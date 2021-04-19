熊黛林孖女3歲生日影寫真 母性大發湊女親力親為
熊黛林（Lynn）2016年嫁給郭可盈弟弟郭可頌，18年誕下孖女後就甚少於幕前出現。嫁為人妻的她專心湊女，為了給孖女最好的照顧，現年40歲的Lynn幾乎所有事都親力親為，除了親自為孖女揀學校，去playgroup都會陪上堂，平時出街更不需要外傭隨行，想不到這位top model原來還是稱職好媽媽！近日孖女3歲生日，熊黛林更上載兩女寫真！
撰文、圖片：東方新地、熊黛林微博
熊黛林孖女3歲生日影寫真 網民大讚「童年版熊黛林」
熊黛林與郭可盈胞弟郭可頌結婚三年，為郭家添咗2位可愛孖女，幸福少奶休養一排後身材仲弗過未生先前。適逢孖女3歲生日，Lynn帶了兩個寶貝妹去影寫真，留低童年照片。不少網民大讚孖女勁識擺pose，就如「童年版熊黛林」！
熊黛林自己個B自己孭 母性大發湊女親力親為
本刊曾影到熊黛林與母親步出新居，一人負責孭住一個B，等司機前來接她們去位於西灣河的嘉亨灣奶奶家的照片。當時全程沒有外傭隨行，熊黛林親力親為湊女。
當年孖女未夠一歲，熊黛林已安排她們返 playgroup打定個底，更做廿四孝媽咪陪上堂，對於教肯女兒絕不假手於人。
熊黛林Model 工作未停過 曾稱隨時ready再追B
身為百億郭家新抱，熊黛林本應可以印印腳做少奶，不過事業心重的她，未能完全放棄模特兒的工作，知情者曾透露：「Lynn（熊黛林）生完孖女都親力親為湊咗成年BB，佢自己好唔捨得對女，不過又想繼續做自己鍾意嘅嘢，而Ken（郭 可頌）亦好尊重老婆，畀好多自由度Lynn，只要佢開心就得。今年年初孖女開始返playgroup，Lynn亦試吓出返來有限度咁工作，其餘時間都係自己湊女，不過佢哋兩公婆亦有共識，想喺Lynn 40歲前追多個仔，呢個亦係奶奶最大嘅心願。」 對於追仔一事，熊黛林都非常樂意配合，更承諾一旦成功懷第二胎會再全面停工養胎，但上年10月已經40歲，亦未傳出懷孕消息。