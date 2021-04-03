46歲鄺文珣被讚有少女味 細數昔日《真情》花旦淡出娛圈後生活 位位嫁到好老公！

《真情》可謂是香港經典劇集之一，這套經典劇集合共有1128集，是香港電視史上播放時間第二長的電視劇。距離《真情》最後播出時間已有近22年，當年的劇中花旦許多已經淡出了螢幕，專心相夫教子……

文：東方新地｜圖：無綫劇照、微博、IG圖片