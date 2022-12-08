51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 真係好有壓力。

54歲王馨平開live晒靚屋夜景 曾一反常態「中門大開」獻唱

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七、八十後一定有寶麗金小花嘅集體記憶，街頭撞到就更加有親切感特別想話當年，仲即時響起音樂想唱兩句「 別問我是誰，請與我相戀~~ 」無錯喇，呢日灣仔街頭之唔係野生捕獲呢頭街坊王馨平 (Linda) 囉！雖然不施脂粉，一身平實運動裝束，不過標誌性高䠷身形加清爽馬尾，皮光肉滑女神氣質仲喺度，離遠已經認得出。

王馨平留家抗疫晒靚屋夜景

結婚就快二十年、出名有個好脾氣次次嗌完交都會先道歉、錫到佢燶嘅富豪老公李家輝，唔知係唔係太幸福呢，當年的女神現在雙下巴乍現、亦有些少豪華臀現形。不過咁，Linda 近年醉心瑜仲做埋瑜伽教練，呢排人人留家抗疫，佢仲好體貼不時喺網上開Live 唱歌又教大家做瑜伽，著上緊身瑜伽衫做高難度動作，腰幼腳長 figure 依然標準！

51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 雖然圓潤過當年做小花嗰陣，不過其實51歲嘅Linda身為瑜伽教練防疫在家都keep住做運動，呢排仲開Live教網友㖭！
雖然圓潤過當年做小花嗰陣，不過其實51歲嘅Linda身為瑜伽教練防疫在家都keep住做運動，呢排仲開Live教網友㖭！

51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 「寶麗金小花」青澀舊照現女神氣質

51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 企得好前。
企得好前。
51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 去年出席「伍仲衡搞乜花臣音樂會」，真係好有壓力。
去年出席「伍仲衡搞乜花臣音樂會」，真係好有壓力。

51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 「寶麗金小花」青澀舊照現女神氣質

3年前與陳凱琳同場 一反常態「中門大開」露胸獻唱

退出幕前多年，其實王馨平在2017年曾於《博愛歡樂傳萬家》露面獻唱，當時因為電影《春嬌與志明》選取了王馨平的1993年代表作《別問我是誰》作為電影歌曲，令年青觀眾都對她提高了關注。

51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 合家歡時間的籌款節目著到咁，當年觀眾都睇到呆咗⋯⋯
合家歡時間的籌款節目著到咁，當年觀眾都睇到呆咗⋯⋯

另一個令電視觀眾難忘，就係王馨平與鄭嘉穎的一段情，因為《博愛》騷有王馨平與陳凱琳同場，新歡舊愛聚頭，鄭嘉穎都未敢正面回應，但Linda就做足功夫、以難得一見的性感現身搶盡風頭。

51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 2017年於《博愛歡樂傳萬家》為籌款做騷，當時有意回歸樂壇出唱片的王馨平，穿上超性感衣服現身，令觀眾將目光都放在她身上。
2017年於《博愛歡樂傳萬家》為籌款做騷，當時有意回歸樂壇出唱片的王馨平，穿上超性感衣服現身，令觀眾將目光都放在她身上。
51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 婚後生活幸福美滿，但Linda不時都有唱歌，原訂今年想開演唱會，點知因疫情計劃打亂，惟有開Live唱吓歌仔慰藉歌迷。
婚後生活幸福美滿，但Linda不時都有唱歌，原訂今年想開演唱會，點知因疫情計劃打亂，惟有開Live唱吓歌仔慰藉歌迷。

「寶麗金小花」之一 青澀舊照現女神氣質

王馨平畢業於台灣國立政治大學新聞系，著名歌曲有《別問我是誰》、《問你問我》、《伴你一生》和《生命有價》等。她與劉小慧、黎瑞恩、湯寶如、周慧敏並稱「寶麗金五小花」。曾與鄭嘉穎拍拖，但因父親高調反對而最終於1998年分開，後與於金融界任職的男友李家輝（Stephen Lee）結婚，婚後淡出演藝圈。近年成為瑜伽導師，並熱衷Barre。

51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 王馨平其中一首代表作《別問我是誰》，早幾年因為電影《志明與春嬌》又再度受關注。
王馨平其中一首代表作《別問我是誰》，早幾年因為電影《志明與春嬌》又再度受關注。
51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 另一經典之一《美少女戰士》，是不少8、90後的回憶。
另一經典之一《美少女戰士》，是不少8、90後的回憶。
51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 曾經和鄭嘉穎拍拖，但因父親高調反對而最終於1998年分開。
曾經和鄭嘉穎拍拖，但因父親高調反對而最終於1998年分開。
51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 期後與金融界任職的男友李家輝（Stephen Lee）結婚，婚後一直非常恩愛，二人一直想生小朋友，可以人工受孕三次均失敗
期後與金融界任職的男友李家輝（Stephen Lee）結婚，婚後一直非常恩愛，二人一直想生小朋友，可以人工受孕三次均失敗
51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 作為「寶麗金五小花」之一，王馨平的女神氣質到今天仍然沒變。
作為「寶麗金五小花」之一，王馨平的女神氣質到今天仍然沒變。

51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 「寶麗金小花」青澀舊照現女神氣質

51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 「寶麗金小花」青澀舊照現女神氣質

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51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 王馨平的媽媽也是美人，難過女兒如此有氣質！
王馨平的媽媽也是美人，難過女兒如此有氣質！

圖片來源：撰文、圖片：東方新地

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