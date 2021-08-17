周柏豪老婆是誰？ 太太 Stephanie 真面目獨家曝光！觀塘孖咇出巡激罕露面
36歲周柏豪同老婆Stephanie（朱敏君）結婚三年，索妻真面目一直相當神秘，前年周柏豪唔聲唔聲做老竇，老婆Stephanie為他誕下第一胎6.7磅小公主、今年再添了一名弟弟，瞞足成個大肚過程相當高招，《東方新地》曾獨家捕獲柏豪護妻出巡，揭開周太神秘面紗⋯⋯
撰文：《東方新地》娛樂組●採訪、攝影：攝影組●設計：美術組
當年天王劉德華秘密收埋女友朱麗倩，結婚生女亦唔公開，可以話係娛樂圈經典，時移勢易，藝人拍拖結婚生仔鍾意開心share，不過都有例外例子周柏豪。
忽然又有咗！周柏豪太太出院時低調蒙面
之前仲話努力造人中的周柏豪，19年尾被踢爆秘密產女，才開心上載三張湊女親密照，不過，休息五日出院的周太，依然未有同老公柏豪企埋一齊影相，罕有現身繼續保持低調，當日下午12時半柏豪率先一個人步出港安醫院，跟在場傳媒打招呼，之後便一直企在七人車旁，此時，老婆Stephanie由抱住B女的柏豪媽陪同步出醫院，B女用毛巾包到冚，周太亦戴上口罩及冷帽，著住厚衛衣和大褸擋風，一直低下頭行上車，柏豪受訪時未有多講老婆，不過一提湊女便眉開眼笑，坦言已幫囡囡換過三次尿片，全程掩不住升任爸爸的興奮！
經常強調要保護家人的周柏豪，同女友Stephanie長跑十年先結婚，一直將女友收收埋埋更自稱單身，Stephanie廬山真面目和背景相當神秘，直至14年在叱咤頒獎禮連掃多個大獎，柏豪才首度在台上公開多謝女友:「感謝你陪我長大，經過好多難關，我會跑快些，跑到我們的終點，我愛你，多謝你的耐性！」被柏豪盛讚有耐性的Stephanie，更非常賢淑能。
獨家捕獲！柏豪護妻Stephanie出巡
其實專登請假一星期陪老婆生B的柏豪，自從老婆Stephanie陀B已減少工作爭取時間陪實照顧，早前，《東方新地》便獨家捕獲柏豪護妻Stephanie出巡，周太廬山真面目極罕曝光，當日二人一齊返回觀塘寫字樓，快生產的周太，得天獨厚完全冇水腫，離開時柏豪一個人抽住兩大袋服裝，不用老婆操勞，更小心翼翼傍實老婆上車，多功能老婆收服廿四孝好老公，幸福畫面羡煞旁人！