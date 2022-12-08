54歲王馨平開live晒靚屋夜景 曾一反常態「中門大開」獻唱
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七、八十後一定有寶麗金小花嘅集體記憶，街頭撞到就更加有親切感特別想話當年，仲即時響起音樂想唱兩句「 別問我是誰，請與我相戀~~ 」無錯喇，呢日灣仔街頭之唔係野生捕獲呢頭街坊王馨平 (Linda) 囉！雖然不施脂粉，一身平實運動裝束，不過標誌性高䠷身形加清爽馬尾，皮光肉滑女神氣質仲喺度，離遠已經認得出。
王馨平留家抗疫晒靚屋夜景
結婚就快二十年、出名有個好脾氣次次嗌完交都會先道歉、錫到佢燶嘅富豪老公李家輝，唔知係唔係太幸福呢，當年的女神現在雙下巴乍現、亦有些少豪華臀現形。不過咁，Linda 近年醉心瑜仲做埋瑜伽教練，呢排人人留家抗疫，佢仲好體貼不時喺網上開Live 唱歌又教大家做瑜伽，著上緊身瑜伽衫做高難度動作，腰幼腳長 figure 依然標準！
3年前與陳凱琳同場 一反常態「中門大開」露胸獻唱
退出幕前多年，其實王馨平在2017年曾於《博愛歡樂傳萬家》露面獻唱，當時因為電影《春嬌與志明》選取了王馨平的1993年代表作《別問我是誰》作為電影歌曲，令年青觀眾都對她提高了關注。
「寶麗金小花」之一 青澀舊照現女神氣質
王馨平畢業於台灣國立政治大學新聞系，著名歌曲有《別問我是誰》、《問你問我》、《伴你一生》和《生命有價》等。她與劉小慧、黎瑞恩、湯寶如、周慧敏並稱「寶麗金五小花」。曾與鄭嘉穎拍拖，但因父親高調反對而最終於1998年分開，後與於金融界任職的男友李家輝（Stephen Lee）結婚，婚後淡出演藝圈。近年成為瑜伽導師，並熱衷Barre。