時感覺份外真實。
陳俞希劇中飾演張可頤的保險公司同事「Bianca 」 ，她笑指好多ViuTV同事都在劇中飾演她的公司同事，令她拍劇時感覺份外真實。
除了主持節目外，陳俞希又曾演出過 《已讀不回》 、《假設性無罪》 和 《黑市—失眠夢》 等ViuTV劇集，她笑言自從試過拍劇後，開始對演戲產生興趣： 「因為每一個角色都好唔同，挑戰性好似大過做主持！」
除了主持節目外，陳俞希又曾演出過 《已讀不回》 、《假設性無罪》 和 《黑市—失眠夢》 等ViuTV劇集，她笑言自從試過拍劇後，開始對演戲產生興趣： 「因為每一個角色都好唔同，挑戰性好似大過做主持！」
「八模兵團」 時期身材Fit到漏的陳俞希，曾著比堅尼拍攝寫真集，銷量不俗。
「八模兵團」 時期身材Fit到漏的陳俞希，曾著比堅尼拍攝寫真集，銷量不俗。
陳俞希和梁祖堯、蔡瀚億 （BabyJohn） 主持的節目 《晚吹—空肚講宵夜》 ，是一個以 「宵夜」 作主題的清談加煮食節目，吸引不少觀眾追睇。
陳俞希和梁祖堯、蔡瀚億 （BabyJohn） 主持的節目 《晚吹—空肚講宵夜》 ，是一個以 「宵夜」 作主題的清談加煮食節目，吸引不少觀眾追睇。
2010年陳俞希曾與同是八模之一的 Annie G.（吳燕安）組成二人 DJ 組合「 Monster Beez 」，一同推出走性感型格路線的寫真集《 LOVE MORe OR LESs 》。
2010年陳俞希曾與同是八模之一的 Annie G.（吳燕安）組成二人 DJ 組合「 Monster Beez 」，一同推出走性感型格路線的寫真集《 LOVE MORe OR LESs 》。

《暖男爸爸》32歲陳俞希𡃁模上位變主持 入行11年恨拍劇

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