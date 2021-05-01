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33歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌

東方新地

擁有35E逼爆上圍的白雲雖然已在去年1月離開無綫，但不改她幕前性感的形象，日前除了跟阮兒拍攝偽全裸床照外，又拍下內衣款泳照，更作出性感宣言。

撰文、圖片：東方新地、白雲IG

白雲作出行性感宣言

一向走大膽性感風格的白雲隨即更在IG作出了宣言：「30歲之後，一天感覺像一秒。小時候，我很在意別人用異樣眼光看我的胸，在乎朋友說請穿寬鬆衣服和我們吃飯。我會自卑、聽話盡量掩蓋自己。But結果是：cutting不適合自己的衣服讓自己一秒身形壯碩，土味即現。最重要的是：性感是我的最愛，是我從骨子裏就有的東西。我卻要因為『這女人不檢點』這種屁話就拋棄自己。於是，現在，姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感。做自己是這個世界上最不丟人的事。」Po文一出便得了不少網民支持。

白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍

白雲入行已有九年，首次出鏡是在錢國偉監製的2011年遊戲節目《變身男 女 Chok Chok Chok 》中，擔任神獸天使「 講唔猿 」，但直到她在2017年劇集《 不懂撒嬌的女人 》中，飾演黎諾懿和唐詩詠之間的小三一角，才開始受到觀眾關注。

白雲入行已有九年，首次出鏡是在錢國偉監製的2011年 遊 戲 節 目《變身男女 Chok Chok Chok 》
白雲入行已有九年，首次出鏡是在錢國偉監製的2011年 遊 戲 節 目《變身男女 Chok Chok Chok 》

最後拍的劇集《迷網》中她飾演「小紅」一角，和飾演楊明父親的姜大衞有不少對手戲，而她劇中穿著的紅色小背心造型，亦令人眼前一亮！

白雲劇中穿著一襲緊身背心，大晒逼爆的35E上圍和事業線，除了《 迷網 》外，白雲還有一部已拍攝的無綫劇《 逆天奇案 》尚未開播，將成為她最後一部告別作。
白雲劇中穿著一襲緊身背心，大晒逼爆的35E上圍和事業線，除了《 迷網 》外，白雲還有一部已拍攝的無綫劇《 逆天奇案 》尚未開播，將成為她最後一部告別作。
白雲在《迷網》中與飾演楊明父親司徒湛的姜大衞有不少對手戲。
白雲在《迷網》中與飾演楊明父親司徒湛的姜大衞有不少對手戲。
白雲早前在《 鐵探 》中扮演啤酒妹 Suki，與楊明亦曾合作過。
白雲早前在《 鐵探 》中扮演啤酒妹 Suki，與楊明亦曾合作過。
白雲去年曾主持一集 《3日2夜》 ，遊覽台灣澎湖，在節目中教人燒蠔。
白雲前年曾主持一集 《3日2夜》 ，遊覽台灣澎湖，在節目中教人燒蠔。

32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌

白雲自去年開設 YouTube 頻道《 雲游四海 》，推廣她最愛的自由潛水，以及她到各地旅遊時的點滴。
白雲自前年開設 YouTube 頻道《 雲游四海 》，推廣她最愛的自由潛水，以及她到各地旅遊時的點滴。

網民留言指其身材肥胖 白雲正面對抗網絡欺凌

白雲自2016年嫁給了前香港先生、現職建築師的江俊霖（見圓圖），成為幸福人妻，早前有網民留言指白雲「 好鬼肥 」，令她發了一篇千字文反擊，直言大家應該攜手一起對抗網絡欺凌。

白雲自2016年嫁給了前香港先生、現職建築師的江俊霖，成為幸福人妻。
白雲自2016年嫁給了前香港先生、現職建築師的江俊霖，成為幸福人妻。
早前有網民留言指白雲「 好鬼肥 」，令她發了一篇千字文反擊，直言大家應該攜手一起對抗網絡欺凌。
早前有網民留言指白雲「 好鬼肥 」，令她發了一篇千字文反擊，直言大家應該攜
手一起對抗網絡欺凌。

32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌

白雲經常在水深7米的巨型「 金魚缸 」中練習自由潛泳，她直言愛潛水是因為在水中感覺更平靜更享受。
白雲經常在水深7米的巨型「 金魚缸 」中練習自由潛泳，她直言愛潛水是因為在水中感覺更平靜更享受。

32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌

32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌

32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌

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32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌

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