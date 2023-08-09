王敏奕飛外地一個月拍《家族》 自爆同羅子溢有親熱戲：唔知佢點發揮
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王敏奕（Venus）昨天（9日）出席醫美品牌活動，Venus首次以如此性感打扮出現鏡頭，對於這次做代言人酬勞方面十分滿意，好笑言之後依然要努力Keep Fit：「不過廣告拍攝後，仍要繼續Keep Fit，最新拍攝《家族榮耀之繼承者》，今日活動後就飛去馬來西亞繼續拍攝，都好感激劇組幫忙調動日子，所以拍攝完廣告都唔可以太放肆，要保持住靚身形出鏡。」
王敏奕自爆要同羅子溢有親熱戲
而她即將要飛往馬來西亞拍攝《家族榮耀之繼承者》一個月，王敏奕自爆要同羅子溢有好多親熱戲，「嚟緊我返去都要同羅老師拍親熱戲，唔知佢點發揮。」王敏奕透露戲中親熱戲應該也不多。
今次因拍劇要與老公曾國祥分開一個月，王敏奕笑言老公都想過嚟見自己，但直指對方目的不是探班，而是為了美食！
拍《新聞女王》獲佘詩曼大讚 王敏奕認受寵若驚
另外最近提到同佘詩曼（阿佘）合作拍無綫新劇《新聞女王》喜獲對方點名大讚。王敏奕直言感激對方給的評價，更有受寵若驚感覺。王敏奕續說會繼續努力，不想辜負佘詩曼對自己的讚賞。
撰文：東方新地圖片來源：大會提供 《家族榮耀之繼承者》影片截圖