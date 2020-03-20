獨家專訪：溫碧霞、陳漢娜深度對談《墮落花》 至激女女場面：好自然好舒服！

迎來導演李卓斌，女主角溫碧霞和陳漢娜，迎來載譽歸來等了好久的《 墮落花 》，今個復活節，終於落實要上畫。導演李卓斌說，度身訂造籌備經年，《 墮落花 》裡的溫碧霞，可能是從影38年以來最不一樣的溫碧霞……有幾不一樣？截至截稿期計，電影已經入圍香港亞洲電影節，第10屆金拉考國際華語電影節，第15屆大阪亞洲電影節，還有讓溫碧霞第一次登上國際影后寶座的第8屆愛爾蘭國際電影節，講多無謂，成績說明一切。

不過失驚無神殺來疫情，心血之作選在這個時候面世，真的好嗎？三位都說既不會給自己憑添無謂壓力，也不認為一部電影的成敗要全靠票房來定奪。50+ 的溫碧霞，30+ 的李卓斌，還是20+ 的陳漢娜，都這麼認為：「 不管甚麼時代，過程得到的永遠比結果更多。」