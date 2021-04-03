真情

46歲鄺文珣被讚有少女味 細數昔日《真情》花旦淡出娛圈後生活 位位嫁到好老公！

東方新地 - 娛聞

《真情》可謂是香港經典劇集之一，這套經典劇集合共有1128集，是香港電視史上播放時間第二長的電視劇。距離《真情》最後播出時間已有近22年，當年的劇中花旦許多已經淡出了螢幕，專心相夫教子……

文：東方新地｜圖：無綫劇照、微博、IG圖片

《真情》花旦淡出娛圈後生活

1.鄺文珣

現在已經46歲、樣子甜美的鄺文珣在演出《真情》時深受歡迎，她飾演的Joan和李添安是劇中最被看好的一對。而後來她也獲出了許多演出機會，包括《鹿鼎記》飾演沐劍屏、《洗冤錄》的趙心如、《洛神》的桑柔等。

46歲生日的鄺文珣，在老公貼心安排下撇低囡囡，拍住拖去Staycation。點知老公的驚喜一浪接一浪，安排了鄺文珣好友匿在酒店房。
46歲生日的鄺文珣，在老公貼心安排下撇低囡囡，拍住拖去Staycation。點知老公的驚喜一浪接一浪，安排了鄺文珣好友匿在酒店房。
老公安排鄺文珣好友在匿酒店房，當鄺文珣一出浴室送她驚喜，呢個驚喜令鄺文珣笑到彎晒腰，不停在扭動身體似跳舞。
老公安排鄺文珣好友在匿酒店房，當鄺文珣一出浴室送她驚喜，呢個驚喜令鄺文珣笑到彎晒腰，不停在扭動身體似跳舞。
鄺文珣雖然被嚇親，不過她坦言很喜歡驚喜，相當滿意老公呢次的生日驚喜安排。
鄺文珣雖然被嚇親，不過她坦言很喜歡驚喜，相當滿意老公呢次的生日驚喜安排。
圖片來源：劇照
圖片來源：劇照
圖片來源：劇照
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2002年，鄺文珣約滿後退出娛樂圈，4年後與圈外男友結婚後生下兩子一女，但婚後的幸福生活並不容易，特別是第一個孩子出生後，丈夫恰好生意失敗再加上與父親關係惡劣而極為暴躁，很容易就對鄺文珣發脾氣，後來是透過信仰，才修補了夫妻間的關係。

56歲依然零走樣的鄺文珣，近日帶住囡囡拍片，復出轉型做YouTuber，獲得不少網民支持。
46歲依然零走樣的鄺文珣，近日帶住囡囡拍片，復出轉型做YouTuber，獲得不少網民支持。

2. 郭可盈

郭可盈在1993年參選香港小姐入行，被譽為TVB「四大花旦」之一的可盈受到TVB的力捧，她在《真情》當中飾演李多歡，劇中李多歡與馮振邦的感情線是最為人津津樂道。

圖片來源：劇照
圖片來源：劇照
圖片來源：劇照
圖片來源：劇照

如今已經51歲的郭可盈早就淡出螢幕，專心相夫教子。對於照顧8歲的獨生女林天若，可盈十分緊張孩子的教育，先後曾讓女兒入讀國際幼稚園的學前班，更報近10項興趣班給女兒，可見重點培育掌上明珠！

細數昔日《真情》花旦淡出娛圈後生活 位位嫁到好老公！

3.袁彩雲

於德國出世及長大的袁彩雲五官標緻，1996年參加香港小姐獲得季軍，曾有份參與多部電視劇。她在《真情》當中飾演較為奸詐狡猾的王思琴，是一個重機心而且有仇必報的人。

細數昔日《真情》花旦淡出娛圈後生活 位位嫁到好老公！

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2009年，袁彩雲與加拿大籍圈外男友飲食商人Anthony Kong結婚並移民加拿大定居，淡出香港演藝圈。現在45歲的袁彩雲時而會在微博分享生活點滴，可以看見她與女兒的關係也十分好。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

袁彩雲

4.吳美珩

吳美珩在1996年參加國際華裔小姐，獲得亞軍後加入TVB，大多都是飾演女強人或者專業人士，例如《天地豪情》、《妙手仁心III》等，而在《真情》中，她便是飾演婦科醫生羅生肖，是李家的恩人。

索女醫生

索女醫生

吳美珩在2001年就秘密結婚了，但一直對外隱瞞，直到2007年才公開，並在同年生下女兒，其後淡出娛樂圈，2011年再生下兒子。現在48歲的吳美珩專心相夫教子，時而與朋友聚會，實為平淡而簡單的幸福生活。

圖片來源：instagram
圖片來源：instagram
吳美珩嫁百億身家富商
吳美珩嫁百億身家富商。

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《真情》May May-馬蹄露入行32年

入行32年的藝人馬蹄露（原名：梁穎顏），在電視圈中被認為是樣子身材平庸，最適合演丑角。一些巴辣騎呢搞笑角色通通難不到她，而且非常受觀眾喜愛，算是有觀眾緣。馬蹄露在2015年《萬千星輝頒獎典禮》中憑《鬼同你OT》一劇角逐最佳女配角時，曾罕有地以Deep V裙示人。雖然她不像其他女星般性感，但一樣獲網友大讚型格、有個性！

馬蹄露

馬蹄露

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馬蹄露

馬蹄露在《真情》播出兩年後，約在456集開始加入。她的演出屢破收視記錄。馬蹄露指因為戲中May May會和子浩（鄭子誠飾）會走在一起，因為曾被要求與鄭子誠拍親吻戲，但由於她緊張及害怕，於是向導演講提出拒絕。不過導演認為二人在戲中是情侶關係，因此一定要有親熱鏡頭。當時二人走到拍攝場景九龍理想酒店門前也一直跟導演講數，幸好最後導演決定準許二人點到即止！至今時今日2人還是好朋友。

馬蹄露

馬蹄露

7點睇晒馬蹄露「黑」歷史

1. 最厭惡角色演繹大獎

入行32年，有人捱出頭來得「最佳女主角」，也有人獲得「最佳女配角」。馬蹄露直到2015年才憑《鬼同你OT》，第1次提名萬千星輝頒獎典禮「最佳女配角」，可是都失落了。不過在1997年度萬千星輝賀台慶中，她卻憑《真情》獲得「最厭惡角色演繹大獎」。

馬蹄露

馬蹄露

角色深入民心好像是好事，但馬蹄露卻被定型了。演多了壞女人，對形象不好，她曾說：「上街曾被路人指住說我醜，說我討厭，還說看到我眼睛會刺痛……」這種無辜的成名方式，想她當時必定感到了無限的壓力。

馬蹄露

2. 曾志偉提拔入行

馬蹄露於1989年，在商業二台出道，曾為香港電台電視部拍攝過電視節目，例如《性本善》及一些教育電視節目。1991年曾志偉邀請她與他在亞洲電視中，主持搞笑節目《曾志偉騷足一晚》。1996年經曾志偉引薦加入無綫電視，1997年後期加入《真情》劇組。

馬蹄露

馬蹄露

3. 刁蠻大小姐「May May」破收視

馬蹄露加入《真情》，飾演刁蠻大小姐「May May」，演出大獲好評，更將馬蹄露的知名度推往更高峰。而「May May」跳樓自殺的一集（666集），接近高達270萬之多觀眾捧場，當中最高收視1集為42點，平均收視率達40點，打破戲劇及處境劇過往最高收視率，亦成為長達1128集的《真情》最高收視的1集。

馬蹄露

4. 現實有料到

雖然馬蹄露經常在劇中飾演壞女人，但現實中的她，卻是個周身刀的女人！她曾因為令自己在《愛．回家》中的調酒師角色，更去學花式調酒，更考了調酒師證書。她亦透露自己也有潛水牌、電單車牌，喜歡不斷學習，增值自己。

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5. 曾與美國大學教授拍拖

早前，馬蹄露為雜誌做訪問時透露，與美籍意大利裔教授Mark有過1段情。Mark曾在美國哈佛大學做研究員，現時就係美國Stone Brook University的數學系教授。

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當年，Mark來香港做訪學，經朋友介紹下認識馬蹄露，2人隨即撻着。馬蹄露更不時飛去美國會情郎，可惜異地戀難維繫，所以2人拍拖1年就分手了。

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6. 馬蹄露半裸影寫真

誰說影寫真是0靚模的專利？數年前48歲的馬蹄露受中國郵政邀請，半裸性感影相出postcard。雖然馬蹄露沒有豐滿的身材，但仍拍得很性感。

細數昔日《真情》花旦淡出娛圈後生活 位位嫁到好老公！

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7. 內在美

有網友指出馬蹄露的好人好事：「十幾年前我已親眼見過，在大埔海寶花園畢打奧餐廳附近，凌晨時分，馬蹄露不單阻止街上拾荒婆婆隨街撿食，仲買埋嘢食俾婆婆。真係好好心！」更有網民表示:「成日都見佢夜媽媽喺大埔中心惠康門口俾錢露宿婆婆。」內在美比外在來得更重要！

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