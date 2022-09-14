卓悅控股發聲明與葉氏家族割席 疑係空心老倌JW富貴新抱夢碎

JW王灝兒與12億卓悅太子爺男友葉韋彤（Tarzan）愛得高調，經常在IG貼合照閃盲網友，而且一早融入家中，不時就會傳出婚訊。豈料近日就有報道指，男友的家族生意被債權人向法院申請破產，今日（14日）卓悅更加發聲明高調割席：「勿以『卓悅太子爺』形容葉氏家族成員」！