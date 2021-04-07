無限斜棟有限公司｜陳俞希葛民輝合作 32歲陳俞希主持成功轉型演員
𡃁模出身、近年在ViuTV主持過多個節目的陳俞希（Hailey），去年在ViuTV新劇《暖男爸爸》中，飾演張可頤的保險公司同事「Bianca 」，和強尼飾演的「Lantau 」扮演一對情侶，劇中兩人更有一場夢幻戶外婚禮！近日熱播的新劇《無限斜棟有限公司》，Hailey 亦有參演，角色為葛民輝的追求對象。
撰文、圖片：東方新地、劇集截圖
陳俞希恨拍劇 主持多年成功轉型做演員
被封為新一任「ViuTV一姐」，陳俞希近年參演的節目愈來愈多。主持經驗豐富的她，近年開始接拍多套劇集，包括去年的《暖男爸爸》，及現正播映的《無限斜棟有限公司》。Hailey 於新劇飾演的角色，為葛民輝心儀已久的對象！
陳俞希入行11年𡃁模上位變主持
陳俞希畢業自演藝學院舞台管理系，09年以「 周秀娜師妹 」之名入行，並加入「 八模兵團 」推出處女寫真集，到2011年她參加 Now TV舉 辦的《 CEO 選拔賽 》奪得季軍，開始轉型做主持。 自2016年開始陳俞希先後在ViuTV主持過多個節目，包括 《SE7EN 》 、 《借宿一 宵》 、 《阿美利堅無肉飯堂》 等，因而被封為繼黃心美後的新一任 「ViuTV一姐」 。