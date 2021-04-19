熊黛林孖女3歲生日影寫真 母性大發湊女親力親為

熊黛林（Lynn）2016年嫁給郭可盈弟弟郭可頌，18年誕下孖女後就甚少於幕前出現。嫁為人妻的她專心湊女，為了給孖女最好的照顧，現年40歲的Lynn幾乎所有事都親力親為，除了親自為孖女揀學校，去playgroup都會陪上堂，平時出街更不需要外傭隨行，想不到這位top model原來還是稱職好媽媽！近日孖女3歲生日，熊黛林更上載兩女寫真！

撰文、圖片：東方新地、熊黛林微博