王敏奕飛外地一個月拍《家族》 自爆同羅子溢有親熱戲：唔知佢點發揮

王敏奕（Venus）昨天（9日）出席醫美品牌活動，Venus首次以如此性感打扮出現鏡頭，對於這次做代言人酬勞方面十分滿意，好笑言之後依然要努力Keep Fit：「不過廣告拍攝後，仍要繼續Keep Fit，最新拍攝《家族榮耀之繼承者》，今日活動後就飛去馬來西亞繼續拍攝，都好感激劇組幫忙調動日子，所以拍攝完廣告都唔可以太放肆，要保持住靚身形出鏡。」