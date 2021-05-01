33歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌
擁有35E逼爆上圍的白雲雖然已在去年1月離開無綫，但不改她幕前性感的形象，日前除了跟阮兒拍攝偽全裸床照外，又拍下內衣款泳照，更作出性感宣言。
撰文、圖片：東方新地、白雲IG
白雲作出行性感宣言
一向走大膽性感風格的白雲隨即更在IG作出了宣言：「30歲之後，一天感覺像一秒。小時候，我很在意別人用異樣眼光看我的胸，在乎朋友說請穿寬鬆衣服和我們吃飯。我會自卑、聽話盡量掩蓋自己。But結果是：cutting不適合自己的衣服讓自己一秒身形壯碩，土味即現。最重要的是：性感是我的最愛，是我從骨子裏就有的東西。我卻要因為『這女人不檢點』這種屁話就拋棄自己。於是，現在，姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感。做自己是這個世界上最不丟人的事。」Po文一出便得了不少網民支持。
白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍
白雲入行已有九年，首次出鏡是在錢國偉監製的2011年遊戲節目《變身男 女 Chok Chok Chok 》中，擔任神獸天使「 講唔猿 」，但直到她在2017年劇集《 不懂撒嬌的女人 》中，飾演黎諾懿和唐詩詠之間的小三一角，才開始受到觀眾關注。
最後拍的劇集《迷網》中她飾演「小紅」一角，和飾演楊明父親的姜大衞有不少對手戲，而她劇中穿著的紅色小背心造型，亦令人眼前一亮！
網民留言指其身材肥胖 白雲正面對抗網絡欺凌
白雲自2016年嫁給了前香港先生、現職建築師的江俊霖（見圓圖），成為幸福人妻，早前有網民留言指白雲「 好鬼肥 」，令她發了一篇千字文反擊，直言大家應該攜手一起對抗網絡欺凌。