獨家專訪：溫碧霞、陳漢娜深度對談《墮落花》 至激女女場面：好自然好舒服！
不過失驚無神殺來疫情，心血之作選在這個時候面世，真的好嗎？三位都說既不會給自己憑添無謂壓力，也不認為一部電影的成敗要全靠票房來定奪。50+ 的溫碧霞，30+ 的李卓斌，還是20+ 的陳漢娜，都這麼認為：「 不管甚麼時代，過程得到的永遠比結果更多。」
撰文、圖片：東方新地
溫碧霞 我們的女主角
人算不如天算，導演和主要演員計劃好了這個月要出發參與的大牌亞洲電影節，月初日本政府剛剛宣布最新隔離政策，只好作罷；遠在世界另一端的愛爾蘭電影節，平常心卻意外獲獎，可惜得知好消息的時候，溫碧霞人在峇里島，一家人在度假。國際影后獎座和老公兒子哪個重要？明顯不過。
「公司幫我參選嘅時候，我冇諗太多。到電話通知我確定係我攞影后，好開心、好意外，但係可惜收到電話時，我同屋企人都喺峇里島度緊假，所以冇辦法去現場攞獎……我從來冇諗過停落嚟、我一直都愛我嘅工作，但係一個人做到幾成功都好，我覺得永遠比唔上屋企人，我諗我睇老公同囝囝睇得更重。」
溫碧霞得這個獎，導演說其實不意外，畢竟故事一開始構思的時候，就屬意要讓溫碧霞來演，不管有沒有獎，溫碧霞一直是導演心目中的最佳女主角：「呢套戲係透過一個製冰嘅家族，實情係講緊一個香港嘅故事，同我上一套戲《 C殺》故事好唔同，但係要表達嘅其實係同一樣嘢。通過溫碧霞同陳漢娜，兩個女性、兩個年紀，背景相似而身份千絲萬縷又充滿衝突，其實係借個家族講一個社會嘅變遷。」
其實提名金像獎早於1983年處女作已經試過（《𡃁妹仔》，香港電影金像獎最佳新演員）、電影大獎亦不是第一次到手（澳門國際電影節最佳女配角得主、最佳女主角提名），溫碧霞說早不需要獎項去證明自己，不過目標永遠要給自己：「我諗每個演員都係，攞最佳女主角一直係個夢想，由我第一部電影《𡃁妹仔》開始都係。攞唔攞到都好，我由細到大對演藝事業嘅野心無變過，對自己嘅高要求都冇變過，細個冇得揀戲，要賺錢、要養家。但係大個有得話事，我每套戲都係因為好鍾意先至會做，因為想提升自己先至會做。每次拍攝，每次都係一個學習，攞獎固然無限榮幸，不過我愛嘅係演戲，一定唔係愛攞獎。」
陳漢娜：難忘至激女女場面
被香港影視及娛樂事務管理處評定為三級片，製毒、吸毒、暴力和血腥以外，還因為從年輕演到老的溫碧霞從頭帶到尾，和關智斌甚至和新人陳漢娜都有不少大膽情慾場面。係，我冇寫錯，你都冇睇錯，戲中溫碧霞和陳漢娜既是姐妹、亦是敵人、由憐生愛用嘴巴狂甩對方舌頭最後卻發現……不得不先賣個關子，聽完導演說故事，本人都打個突。
大半世人在片場度過、《停不了的愛》同劉德華經典床戲、還有96年《驚變》露點，今次就算玩到女女，對溫碧霞來說又算得了甚麼：「係得一場我同 Hanna有個纏綿吻戲啫……我諗導演嘅拍法，都幫到唔少，拍得好靚，而所有嘢發生得好自然，呢個世界有一種愛係因為憐惜而生，人係有呢種感覺。其實唔止一場，仲有我同 Kenny……但係個重心唔係有幾大膽有幾裸露，而係應該發生嘅就發生咗，感覺一啲都唔會突兀。」
而出道才三年、僅僅拍過四部電影的陳漢娜（Hanna）亦說，好彩對手係溫碧霞，那一夜那一個纏綿熱吻，自然得嚟甚至有點兒舒服：「我覺得自己好幸運，每一次拍每一套戲，喺每個演員同導演身上都可以學到好多嘢，《殺破狼．貪狼》嘅古天樂啦，仲有今次嘅 Irene（溫碧霞）。每次去到片場都係，雖然大家事先都有讀劇本，最得意就係我睇完劇本有一種理解，但係現場同經驗豐富嘅演員一齊拍戲、見到佢做戲，又係另一個層次另一種演繹。每場戲由佢帶住，好有安全感、有一種聯繫，好舒服好自然，自然而然。我相信個感覺唔止我一個有，Irene都係，好觸動、好深刻。我喺戲裡面對 Irene嘅感情太複雜，有親情、有敵意、有好奇，我冇諗過我嘅尺度去到邊、嗰場戲係唔係好大膽，我諗一個好嘅劇本同一個好嘅導演嘅功力就喺呢度，一齊自然而然咁發生，嗰一刻有呢個衝動，我覺得好正常喎！」
從高山到低谷
應承導演唔好劇透，所以詳細劇情唔敢穿橋，不過不得不說，從 Hanna一坐下開始，就一直覺得這個女孩子眼睛大大的、神情倔倔的、透著反叛顯得不服氣，很是有當年15歲從調景嶺離家出走拍戲入行的溫碧霞的影子，連溫碧霞本人也這麼覺得。
話說17年理工大學廣告設計系畢業，誤打誤撞遇上《殺破狼．貪狼》試鏡，突圍而出處女作就做古天樂女兒、被黃柏高睇中簽約旗下、又係咁啱入圍金像獎最佳新演員，明明可以食住道勢繼續上位，Hanna卻一個人走去日本圓夢做Model，夠反叛、夠似那些年的溫碧霞。
「我大學畢業一直個夢想就係想靠自己去第二個地方闖蕩吓、見識吓，反而係錯有錯著拍《殺破狼．貪狼》搞到我推遲咗個計劃。我冇諗太多、唔會計太多，公司唔反對我又一心想去闖，咁就帶住十萬儲蓄一個人飛咗去日本。結果，咪三個月一個 Job都冇，經歷咗我人生最低嘅一個低潮囉……」
一度自信心往下沉搞到差啲抑鬱，最後又坐食山崩用盡積蓄打道回港，Hanna說一點也不後悔，溫碧霞邊聽邊點頭附和：「佢真係好似我，唔會諗太多、唔會太考慮別人意見，想做就去做。青春好短暫，有啲嘢依家唔做一世都唔會再有機會做，我細個想去法國讀書，到依家都未做到，不過一日人生未完，一日我都仲有呢個機會去實現夢想，只要你抱住呢個信念，我唔信我做唔到！就算係依家呢個時勢，又有咩好怕？我入行咁多年不斷高高又低低，咁至係人生……低潮嘅時候，更唔應該放棄自己，腳步可以放慢，但係一定要自己爬番起身，一定唔可以唔爬番起身！」